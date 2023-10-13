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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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管饲时可能出现的问题

问题

有可能出现的副作用

注释

与饲管相关的问题

鼻或口内留置饲管

不适

损伤鼻、喉、或食道

鼻窦炎

鼻或口内的饲管（尤其是大饲管）可刺激组织，引起疼痛，有时导致出血。在这种情况下，通常须拔出饲管，并且使用另一种饲管继续喂饲。

鼻窦被阻塞，使感染（鼻窦炎）的可能性增大。

经鼻或口插入的饲管放置不当

损伤受累部位

咳嗽和窒息

肺炎

罕见情况下，饲管经鼻或口往下进入了气道，而不是食管。因此，食物进入了肺部。当饲管被插入气道时，意识清醒的患者会咳嗽和作呕。

以前直接插入胃或肠的饲管更换不当

腹膜炎

如果饲管移位，则必须拔出饲管并重新放置。如果饲管最初直接置入胃或肠，则重新插入饲管会更困难，因此饲管可放置于消化道之外。随后，食物可能会进入腹部器官周围的间隙（腹腔）。这可能导致腹腔内膜感染—一种被称为“腹膜炎”的严重感染。

饲管阻塞

营养不足

粘稠配方食品或药片可能会阻塞饲管。有时，医生可能加入某些酶或可分解食物的物质，以溶解堵塞。

饲管意外脱出

营养不足

饲管经常会意外脱出。如果仍需要饲管喂养，则必须更换饲管。

与配方食品相关的问题

配方食品不耐受

腹泻、消化不良、恶心、以及呕吐

高达 20％ 的管饲患者和 50％ 的严重疾病患者会因为配方食品不耐受，出现消化系统症状。这些症状更常见于每天数次饲喂大量食物（称为食团）的患者，而不是长期连续饲喂的患者。

腹泻

频繁的稀便

很多用于管饲的配方食品均含有可导致或加重腹泻的山梨糖醇。腹泻发生时，许多营养物质虽然经过消化道，却没有被吸收。

营养失衡

电解质含量异常

异常升高的血糖（高血糖症）

体内的水过多（血容量超负荷）

医生定期测量体重（以检查体内含水量是否过多）和血中的电解质、糖和其它物质的水平。然后，医生会根据需要调整配方。

其他

胃内容物反流入食道（反流）

口腔和咽喉的分泌物过多

配方食物吸入（误吸）到肺部，引起咳嗽和窒息，并增加了发生肺炎等感染的风险

如果患者存在这些问题，即使饲管已被正确放置且床头已被调高，他们仍可能将配方食物误吸入肺部。

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