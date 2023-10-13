管饲时可能出现的问题
问题
有可能出现的副作用
注释
与饲管相关的问题
鼻或口内留置饲管
不适
损伤鼻、喉、或食道
鼻或口内的饲管（尤其是大饲管）可刺激组织，引起疼痛，有时导致出血。在这种情况下，通常须拔出饲管，并且使用另一种饲管继续喂饲。
鼻窦被阻塞，使感染（鼻窦炎）的可能性增大。
经鼻或口插入的饲管放置不当
损伤受累部位
咳嗽和窒息
罕见情况下，饲管经鼻或口往下进入了气道，而不是食管。因此，食物进入了肺部。当饲管被插入气道时，意识清醒的患者会咳嗽和作呕。
以前直接插入胃或肠的饲管更换不当
如果饲管移位，则必须拔出饲管并重新放置。如果饲管最初直接置入胃或肠，则重新插入饲管会更困难，因此饲管可放置于消化道之外。随后，食物可能会进入腹部器官周围的间隙（腹腔）。这可能导致腹腔内膜感染—一种被称为“腹膜炎”的严重感染。
饲管阻塞
营养不足
粘稠配方食品或药片可能会阻塞饲管。有时，医生可能加入某些酶或可分解食物的物质，以溶解堵塞。
饲管意外脱出
营养不足
饲管经常会意外脱出。如果仍需要饲管喂养，则必须更换饲管。
与配方食品相关的问题
配方食品不耐受
腹泻、消化不良、恶心、以及呕吐
高达 20％ 的管饲患者和 50％ 的严重疾病患者会因为配方食品不耐受，出现消化系统症状。这些症状更常见于每天数次饲喂大量食物（称为食团）的患者，而不是长期连续饲喂的患者。
腹泻
频繁的稀便
很多用于管饲的配方食品均含有可导致或加重腹泻的山梨糖醇。腹泻发生时，许多营养物质虽然经过消化道，却没有被吸收。
营养失衡
电解质含量异常
异常升高的血糖（高血糖症）
体内的水过多（血容量超负荷）
医生定期测量体重（以检查体内含水量是否过多）和血中的电解质、糖和其它物质的水平。然后，医生会根据需要调整配方。
其他
胃内容物反流入食道（反流）
口腔和咽喉的分泌物过多
配方食物吸入（误吸）到肺部，引起咳嗽和窒息，并增加了发生肺炎等感染的风险
如果患者存在这些问题，即使饲管已被正确放置且床头已被调高，他们仍可能将配方食物误吸入肺部。