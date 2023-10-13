鼻衄的一些病因和特点
病因*
一般特征†和检查‡
常见
擤鼻子或者挖鼻子
鼻子受到撞击或者其它外伤
通常在医生评估时明显可见
鼻内的湿润黏膜干燥，如处于寒冷季节
检查通常确定是由于干燥
不常见
多见于老年患者
出血性疾病（凝血病）
有先前鼻出血或其它部位出血病史，如牙龈出血
验血，例如全血细胞计数和凝血速度检查
鼻中异物，主要见于儿童
一侧鼻孔常出现反复性出血和/或有恶臭的分泌物
鼻中隔（将鼻子内部分为两处）处出现孔洞（穿孔）
检查时可以看见孔洞
有时出现在频繁用鼻吸可卡因的人群中
鼻分泌物（有时粘稠或变色）和鼻孔处结痂
鼻内部湿润的黏膜常感到刺激
遗传性出血性毛细血管扩张症（Rendu-Osler-Weber综合征）
面部、嘴唇、口腔、鼻子内部黏膜和手指脚趾末端小血管扩张（毛细血管扩张）
常见于家族成员患有该疾病的人群当中
在已知患有这些疾病的人中
鼻黏膜改变
鼻或者鼻窦肿瘤（非癌性或癌性）
有时可以在鼻内部看见的肿物
鼻子的一侧隆起
有时 CT 检查
*导致鼻出血的情况更可能导致那些本身患有出血性疾病或者服用影响凝血药物的患者鼻出血。对于这类人，出血情况往往更加严重，并且很难治疗。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验时，才在此列中提及。
CT=计算机断层扫描。