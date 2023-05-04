医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。询问病史和身体检查经常会提示医生流鼻血的原因和可能需要的检查。

医生会询问以下关于病史的问题：

明显的诱发刺激（例如，打喷嚏、流涕或者挖鼻子、近期上呼吸道感染）

之前流鼻血的时间和次数，及鼻血是如何止住的

患者（或者家庭成员）是否患有出血性疾病或者其它有时导致凝血障碍的疾病

患者是否服用影响凝血的药物

是否患有某种导致凝血出现问题的疾病，包括严重的肝脏疾病（例如肝硬化或者肝炎）和某些癌症。

体格检查期间，医生首先检查大出血的迹象（如心跳加速和低血压）和血压的显著升高。

之后医生更加关注鼻子，寻找鼻部出血点。同时也会检查患者的皮肤，确定是否患有出血性疾病的迹象，检查包括瘀斑、大面积瘀青，口内和口周围、手指和脚趾末端是否有扩张的小血管。

医生借助手持式手电和鼻腔撑开器经常很容易就能确定前部出血点。有时，医生会使用头灯或头镜将光线反射到鼻腔中。为了查看后鼻出血部位，医生需要使用柔性观察镜（鼻内镜）。但是，对于正在剧烈流血的后部出血点，由于血液太多，医生即便借助内窥镜也很难确定出血点。