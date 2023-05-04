一些人经常会流鼻血，其他人几乎不流鼻血。鼻血可能很少，也有可能很多。如果人们吞咽掉这些血液，往往会出现呕吐，因为这些血液会刺激胃部。吞咽下去的血液可能通过消化道，然后以黑色柏油便形式出现在粪便里。
前鼻出血
鼻出血通常源发于鼻前部（前鼻出血）。出血来自分隔两个鼻孔的软骨（称为鼻中隔）中的小血管。鼻中隔包含许多血管，该部位若出血可能会导致大量出血。因此，大多数的前鼻流血看起来非常可怕，但是并不严重。
后鼻出血
鼻后部血管出血（鼻后部出现血）更加危险而且很难治疗，尽管这种情况不常见。后鼻流血相较于前鼻流血通常会涉及到更大的血管。因为这些血管在鼻腔后部，医生在治疗时很难触及。
后鼻出血常发生于以下人群
动脉粥样硬化（减少或阻塞动脉血流）患者
出血性疾病患者
正在服用影响凝血的药物
接受过鼻腔或鼻窦手术
鼻出血的病因
当湿润的鼻腔内膜受到刺激或者鼻部血管破裂时会流鼻血。鼻出血有很多原因。无论病因如何，服用阿司匹林或者其他影响凝血的药物（抗凝血药）、患有凝血障碍或患有血管硬化（动脉硬化）的人更容易流鼻血。
常见原因
鼻衄最常见的病因是
损伤（例如擤鼻涕和挖鼻孔）
鼻内的湿润黏膜干燥（如处于冬季）
不常见原因
流鼻血的不常见病因包括
鼻腔感染
鼻或鼻窦部肿瘤
出血性疾病（凝血病）
全身（系统）疾病
血压偏高（高血压）不太可能引起鼻出血，但高血压患者若流鼻血，持续时间可能会比预期更长。
鼻衄的一些病因和特点
病因*
一般特征†和检查‡
常见
擤鼻子或者挖鼻子
鼻子受到撞击或者其它外伤
通常在医生评估时明显可见
鼻内的湿润黏膜干燥，如处于寒冷季节
检查通常确定是由于干燥
不常见
多见于老年患者
出血性疾病（凝血病）
有先前鼻出血或其它部位出血病史，如牙龈出血
验血，例如全血细胞计数和凝血速度检查
鼻中异物，主要见于儿童
一侧鼻孔常出现反复性出血和/或有恶臭的分泌物
鼻中隔（将鼻子内部分为两处）处出现孔洞（穿孔）
检查时可以看见孔洞
有时出现在频繁用鼻吸可卡因的人群中
鼻分泌物（有时粘稠或变色）和鼻孔处结痂
鼻内部湿润的黏膜常感到刺激
遗传性出血性毛细血管扩张症（Rendu-Osler-Weber综合征）
面部、嘴唇、口腔、鼻子内部黏膜和手指脚趾末端小血管扩张（毛细血管扩张）
常见于家族成员患有该疾病的人群当中
在已知患有这些疾病的人中
鼻黏膜改变
鼻或者鼻窦肿瘤（非癌性或癌性）
有时可以在鼻内部看见的肿物
鼻子的一侧隆起
有时 CT 检查
*导致鼻出血的情况更可能导致那些本身患有出血性疾病或者服用影响凝血药物的患者鼻出血。对于这类人，出血情况往往更加严重，并且很难治疗。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验时，才在此列中提及。
CT=计算机断层扫描。
鼻出血的评估
下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
对于正在流鼻血的人，某些症状和特征需要引起特别注意。它们包括
失血过多迹象（例如，虚弱无力、晕厥或者站立时头晕目眩）
服用影响凝血的药物
某种出血性疾病或者已知出血性疾病（如血友病）的迹象
通过直接压迫等方式不易止住的出血
最近几次流鼻血，尤其是没有明显病因时
干扰凝血的最常见的药物包括阿司匹林、氯吡格雷、华法林和口服新型药物（称为新型口服抗凝血药），如利伐沙班和阿哌沙班。
出血疾病的迹象包括
皮肤上众多小的红色或紫色斑点（瘀点）
很多大的淤青
牙龈容易出血
血样或柏油样便
咳血
血液，尿液
刷牙、接受血液检查或有轻微割伤时出血过多
女性月经期出血量大
何时就医
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。询问病史和身体检查经常会提示医生流鼻血的原因和可能需要的检查。
医生会询问以下关于病史的问题：
明显的诱发刺激（例如，打喷嚏、流涕或者挖鼻子、近期上呼吸道感染）
之前流鼻血的时间和次数，及鼻血是如何止住的
患者（或者家庭成员）是否患有出血性疾病或者其它有时导致凝血障碍的疾病
患者是否服用影响凝血的药物
是否患有某种导致凝血出现问题的疾病，包括严重的肝脏疾病（例如肝硬化或者肝炎）和某些癌症。
体格检查期间，医生首先检查大出血的迹象（如心跳加速和低血压）和血压的显著升高。
之后医生更加关注鼻子，寻找鼻部出血点。同时也会检查患者的皮肤，确定是否患有出血性疾病的迹象，检查包括瘀斑、大面积瘀青，口内和口周围、手指和脚趾末端是否有扩张的小血管。
医生借助手持式手电和鼻腔撑开器经常很容易就能确定前部出血点。有时，医生会使用头灯或头镜将光线反射到鼻腔中。为了查看后鼻出血部位，医生需要使用柔性观察镜（鼻内镜）。但是，对于正在剧烈流血的后部出血点，由于血液太多，医生即便借助内窥镜也很难确定出血点。
检查
通常不需要进行化验。有出血性疾病症状和/或显著失血迹象或重度/反复鼻出血的患者应接受血液检查。当怀疑有异物、肿瘤或者鼻窦炎时，应做计算机断层扫描（CT）检查。
鼻出血的治疗
医生初步治疗所有的鼻出血时是当作前鼻出血治疗的。极少人会出现大量出血，患者在这种情况下通过静脉补液（静脉内），极少数是输血。治疗任何已知或者确定的出血性疾病。
前鼻出血
鼻前部血管的出血通常可以在家通过坐立位捏闭鼻孔 10分钟控制住。不可捏住鼻上部骨性部分。捏紧鼻子10分钟，不能有一下松开，这一点非常重要。其它家用方法效果都不理想，例如冰敷鼻子、卫生纸塞住鼻孔、及头部放在不同位置。
如果捏紧鼻子止血不成功，再重复一次，时间10分钟。如果第二个10分钟后血仍未止住，应就医。医生通常在出血鼻孔处放数块棉花。棉花上浸满麻醉药（如利多卡因），还有使鼻子血管闭合的药物（如苯福林）。然后再捏紧鼻子10分钟左右，再拿出棉花。对于轻微出血，通常不需要在做其它操作。
对于更加严重或者反复性出血，有时医生采用化学物质、硝酸银或者电流（电烙）封住出血点（烧灼法）。或者，医生有时会在正在出血的鼻孔中放置一个特殊的发泡海绵（鼻棉塞）。海绵膨胀止血。2～4天后将纱布或海绵取出。如果这些方法都无效，可以用鼻球囊压迫出血点止血，多种鼻球囊市面有售。有些情况下，医生需要用纱布将一侧鼻腔整个填塞住。但是，这一操作可能会引起疼痛。鼻腔填塞物通常3天后取出。
后鼻出血
鼻后部血管出血难以止血，可能危及生命。对这一类型出血，捏紧鼻子并不能止血。捏住鼻子只是会使血顺着喉咙而不是鼻子流下去。对于后鼻出血，医生会在鼻子里放一个特殊形状的球囊，充气以压迫出血点。但是，这种或者其它类型的后鼻填塞都非常不舒服，影响到正常呼吸。医生通常会在插入球囊填塞之前，对患者静脉给予镇静剂。此外，接受填塞治疗的患者被要求住院，给氧和抗生素治疗，以预防鼻窦或者中耳感染。后鼻填塞可维持4～5天。这一操作会导致不适，但可通过治疗缓解此不适。
如果球囊或填塞无效，医生需要直接封闭出血血管。通常医生会进行外科手术，使用内窥镜检查鼻窦内部。内窥镜可以让医生触及并闭合（通常使用夹子）较大的动脉，这些较大的动脉会向出血的血管供血。医生偶尔也会采用 X光技术，通过血管向出血点传送一个小导管，并向其中注入化学物质阻塞住出血血管（栓塞）。
关键点
大部分的鼻出血出现在鼻前部，并且捏住鼻孔很容易止血。
应尝试10分钟压紧法以止血。
如果捏住鼻孔止血不成功，应就医。
患者应确保告诉医生他们自己或其家人患有或曾经患有的任何出血性疾病，以及使用的影响凝血的药物（例如华法林、氯吡格雷、阿司匹林和其他非甾体类抗炎药[NSAID]）。