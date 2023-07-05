用药膏或盐水鼻腔喷雾剂治疗溃疡

穿孔很少手术

有时使用药物治疗感染或自身免疫性疾病

对于鼻中隔溃疡，莫匹罗星软膏可以减少结痂，盐水喷雾也可起到同样效果。

医生有时候使用来自患者鼻子另一部分的自身组织或者柔软易弯曲塑料制成的人造膜来手术修补鼻中隔穿孔。除非发生严重出血和结痂，否则大多数穿孔不需要修补。

如果穿孔是由感染或自身免疫性疾病引起的，则给予药物治疗。