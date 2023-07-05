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鼻内部是鼻腔，被鼻中隔分为两部分。鼻中隔由骨和软骨组成，从鼻孔向后延伸至鼻咽部。
以下原因可导致鼻中隔溃疡（疱疹）和孔（穿孔）
鼻部手术
反复损伤（例如反复挖鼻子）
美容性穿孔
暴露于毒素（例如酸类、铬、磷和铜蒸气）
长期使用鼻喷剂（包含皮质类固醇和非处方去氧肾上腺素或羟甲唑啉喷雾）
通过鼻子吸入纯氧，例如通过鼻塞或鼻罩输氧
经常通过鼻子吸入可卡因（因为它会降低血液流动）
鼻中隔穿孔的症状
症状可包括溃疡或穿孔周围结痂和反复鼻出血。中隔有小穿孔的人呼吸时可能有哨音。
鼻中隔穿孔的诊断
医师的评估
有时进行实验室检查和/或活检
医生会检查鼻子前部，并将内窥镜（一根柔性观察管）插入鼻子查看鼻中隔穿孔。如果医生怀疑穿孔是由感染或自身免疫性疾病引起的，可能会进行感染培养、其他血液检查和活检。
鼻中隔穿孔的治疗
用药膏或盐水鼻腔喷雾剂治疗溃疡
穿孔很少手术
有时使用药物治疗感染或自身免疫性疾病
对于鼻中隔溃疡，莫匹罗星软膏可以减少结痂，盐水喷雾也可起到同样效果。
医生有时候使用来自患者鼻子另一部分的自身组织或者柔软易弯曲塑料制成的人造膜来手术修补鼻中隔穿孔。除非发生严重出血和结痂，否则大多数穿孔不需要修补。
如果穿孔是由感染或自身免疫性疾病引起的，则给予药物治疗。