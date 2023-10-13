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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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瞳孔不等的一些病因和特征

病因

临床特征*

Adie（强直性）瞳孔（一个瞳孔对光不能正常收缩）

一个或两个瞳孔太宽，对光不能完全收缩，见光收缩后缓慢散大

无其他症状

阿罗瞳孔

调节反射（当医生的手指移向眼睛时）优于光反射的瞳孔

梅毒病史

虹膜出生缺陷

终生出现的特征

通常其他出生缺陷

化学制品和药物（包括东莨菪碱贴片、可卡因、毛果芸香碱、动物灭蚤颈圈或喷雾剂中的药物、哮喘或慢性阻塞性肺病 (COPD) 特定气雾剂如异丙托铵或噻托溴铵，及有机磷杀虫剂）接触眼睛或某些滴眼液时

在使用或暴露于这些物质的人中

有时聚焦困难，尤其是对近处的物体

霍纳综合征（连结眼和大脑的特定神经纤维受损）

在面部一侧，眼睑下垂，面对黑暗增宽缓慢的小瞳孔，出汗减少

如果霍纳综合征的病因是一种疾病（如偏头痛或肺肿瘤）或外伤，其他症状

眼外伤或眼睛手术

在有眼外伤或眼睛手术的人中

有时暴露于强光时疼痛和/或眼睛发红

生理性瞳孔不等（瞳孔通常大小不同）

出现时间长

检查中未发现症状或异常

瞳孔大小差别少于 1/16 英寸（约 1 毫米）且瞳孔见光收缩正常

第三脑神经麻痹

复视和眼睑下垂

有时出现在曾有过头部损伤或大脑供血动脉膨胀（动脉瘤）、脑出血、患有累及血管的糖尿病或高血压或患有脑肿瘤的人中

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

COPD=慢性阻塞性肺疾病。

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