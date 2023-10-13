瞳孔不等的一些病因和特征
病因
临床特征*
Adie（强直性）瞳孔（一个瞳孔对光不能正常收缩）
一个或两个瞳孔太宽，对光不能完全收缩，见光收缩后缓慢散大
无其他症状
阿罗瞳孔
调节反射（当医生的手指移向眼睛时）优于光反射的瞳孔
梅毒病史
虹膜出生缺陷
终生出现的特征
通常其他出生缺陷
化学制品和药物（包括东莨菪碱贴片、可卡因、毛果芸香碱、动物灭蚤颈圈或喷雾剂中的药物、哮喘或慢性阻塞性肺病 (COPD) 特定气雾剂如异丙托铵或噻托溴铵，及有机磷杀虫剂）接触眼睛或某些滴眼液时
在使用或暴露于这些物质的人中
有时聚焦困难，尤其是对近处的物体
霍纳综合征（连结眼和大脑的特定神经纤维受损）
在面部一侧，眼睑下垂，面对黑暗增宽缓慢的小瞳孔，出汗减少
如果霍纳综合征的病因是一种疾病（如偏头痛或肺肿瘤）或外伤，其他症状
眼外伤或眼睛手术
在有眼外伤或眼睛手术的人中
有时暴露于强光时疼痛和/或眼睛发红
生理性瞳孔不等（瞳孔通常大小不同）
出现时间长
检查中未发现症状或异常
瞳孔大小差别少于 1/16 英寸（约 1 毫米）且瞳孔见光收缩正常
复视和眼睑下垂
有时出现在曾有过头部损伤或大脑供血动脉膨胀（动脉瘤）、脑出血、患有累及血管的糖尿病或高血压或患有脑肿瘤的人中
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
COPD=慢性阻塞性肺疾病。