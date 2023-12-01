不等瞳孔最常见的病因是

生理性瞳孔不等

生理性瞳孔不等是瞳孔天生大小不同。无疾病出现。约 20% 的人拥有此终生症状，这属于正常变化。在这些人中，两个瞳孔对光和黑暗反应正常且无症状。

不常见的是，有不等瞳孔的人是因为

眼部疾病

神经系统病变

根据病因，较大或较小的瞳孔都可能是不正常的那一个。通常，较大的瞳孔不能正常地收缩。但是，有时在霍纳综合征中，较小的瞳孔无法变宽。如果较大的瞳孔不正常，强光中瞳孔之间大小的差别更明显。如果较小的瞳孔不正常，黑暗中差别更明显。

导致瞳孔不等的眼睛疾病包括出生缺陷和眼外伤。进入眼中的特定药物也可能影响瞳孔。这样的药物可能是旨在治疗眼睛疾病的滴剂（例如，用于特定疾病或外伤的后马托品，或用于青光眼的毛果芸香碱）或药物或意外进入眼中的其他物质（例如，用作晕动病的贴剂东莨菪碱，植物如曼陀罗，或特定的杀虫药）。虹膜发炎（虹膜炎）和特定的青光眼类型造成不等的瞳孔，但此发现通常被严重的眼痛所掩盖。

造成瞳孔不等的神经系统疾病是那些累及第三颅神经，或交感或副交感神经系统（自主神经系统）某些部分的疾病。这些神经系统路径携带神经冲动至瞳孔和控制眼睛和眼睑的肌肉。因此，患影响瞳孔的神经系统疾病的人，通常也有眼睑下垂、复视和/或明显的方向偏离的眼睛。能影响这些路径的大脑疾病包括卒中、脑出血（自发的或由于头部损伤），以及不常见的，特定的肿瘤或感染。影响交感神经系统的大脑外的疾病包括肿瘤和涉及颈或胸上部的损伤。霍纳综合征是指瞳孔收缩、眼睑下垂、患眼周围不出汗的综合状况。霍纳综合征是因出于任何病因引起交感神经至眼部的通路中断所致。