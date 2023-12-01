瞳孔是眼睛的黑色中心。瞳孔在暗光中变大（扩张），在强光中变小（收缩）。通常两个瞳孔约有同样大小，并对光反应相同。不同的瞳孔大小被称为瞳孔大小不等。
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如果瞳孔大小非常不等，人可能注意到差异。更常见的是，只在医生检查时注意到不等的瞳孔。不等的瞳孔本身通常不造成症状，但是，偶尔，人可能聚焦附近物体时有困难。而且，潜在的疾病有时导致其他症状如眼痛和发红、视力丧失、眼睑下垂、复视或头痛。这些更明显的症状而非瞳孔不等通常是人们寻求医疗处理的原因。
瞳孔不等的病因
不等瞳孔最常见的病因是
生理性瞳孔不等
生理性瞳孔不等是瞳孔天生大小不同。无疾病出现。约 20% 的人拥有此终生症状，这属于正常变化。在这些人中，两个瞳孔对光和黑暗反应正常且无症状。
不常见的是，有不等瞳孔的人是因为
眼部疾病
神经系统病变
根据病因，较大或较小的瞳孔都可能是不正常的那一个。通常，较大的瞳孔不能正常地收缩。但是，有时在霍纳综合征中，较小的瞳孔无法变宽。如果较大的瞳孔不正常，强光中瞳孔之间大小的差别更明显。如果较小的瞳孔不正常，黑暗中差别更明显。
导致瞳孔不等的眼睛疾病包括出生缺陷和眼外伤。进入眼中的特定药物也可能影响瞳孔。这样的药物可能是旨在治疗眼睛疾病的滴剂（例如，用于特定疾病或外伤的后马托品，或用于青光眼的毛果芸香碱）或药物或意外进入眼中的其他物质（例如，用作晕动病的贴剂东莨菪碱，植物如曼陀罗，或特定的杀虫药）。虹膜发炎（虹膜炎）和特定的青光眼类型造成不等的瞳孔，但此发现通常被严重的眼痛所掩盖。
造成瞳孔不等的神经系统疾病是那些累及第三颅神经，或交感或副交感神经系统（自主神经系统）某些部分的疾病。这些神经系统路径携带神经冲动至瞳孔和控制眼睛和眼睑的肌肉。因此，患影响瞳孔的神经系统疾病的人，通常也有眼睑下垂、复视和/或明显的方向偏离的眼睛。能影响这些路径的大脑疾病包括卒中、脑出血（自发的或由于头部损伤），以及不常见的，特定的肿瘤或感染。影响交感神经系统的大脑外的疾病包括肿瘤和涉及颈或胸上部的损伤。霍纳综合征是指瞳孔收缩、眼睑下垂、患眼周围不出汗的综合状况。霍纳综合征是因出于任何病因引起交感神经至眼部的通路中断所致。
瞳孔不等的一些病因和特征
病因
临床特征*
Adie（强直性）瞳孔（一个瞳孔对光不能正常收缩）
一个或两个瞳孔太宽，对光不能完全收缩，见光收缩后缓慢散大
无其他症状
阿罗瞳孔
调节反射（当医生的手指移向眼睛时）优于光反射的瞳孔
梅毒病史
虹膜出生缺陷
终生出现的特征
通常其他出生缺陷
化学制品和药物（包括东莨菪碱贴片、可卡因、毛果芸香碱、动物灭蚤颈圈或喷雾剂中的药物、哮喘或慢性阻塞性肺病 (COPD) 特定气雾剂如异丙托铵或噻托溴铵，及有机磷杀虫剂）接触眼睛或某些滴眼液时
在使用或暴露于这些物质的人中
有时聚焦困难，尤其是对近处的物体
霍纳综合征（连结眼和大脑的特定神经纤维受损）
在面部一侧，眼睑下垂，面对黑暗增宽缓慢的小瞳孔，出汗减少
如果霍纳综合征的病因是一种疾病（如偏头痛或肺肿瘤）或外伤，其他症状
眼外伤或眼睛手术
在有眼外伤或眼睛手术的人中
有时暴露于强光时疼痛和/或眼睛发红
生理性瞳孔不等（瞳孔通常大小不同）
出现时间长
检查中未发现症状或异常
瞳孔大小差别少于 1/16 英寸（约 1 毫米）且瞳孔见光收缩正常
复视和眼睑下垂
有时出现在曾有过头部损伤或大脑供血动脉膨胀（动脉瘤）、脑出血、患有累及血管的糖尿病或高血压或患有脑肿瘤的人中
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
COPD=慢性阻塞性肺疾病。
瞳孔不等的评估
医生的首要目标是确定瞳孔是否总是不等，或者是否有其他病因，如药物、化学制品或疾病。之后，目标是确定有问题的是较大还是较小的瞳孔。下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
何时就医
有警示症状者应立即就医。无警示症状但有任何其他症状者，应给医生打电话。根据他们的症状，医生能决定他们需要多快就医。仅仅碰巧发现瞳孔不等且感觉良好的人，通常等一至两周去就医。
医生会怎么做
医生首先询问患者的症状和病史，包括关于吸烟的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示瞳孔不等的原因和可能需要进行的检查（参见表瞳孔不等的一些病因和特征）。
医生询问患者何时注意到瞳孔不等的，明亮和黑暗中是否视力模糊，患者是否有任何其他症状。涉及眼的其他重要症状包括眼睑下垂、复视、强光时疼痛、视力丧失和眼痛。不涉及眼的其他重要症状包括头痛、眩晕或平衡缺失、咳嗽、胸痛或呼吸短促。医生询问患者最近是否有头或眼外伤，使用什么眼药水，是否曾经有过眼睛疾病或眼睛手术。
体格检查集中在头和眼睛。医生在光亮和暗室中检查患者的瞳孔。当患者随着医生的手指上、下、左、右和接近眼运动时，医生检查患者的眼睛是否正常运动。医生通常使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查整只眼。评估的其他眼睛症状是需要的。医生可使用眼药水检查瞳孔对使瞳孔收缩或扩大的药物的反应。
有时医生检查患者的旧照片（例如，患者驾照上的照片），看瞳孔是否之前就不等或眼睑下垂。
通常地，有眼睛症状如疼痛、发红、视力模糊或对光敏感的人，有眼睛疾病。眼睑下垂、复视、头痛或平衡困难者有霍纳综合征，或第三脑神经麻痹（可能为大脑疾病所致）。唯一症状是最近视力模糊的人，尤其是看近处物体时，瞳孔可能因药物而变大。无其他症状或异常者，通常有慢性疾病如生理性瞳孔不等、虹膜出生缺陷或 Adie（强直性）瞳孔（参见表瞳孔不等的一些病因和特征）。
检查
瞳孔不等的治疗
瞳孔不等本身没有必要进行治疗。但是，可能需要治疗潜在的疾病。
关键点
瞳孔不等非常普遍，经常只是一个正常变异。
医生在光和暗室中检查瞳孔，帮助确定病因。
他们还可能会检查老照片或患者的驾照，并进行其他诊断性检查。
有眼睑下垂或复视者可能有严重疾病。