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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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婴儿和儿童中阴道出血的一些病因

病因

临床特征*

诊断方法

婴儿期

出生前接收母亲雌激素

出生一到两周，有少量阴道流血

医师的评估

童年

阴道内有异物

通常有异味分泌物，并包含少量血液

有时是有阴道异物历史

医师的评估

有时，在给予女孩镇静剂或施以全身麻醉后进行盆腔检查

青春期早熟

在年少时就有阴毛、腋毛和乳房的发育

医师的评估

手和腕部 X 线检查，以检查骨骼的加速生长情况

血检测量激素水平

身体创伤（包括性虐待）

近期有跌倒史或其他可能的阴道区损伤原因

行走或坐着有困难，和／或生殖器、肛门或口腔周围有瘀伤或撕裂

阴道有分泌物或发红

医师的评估

性传播感染检测

尿道内膜脱垂（突出）

小量阴道出血、厕纸上有血或尿后便血

有时，排尿时疼痛

医师的评估

尿培养（评估尿路感染）

皮炎（由化学物质引起的过敏性反应，或阴道或生殖器部位刺激）

有时，阴道或外阴出血

阴道或外阴发红和/或肿胀

有时，阴道或外阴瘙痒或阴道有分泌物

医师的评估

识别可能与生殖器部位接触的产品（如厕纸、肥皂、泡泡浴、洗涤剂）并停止使用

硬化性苔藓

外阴白色斑块

外阴瘙痒

通常仅由医生进行评估

有时进行活组织检查

妇科癌症（儿童中罕见）

阴道口处可见肿块

持续腹痛或肿胀

医师的评估

有时进行盆腔和腹部超声

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

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