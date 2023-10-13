婴儿和儿童中阴道出血的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
婴儿期
出生前接收母亲雌激素
出生一到两周，有少量阴道流血
医师的评估
童年
阴道内有异物
通常有异味分泌物，并包含少量血液
有时是有阴道异物历史
医师的评估
有时，在给予女孩镇静剂或施以全身麻醉后进行盆腔检查
在年少时就有阴毛、腋毛和乳房的发育
医师的评估
手和腕部 X 线检查，以检查骨骼的加速生长情况
血检测量激素水平
身体创伤（包括性虐待）
近期有跌倒史或其他可能的阴道区损伤原因
行走或坐着有困难，和／或生殖器、肛门或口腔周围有瘀伤或撕裂
阴道有分泌物或发红
医师的评估
尿道内膜脱垂（突出）
小量阴道出血、厕纸上有血或尿后便血
有时，排尿时疼痛
医师的评估
尿培养（评估尿路感染）
皮炎（由化学物质引起的过敏性反应，或阴道或生殖器部位刺激）
有时，阴道或外阴出血
阴道或外阴发红和/或肿胀
有时，阴道或外阴瘙痒或阴道有分泌物
医师的评估
识别可能与生殖器部位接触的产品（如厕纸、肥皂、泡泡浴、洗涤剂）并停止使用
外阴白色斑块
外阴瘙痒
通常仅由医生进行评估
有时进行活组织检查
妇科癌症（儿童中罕见）
阴道口处可见肿块
持续腹痛或肿胀
医师的评估
有时进行盆腔和腹部超声
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。