婴儿和儿童中的阴道出血

阴道出血可能来自阴道本身，也可能来自女性生殖道的其他部位（外阴、宫颈、子宫、输卵管或卵巢）。有时出血似乎来自阴道（在内衣、卫生纸或厕所水中可见血液），但出血来自附近的其他器官系统，如尿道或消化道。
此处讨论婴儿和儿童中的阴道出血。（有关成年女性中阴道出血的讨论，请参见阴道出血。）
女性外生殖器解剖结构
女性内生殖器解剖结构
儿童中阴道出血的病因
阴道出血的病因取决于年龄（见表婴儿和儿童中阴道出血的一些病因）。
婴儿可能会有少量的阴道流血。在出生之前，通过母亲从胎盘吸收雌激素。出生后，体内的大量雌激素突然大幅减少，有时候会在出生后 1 至 2 周有少量阴道出血。
儿童期的任何阴道流血都是不正常的。发生时，通常是以下原因
尿道脱垂（突出）是儿童阴道出血的一个不常见原因。尿道是尿液从体内流出的管道，在女性中，尿道口正好高于阴道口。青春期前，女性尿道的支撑较少，因此其内膜可能通过尿道口突出。这种突出可引起组织刺激和出血，有时伴有尿痛。
外阴皮肤疾病可导致出血。这种出血可能是由于重度炎症、发炎皮肤擦伤或抓挠（如果瘙痒）所致。如果过敏反应或皮肤炎症由接触阴道或生殖器部位的化学物质引起，则可能会发生皮炎，从而导致分泌物的产生、刺激或瘙痒。此类化学物质可能存在于洗衣剂、漂白剂、织物软化剂、泡泡浴、肥皂、女性卫生喷雾剂、冲洗剂、阴道乳膏、卫生巾、合成织物内衣、织物染料、厕纸、避孕套、隔膜和杀精剂中。此外，儿童可能会出现硬化性苔藓，这是一种少见的皮肤疾病，可导致外阴上出现发痒的白色斑块。
儿童的激素异常还可导致青春期过早开始，这种疾病称为性早熟。在这些孩子中，月经出现的时间，以及乳房发育、阴毛和腋毛发育的时间早于正常儿童。
在极少见的情况下，儿童会出现生殖道癌，这可能导致阴道出血。
儿童中阴道出血的评估
医生首先重点确定阴道出血的原因是严重的疾病还是需要紧急护理的危及生命的疾病。
警示体征
在女孩中，任何阴道出血都需要关注。如有以下情况，需要加强关注
意识丧失、虚弱、头晕目眩、皮肤冷汗、呼吸困难、脉搏微弱而快速（表明休克）
走路或坐着有困难，生殖器或肛门或口腔周围有瘀伤或撕裂，和/或阴道分泌物或发红（这些可能是性虐待的迹象）
何时就医
阴道出血的婴儿和儿童应立即就医。
医生会怎么做
医生会询问儿童的症状和病史。从父母（或看护人）和儿童（如果年龄允许）那里获得病史。对于婴儿，医生会询问妊娠或分娩期间是否有并发症。癌症家族史很重要。
医生会进行全身体检。
如果需要进行盆腔检查，医生会与父母和孩子讨论检查事宜，以便他们知道会发生什么，并与孩子建立信任。检查的目的应该是获得必要的信息，而不给儿童造成恐惧或不必要的不适。可能会进行盆腔外检查（外阴 [阴唇]）和阴道口检查，如果需要进行盆腔内检查，通常会对儿童实施麻醉，以在不会引起不适的情况下进行检查。
检查
儿童中阴道出血的治疗
关键点
出血可能源自阴道，但出血也可能源自女性生殖道的其他部位，或泌尿道或消化道。
儿童中的阴道流血是异常的、不常见的。
当发生阴道出血时，可能的病因有阴道感染、阴道异物（如厕纸）和损伤（包括性虐待）。
阴道出血的婴儿和儿童应立即就医。