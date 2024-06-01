婴儿和儿童中的阴道出血

阴道出血的病因取决于年龄（见表婴儿和儿童中阴道出血的一些病因）。

婴儿可能会有少量的阴道流血。在出生之前，通过母亲从胎盘吸收雌激素。出生后，体内的大量雌激素突然大幅减少，有时候会在出生后 1 至 2 周有少量阴道出血。

儿童期的任何阴道流血都是不正常的。发生时，通常是以下原因

阴道内异物（如厕纸或玩具）

损伤或可能的性虐待

阴道感染（阴道炎）

外阴皮肤病（如皮炎、硬化性苔藓）

尿道脱垂（突出）是儿童阴道出血的一个不常见原因。尿道是尿液从体内流出的管道，在女性中，尿道口正好高于阴道口。青春期前，女性尿道的支撑较少，因此其内膜可能通过尿道口突出。这种突出可引起组织刺激和出血，有时伴有尿痛。

外阴皮肤疾病可导致出血。这种出血可能是由于重度炎症、发炎皮肤擦伤或抓挠（如果瘙痒）所致。如果过敏反应或皮肤炎症由接触阴道或生殖器部位的化学物质引起，则可能会发生皮炎，从而导致分泌物的产生、刺激或瘙痒。此类化学物质可能存在于洗衣剂、漂白剂、织物软化剂、泡泡浴、肥皂、女性卫生喷雾剂、冲洗剂、阴道乳膏、卫生巾、合成织物内衣、织物染料、厕纸、避孕套、隔膜和杀精剂中。此外，儿童可能会出现硬化性苔藓，这是一种少见的皮肤疾病，可导致外阴上出现发痒的白色斑块。

儿童的激素异常还可导致青春期过早开始，这种疾病称为性早熟。在这些孩子中，月经出现的时间，以及乳房发育、阴毛和腋毛发育的时间早于正常儿童。

在极少见的情况下，儿童会出现生殖道癌，这可能导致阴道出血。