一些用于治疗偏头痛的药物
类型
举例
一些副作用
预防
双丙戊酸钠
丙戊酸
脱发、胃部不适、肝功能障碍、出血倾向、颤抖和体重增加
不适用于患有偏头痛的孕妇
托吡酯
体重减轻、意识模糊和抑郁
阿替洛尔
美托洛尔
Nadolol
普萘洛尔
噻吗洛尔
气道痉挛(支气管痉挛)、异常缓慢的心率(心动过缓)、疲劳、失眠、心力衰竭恶化和性功能障碍
血糖水平的变化(可能使医生很难知道糖尿病患者的血糖水平何时变得过低)
有些β-受体阻滞剂对血脂水平有不利影响
肉毒毒素（常用于阻断神经活动）
肉毒杆菌毒素 A
颈部疼痛和强直
面部及有时颈部肌肉无力
维拉帕米
眩晕、血压降低、无力
便秘
地坦类药物*
拉米地坦
头晕和嗜睡
单克隆抗体
Erenumab
瑞玛奈珠单抗
伽奈珠单抗
注射部位疼痛和刺激及便秘
过敏反应（非常少见）
三环类抗抑郁药
阿米替林
困倦、体重增加、心率加快、口干、精神错乱和便秘
严重偏头痛的治疗
止吐类药物（常用于止吐）
甲氧氯普胺
丙氯拉嗪
血压降低、困倦、不自主活动和肌肉痉挛
麦角衍生物
二氢麦角胺
用药过于频繁引起的药物过度使用性头痛（反跳性头痛）
恶心、呕吐和轻微肌肉痛性痉挛
罕见因心肌供血不足引起的胸痛（心绞痛）
Gepants*
瑞美吉泮
Ubrogepant
几乎没有
曲坦类药物（5-羟色胺受体激动剂[5-HT]或血清素）
Almotriptan
Eletriptan
夫罗曲坦
Naratriptan
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
用药过于频繁引起的药物过度使用性头痛
脸红、刺痛、头晕、困倦、恶心、以及喉咙或胸部有压迫感或疼痛感
可待因
哌替啶
羟考酮
用药过于频繁引起的药物过度使用性头痛
呼吸减慢、便秘、尿潴留、嗜睡和恶心
轻至中度偏头痛的治疗
镇痛药
对乙酰氨基酚
用药过于频繁引起的药物过度使用性头痛
偶尔出现皮疹
止吐药
甲氧氯普胺
丙氯拉嗪
血压降低、困倦、不自主活动和肌肉痉挛
非甾体类抗炎药 (NSAID)
阿司匹林
布洛芬
吲哚美辛
酮咯酸
萘普生
用药过于频繁引起的药物过度使用性头痛
胃炎（胃部发炎）及消化性溃疡
吲哚美辛可加重抑郁、癫痫、伴运动减少和肌肉强直的震颤，老年人还可出现眩晕、意识模糊
如果酮咯酸过度使用，可能会损害肾功能
* 地坦类药物也可用于治疗轻度至中度和重度偏头痛。
† 当偏头痛导致严重疼痛及其他方法无效时，阿片类药物应作为最后手段使用。