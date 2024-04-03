对老年人健康的间接影响

某些看上去对健康没有影响的环境或情况，都可能会影响老年人的健康。
人际关系
有良好人际交流（不论是和配偶或朋友或从兴趣中）的老年人，都会较少发生健康问题。比如，已婚或与室友共处的老人其健康状况要好于单独生活的老人。与其他人住在一起的老年人中，住院和护理院的住院率也比独居者低。
当老年人独自生活，缺乏社交互动，或两者兼具的情况下，可能没有人报告新问题和症状，因为没有人留意这些。在这些老年人中，没有人指导用药。由于躯体疾病，孤僻或无法开车或步行到商店购物，所以他们无法得到平衡的膳食。独处的老年人更容易患抑郁症。
和亲戚或其他人共处有时也会出现一些问题。老年人有时候会隐瞒健康问题以便不给别人增加负担。一旦某个家庭成员对现状不满，老年人就会被忽视，甚至被虐待（心理或/甚至是身体上的虐待）。
受教育程度
对于受教育程度较高的人，疾病会被及早发现，即使没有及早发现，预后也会较好。
财产
在美国，尽管会得到医疗保险、社会保障和医疗补助计划的帮助，但老年人的贫困比普通人群更为普遍。医疗保险 D 部分（处方药项目）使药物成本更易于管理，能解决许多低收入老年人的部分用药成本问题。然而，尽管有这些计划，一些老年人仍然有大量的自付费用，使得他们难以支付医疗保健费用。当支付医疗保健费用都困难的时候，许多本可以治疗的疾病常常治疗不足或不能被施治，或治疗被延迟。
你知道吗……
对年龄相关变化的反应
老年人对年龄增长带来的许多问题难以应对，比如退休、丧偶以及疾病。他们会觉得孤独，有无用及无力感，而且常常觉得悲伤。有时甚至会丧失自尊。他们开始害怕成为家庭的负担。他们变得越来越沮丧，尤其当他们患有某种疾病变得不能独立生活或者看到朋友或爱人的死亡。所有这些感受使老年人不愿去看医生，导致某些严重疾病被耽误。但是研究表明，老年人比年轻人更能应付这些挑战。
与年龄相关的变化以及老年人对这些变化的反应可能会使老年人疾病的治疗变得复杂。因此，老年人可从跨学科治疗中受益，这是由相互合作的医护人员团队提供的医疗。这个团队由医生、护士、社工、理疗师、药剂师和心理学家组成。护理团队评估患者的需求并计划、协调和实施护理，包括社会服务。所有团队成员都积极发现可能存在的问题，并采取措施加以预防和避免。