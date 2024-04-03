对老年人健康的间接影响

有良好人际交流（不论是和配偶或朋友或从兴趣中）的老年人，都会较少发生健康问题。比如，已婚或与室友共处的老人其健康状况要好于单独生活的老人。与其他人住在一起的老年人中，住院和护理院的住院率也比独居者低。

当老年人独自生活，缺乏社交互动，或两者兼具的情况下，可能没有人报告新问题和症状，因为没有人留意这些。在这些老年人中，没有人指导用药。由于躯体疾病，孤僻或无法开车或步行到商店购物，所以他们无法得到平衡的膳食。独处的老年人更容易患抑郁症。

和亲戚或其他人共处有时也会出现一些问题。老年人有时候会隐瞒健康问题以便不给别人增加负担。一旦某个家庭成员对现状不满，老年人就会被忽视，甚至被虐待（心理或/甚至是身体上的虐待）。