老龄化是一个持续、渐进的自然改变过程，从成年后不久即开始。从中年开始，许多身体功能开始下降。

人并不是在某个具体年龄突然“变老”。传统认为，从 65 岁开始，人们开始步入老年。这是有一定的历史原因，并非基于生物学。很多年前，65 岁被选为德国的退休年龄，德国是第一个建立退休计划的国家。1965 年，美国将 65 岁指定为享受医疗保险的合格年龄。在经济发达的社会中，这个年龄接近大多数人的实际退休年龄。

有几种方法可以判断开始变为老年人的时间：

时间年龄 只根据时间的流逝来计算年龄。它是一个人的岁数。时间年龄对于评价健康意义有限。尽管如此，随着年龄的增长，发生健康问题的可能性也在增加；健康问题才是老年人各种功能丧失的主要原因，正常衰老并不是。由于时间年龄有助于预测许多健康问题，它多被用于法律和经济方面的某些界定。

生理年龄 指随着人们年龄的增长身体所发生的变化。由于这些变化对一些人的影响比另一些人更快，有些人 65 岁时在生理上就衰老了，但另一些人则延迟十多年或更晚一些。但是，在相似时间年龄的人群中，大多数可观察到的年龄差异在更大程度上是由生活方式、习惯和疾病的微妙影响导致的，而不是实际年龄的差异。

心理年龄基于人们的行为和感受来评估。举例来说，如果一个 80 岁的人仍在工作，对未来充满预期并制定计划，同时积极参加许多活动，那我们可以说这个人的心理年龄非常年轻。

大多数健康和生活活跃的人直到 70、75 岁，甚至 80 岁才需要寻求老年病学专家（一种专门治疗老年人的医生）的专业服务。然而，有些人由于自身疾病，需要在较早的时间年龄去看老年病学专家。

正常衰老 人们经常疑惑，自己的衰老是正常还是不正常。有些变化来自内部过程，即衰老本身引起的。因此，这些变化虽然不受欢迎，但却视为正常，有时称“单纯衰老”。每个中老年人都会发生这些变化，因此单纯衰老的定义存在普遍性。这些变化是可以预见的，通常无法避免。例如，随着年龄增加，人眼中的晶状体会变厚、变硬，从而对近距离的物体（如阅读材料）失去对焦能力（一种称为老花眼的疾病）。这种变化几乎发生在每个老年人身上。因此，老花眼被认为是正常衰老现象。其他用来描述这些改变的术语是“寻常衰老”和“衰老”。 正常衰老的准确原因尚不清楚。伴随正常衰老发生的变化使人们患某些疾病的概率增加。但是，人们可以采取措施抵制这些变化。比如老年人常发生牙齿脱落。但是规律而科学的牙齿保健可以改善这一过程，如长期看牙医、少吃甜食、规律用牙线或牙刷清理口腔。所以，牙齿脱落虽然在衰老过程中很常见，但仍然是有可能避免的。 另外，衰老引发的功能衰退有时候和疾病引发的功能衰退很相似。比如，随着年龄的增长，脑功能的小衰退是人人都会发生的，通常被认为是正常衰老。这种衰退包括学习新事物（例如语言）的困难增加、注意力时间跨度缩短和加速遗忘。相比之下，痴呆所出现的衰退则严重的多。比如前者会忘了把东西放在哪，或想不起细节，而后者则可能将全部事件都遗忘了。痴呆症患者生活自理也有困难（例如驾驶、烹饪、算账），而且不能理解周围的环境，包括不知道日期和自己在哪。所以，痴呆症被认为是一种疾病，尽管在普通人的生命后期常常会出现。某种特殊类型的痴呆症，比如阿尔茨海默病和正常衰老在其他方面也有区别。例如，某些类型的痴呆症患者的脑组织（通过尸解获得）看上去和普通老年人是不同的。所以正常衰老和痴呆症的区别往往是显而易见的。 有时候衰老造成的功能衰退和疾病造成的功能衰退并不容易区别。比如，随着年龄增长，进食碳水化合物后血糖增长的幅度比年轻时大，这种变化被认为是衰老所致。这种增长被视为正常衰老。但是，如果升高超过一定范围就能诊断为糖尿病。这里，区别仅仅是程度上的。 你知道吗……

健康（成功）变老 健康变老指延缓或降低衰老过程中某些不良的影响。健康变老的目标是维持生理和心理的健康，避免疾病，保持积极和独立。对于大多数人来说，随着年龄的增长要保持健康是有难度的，需要作出很多努力。养成一定的健康习惯可以有所帮助，例如 遵循营养饮食

避免吸烟和过量饮酒

规律运动

保持头脑活跃 越快养成这些习惯越好。但是，只要开始就不会太晚。这样，人们就能在某种程度上控制衰老带来的变化。 有证据表明，在美国，健康衰老的比例正在增加： 75 到 84 岁之间报告损伤的老年人比例在减少

某些虚弱性疾病在 65 岁以上老年人中的比例在减少。

老年人的人数增加——年龄在 85 岁及以上的人，包括已经达到 100 的老年人（百岁老人） 衰老研究