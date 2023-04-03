家庭看护者对于护理患慢性病的老年人发挥着重要作用。虽然邻居和朋友可能会提供帮助，但家庭看护者提供的帮助占到近 90%（身体、情感、社会和经济方面）。六分之一的美国人为 50 岁或以上的家庭成员提供看护。大约 38% 的 80 岁或以上的人和 76% 的 90 岁或以上的人在个人护理和家务方面需要日常帮助。协助满足这些日常需求的家庭看护者通常可以推迟或避免老年人入住居家护理机构的需求。

家属提供的护理工作量和类型取决于经济情况、家庭结构、关系是否融洽以及家属的时间和精力方面的其他需求。一些家庭看护者提供的帮助极少（例如定期看望）。有些看护者则提供全职精心护理。平均来说，老年人的家庭看护者每周花费大约 22 小时进行护理。有时，当患者做过手术处于恢复期时，在短期内需要护理。通常护理需要维持数月或数年。

虽然从社会责任的角度来看，家属有责任相互照顾，但这种义务因文化、家庭和各个家属而异。以下服务可能增强家庭成员提供护理的意愿：

支持性服务，例如学习新技能的技术帮助、咨询服务和家庭心理健康服务

补充服务，例如个人护理（包括帮助整理仪容、进食和穿衣）、家庭保健、成人日间护理和餐饮计划

补充服务可定期提供，也可作为临时护理（使长期看护者得到暂时休息）每次持续数小时或数天。

人口和社会价值的变化使得可以照顾伤病老年人的家属人数减少了。这些变化包括：

寿命延长：因此，高龄老年人口不断增长。所以，作为潜在的看护者，他们的子女或许也是老年人。

生育推迟：寿命延长与生育推迟的因素共同作用，从而产生了需要同时照顾孩子和父母的三明治一代。

家庭规模缩小：帮助照顾老年家庭成员的子女较少（且可能年龄较大）。

社会人口流动和离婚率同时增加：家人很可能生活在不同地区，家庭纽带不再紧密。然而，80% 的 65 周岁以上老人都生活在某个子女附近（20 分钟之内便可到达）。

越来越多的女性加入职场：以前，女性可以照顾年迈的父母，但工作的需要让她们很难或根本无法这样做。

由于慢性疾病管理的改善，需要照顾的老年人和病重老年人的人数增加

这些因素预示着，其他人代替家属、朋友或邻居提供家庭护理服务的需求不断增长。

看护压力 虽然看护可能提供较高的报酬，但也有不良后果。家庭看护者可能承受很大的压力并面临压力导致的健康问题、孤独、疲倦和沮丧，有时会产生无助和精疲力竭的感觉（看护者倦怠）或虐待老人。当老年人患严重疾病和/或严重残疾，且需要更多护理时，对看护者的影响可能更大。 看护也可能成为经济负担。如果一位配偶照顾另一位，他们的经济状况往往非常遭。有时，有工作的看护者需要辞去全职工作，或者减少工作时间来照顾家人。 COVID-19 大流行给家庭看护者带来更多问题，因为需要隔离和中断正式看护，家庭看护者报告称压力、焦虑、抑郁、睡眠障碍、疲劳、食物不安全和财务担忧明显增加。他们与其他人互动和参加他们通常的社交活动的能力下降。 看护者和/或老年人可以与医疗保健专业人员讨论如何获得帮助，并且医疗保健专业人员应该提供此类帮助，包括 帮助看护者与社会工作者建议联系

协调跨学科护理

将他们转介给他们需要的服务，例如咨询（个人、家庭和/或团体咨询）和有关老年人状况和可用治疗的教育

确保老年人获得他们有资格享受的所有福利，包括经济支持、培训和临时护理（使长期看护者得到暂时休息）

提供即时和持续的情感支持

推荐为日常任务提供实际帮助的组织 这些措施通常可以给看护者提供他们所需的安慰。看护者可以从医生、护士、社会工作者和其他医疗保健专业人员那里获得有用的信息和/或学习护理策略。 看护者还可以采取以下措施来改善自己的看护状态，避免看护倦怠： 照顾自己的身体、情感、休闲、精神和经济需求

适当的时候，请求其他家属和朋友帮助看护，或寻求心理支持

了解可以提供心理支持（如支持团队）的外部团队，或提供看护帮助（如咨询、家庭健康护理、成年人日间护理、餐饮计划和临时护理）的外部团队

如果他们的家庭成员有敌意或难以相处，学习一些不过分在意的策略及应对情绪紧张的策略。