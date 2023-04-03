老年人的宗教修习和精神修习

精神修习和宗教修习类似，但并不完全相同。宗教通常被认为是更有体制、更具组织性、涉及更多传统仪式和实践方式。精神修习是无形的，因此是一个广义的词，与特定团体或组织无关。可以指与精神相关的感觉、思想、体验和行为或寻求神圣的事物。

传统宗教包括责任与义务。精神修习的要求不多。老年人可能会拒绝传统宗教，但会考虑精神修习。在美国，90% 以上的老年人认为自己有宗教或精神信仰。大约有 6% 到 10% 的人是无神论者，他们不依靠宗教修习或精神修习或传统来创造人生意义。

老年人参与宗教活动的比例高于其他年龄的人群。约一半老年人每周（或者更频繁）参加宗教服务。对于老年人而言，宗教社区是家庭之外最常见的社会支持来源，参加宗教组织是最常见的社会志愿活动，比其他所有形式的社会志愿活动的总和还多。

宗教和精神信仰的好处 有宗教信仰的人比没有宗教信仰的人往往具有更好的身心健康，有宗教信仰的人可能会认为，上帝的干预才是这些获益的原因所在。但是，专家无法确定有组织的宗教活动是否对健康有益，或者心理或身体更健康的人是否会被宗教团体吸引。如果宗教信仰有益，原因（是宗教信仰还是其他因素使其获益）尚不清楚。提出了许多此类因素（例如心理健康益处、健康行为的鼓励和社会支持）。 心理健康益处 宗教信仰可能给心理健康带来以下益处： 对待生活和疾病抱着积极乐观的态度，这样有助于改善健康状况

生活的意义和目的感会对健康行为和社会家庭关系产生有利影响

应对疾病和残疾的能力更强 很多老年人表示，宗教信仰是帮助他们应对身体健康问题和生活压力（例如经济收入减少或者配偶或伴侣去世）的最重要因素。例如，对将来积极乐观的态度可以帮助老年人应对身体问题，增强恢复的信心。 一些研究发现，有强烈宗教信仰并使用宗教应对机制的老年人患抑郁症和焦虑的机率低于没有宗教信仰的老年人，并在心理上有更强烈的幸福感。甚至对残疾的认识也因宗教信仰的程度而异。针对胯部骨折的老年女性进行的一项研究发现，与没有宗教信仰的人相比，拥有强烈宗教信仰的人患抑郁症的机率最低，并且能够在出院后走得更远。 促进健康的做法 积极参与宗教团体的人往往能更好地维持身体功能和健康。一些宗教团体（如摩门教徒和基督复临安息日会）提倡的行为可以促进健康，例如禁烟和健康饮酒。与普通人相比，这些团体的成员患物质相关障碍的可能性较低，寿命更长。 社会利益 宗教信仰和做法常常会促进社区的发展，并形成庞大的社会支持网络。老年人增加社会联系有助于提高早期发现疾病的机率，帮助老年人遵守治疗方案，因为社区成员会与他们沟通，询问关于健康和医疗的问题。建立了这种社区网络的老年人忽视自我的可能性较低。 看护者 宗教信仰也有益于看护者。许多研究发现，宗教应对机制使老年痴呆症、癌症或其他严重和/或终末期疾病患者的看护者拥有更好的心理健康。

宗教和精神信仰的害处 宗教并不总是有益的。宗教信仰会加重内疚感、造成目光短浅、思维不灵活和焦虑。患有强迫型人格障碍、双相情感障碍、精神分裂症或精神病的患者可能产生宗教痴迷和妄想。当某些人由于性别或性认同等原因而未被信仰团体接纳时，他们会感到强烈的被拒绝和生存危机感。 某些宗教组织抵制精神和身体医疗，包括救命的治疗（例如输血、针对构成生命威胁的感染进行的治疗和胰岛素治疗），可能会以宗教仪式代替治疗（例如祈祷、念咒或点燃蜡烛）。某些狂热的宗教团体可能会离间老年人与家属及广泛社会群体的关系。

医疗保健专业人员在宗教和精神信仰中的角色 医疗保健专业人员可以与老年人探讨宗教信仰的问题，因为这些信仰会影响患者的身心健康。在有些情况下，了解患者的宗教信仰可以帮助医生提供更好的治疗： 如果患者病情严重，压力过大，或濒临死亡，并且请求或建议医生谈论宗教问题

如果患者告诉医生自己有宗教信仰，并且这有助于自己应对疾病

如果宗教需求明显，并且可能会影响患者的健康或健康行为 如果医生或其他医疗保健专业人员了解患者的精神需求，他们就可以为患者提供必需的帮助（例如，心灵辅导、联系支持团队、参与宗教活动或与宗教组织成员的社会联系）。医生可以询问精神信仰是否是患者生活中的重要部分，以及这些信仰对他们对待自己的方式产生了何种影响。或者医生可以要求患者描述最重要的应对方案。如果患者对宗教或精神资源感兴趣，医生可以询问获取这些资源是否存在障碍，并且可能提供建议的其他方案。例如，医生可以为不能自己前往参加宗教服务的老年人建议交通服务。 有时，与心理健康医生相比，老年人更愿意接受牧师提供的咨询。牧师在咨询和识别患者何时需要专业的心理健康治疗方面接受培训，会非常有益。牧师还可以帮助患者获得需要的社区支持，例如，患者出院后上门看望或者提供餐饮或交通帮助。