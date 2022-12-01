镰状细胞性状是指你只携带镰状细胞基因的一个拷贝。如果该基因的另一个拷贝正常，你不会患上镰状细胞病。

如果携带镰状细胞性状的两个人生育子女，他们的半数子女将携带镰状细胞性状，四分之一的子女将患上镰状细胞病，另外四分之一的子女正常。镰状细胞病（不只是携带镰状细胞性状）患者通常不能生育子女。