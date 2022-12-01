什么是镰状细胞病？
镰状细胞病的病因有哪些？
镰状细胞病由父母遗传给你的基因所致。本病具有家族性。体内携带两个镰状细胞基因（一个来自父亲，一个来自母亲）的人才会患有镰状细胞病。
什么是镰状细胞性状？
镰状细胞性状是指你只携带镰状细胞基因的一个拷贝。如果该基因的另一个拷贝正常，你不会患上镰状细胞病。
如果携带镰状细胞性状的两个人生育子女，他们的半数子女将携带镰状细胞性状，四分之一的子女将患上镰状细胞病，另外四分之一的子女正常。镰状细胞病（不只是携带镰状细胞性状）患者通常不能生育子女。
镰状细胞病的并发症有哪些？
镰状细胞病有哪些症状？
镰状细胞病患者都有：
贫血症状（感觉疲惫无力，看起来苍白）
有些患者有少许其他症状，但还有一些患者则会出现重度症状，导致严重残疾和过早死亡。
镰刀细胞危象
身体有些部位得不到充足氧气时，会发生镰状细胞疼痛危象。疼痛危象的体征和症状包括：
腹部、背部或者手臂和腿部的长骨疼痛
发热
呕吐
镰状细胞病由可降低血液含氧量的任何因素引起：
剧烈运动
登山
在高海拔缺氧地区飞行
生病
急性胸部综合征是镰状细胞危象期间发生的另一种疾病。急性胸部综合征通常在儿童中发生，可导致死亡。症状包括：
重度胸痛
血液含氧量低导致呼吸问题
医生如何判断我是否患有镰状细胞病？
医生将根据以下检查确定你患有镰状细胞病：
血液化验
根据具体症状，你可能需要接受进一步检查。
针对镰状细胞病有哪些筛查试验？
筛查试验是指医生对没有症状的人进行的检测。医生通常会对以下人群进行针对镰状细胞病的筛查血检：
镰状细胞病患者的父母和兄弟姊妹
刚出生的新生儿
医生也可能会在你准备生育子女之前，对你和你的伴侣进行检查，以了解你是否携带镰状细胞性状，是否有可能将其遗传给下一代（载体筛查）。
医生如何治疗镰状细胞病？
医生治疗镰状细胞病的目的是：
预防危象
控制贫血
缓解症状
医生使用以下方法治疗镰状细胞病：
药物
叶酸，一种维生素，可帮助身体生成新的红细胞
镰状细胞危象患者通常需到急诊科就医，可能需要住院。在急诊科就诊和住院期间，医生可能会给你：
静脉输液 (IV)
止痛药
输血
吸氧
治疗可能引起危象的疾病（如感染）
干细胞移植是一种有可能治愈一些镰状细胞病患者的治疗方法，但这种疗法十分危险，只能在危及生命的情况下使用。通过干细胞移植或基因疗法安全治愈镰状细胞病仍有待时日。
我如何预防镰状细胞危象和并发症？
您应该：
避免进行降低血液含氧量的活动
只要患病，就应就医，小病也不例外
接种疫苗
医生通常会给镰状细胞贫血的患儿使用青霉素，从患儿 4 个月起一直用药到满 6 岁，以帮助预防可能引起镰状细胞危象的感染。