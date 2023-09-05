医生无法修复因中风而受损的脑组织。但是，医生可能会给予以下治疗：

给予药物以分解血栓

去除血块或关闭出血血管

让患者的心率、血压和体温恢复正常来防止脑损伤恶化

如果存在血块，使用血液稀释剂来预防其他血块

帮助患者尽可能发挥功能（通过康复）

如果中风由血栓引起，医生有时可以用药物(溶栓的药物)来分解血栓。如果血块分解得足够快，症状可能会完全消失。然而，药物必须在最初几小时内给药。此外，有些人很有可能因这些药物而出现并发症，并且不能安全使用它们。有时，使用导管移除血栓。

如果中风因颈部血管变窄引起，医生可能会做手术来打开它们。或者可能会在血管中放置一个小管（支架）以保持其开放。

如果中风由血管出血引起，医生有时可以堵住漏洞。医生在泄漏的血管里放置小金属线圈或者做手术来关闭它。

复原（康复）有助于患者在中风后更好地发挥功能。康复：