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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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中风

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是卒中？

中风是一种脑部突发问题，当脑中的血管堵塞或破裂出血时就会发生。

脑的一部分血供停止。没有血液的脑组织停止工作并死亡。如果大量的脑组织受到影响，症状会更加严重。

如果阻塞的血管自行快速打开，症状可能会完全消失。这被称为短暂性脑缺血发作（TIA），这是一个警告信号，可能很快就会中风。

  • 中风症状突然出现

  • 症状不同，根据受累的脑区和范围而定

  • 可能出现面部麻木或下垂、手臂或腿部无力、视力障碍、说话困难或非常严重的头痛

  • 症状通常只涉及身体的一侧

  • 即使死亡的脑组织永远不会恢复，但有时，脑部的其他部分也会学习接管受损部分的工作

  • 如果出现任何使您认为自己中风的症状，应立即前往急诊室

  • 药物治疗可能有助于限制脑损伤和预防未来中风

什么导致中风？

中风是由以下原因导致的脑部供血不足：

  • 脑部血管堵塞

  • 脑部血管出血

血管堵塞可能由以下原因引起：

  • 脑部血管中形成的血栓

  • 心脏内或心脏附近血管内形成的血栓破裂脱落，进入血流，并卡在脑部的血管中

  • 脂肪沉积物（斑块）会破坏血管内壁，进入脑部，并卡在那里的血管里

血管中的脂肪沉积被称为动脉粥样硬化(动脉硬化)。颈部两条大血管（颈动脉）的动脉粥样硬化会导致中风或短暂性脑缺血发作(TIA)，因为这些血管是脑部的主要供血血管。

脑部血管出血可能由以下原因引起：

  • 破裂的动脉瘤

动脉瘤是血管壁上的凸起。如果患有动脉瘤性中风，很可能生来就患有动脉瘤。其他动脉瘤是在高血压多年后形成的。

阻塞和血栓：缺血性卒中的原因

当脑供血动脉阻塞或动脉内有栓子时，可发生缺血性卒中。动脉阻塞也可能是由于动脉粥样硬化造成脂肪沉积（动脉粥样硬化斑块、或粥样斑）所致。颈动脉，特别是颈内动脉，是动脉粥样硬化斑块的常见部位。

动脉也可能会被血栓阻塞（栓塞）。血栓可能会在动脉粥样硬化斑块上形成。动脉内血栓也可能在心脏病人的心脏中形成。血栓的一部分可破裂，并随血流移行（栓子）。然后，栓子可能造成脑动脉供血中断，如阻塞任一脑部动脉。

中风的危险因素是什么？

中风的主要危险因素是：

其它危险因素包括：

中风的症状是什么？

症状通常在几分钟内迅速开始。严重的中风可能会立即致死。

可能会出现许多不同的症状，这取决于脑的哪一部分没有得到足够的血液：

  • 脸或身体一侧感觉无力或麻木

  • 说话困难

  • 吞咽困难

  • 难以理解人们说的话

  • 意识模糊

  • 运动不协调

  • 视野中出现盲点

脑肿胀(水肿)可能由严重中风引起。它会在几个小时到一两天后引起症状。患者可能会感到困惑或陷入昏迷。脑肿胀是患者死于卒中的主要原因之一。

中风后的长期问题是什么？

中风后，患者可能会：

  • 体重下降，或因食物和饮料而窒息（吸气），因为患者不能正确吞咽食物

  • 因为无法自己改变姿势而患上褥疮（压疮

  • 因为无法四处走动而在腿部形成血块

  • 因为中风区域附近的脑细胞受损而癫痫发作

  • 因中风带来的所有问题而感觉郁闷

医生如何判断是否中风？

医生会进行成像检查，如 CT 扫描（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像），来获得脑部的详细图片。医生可以通过CT或MRI了解中风的病因是血栓还是血管出血。

医生将通过其他测试来了解中风的原因：

医生如何治疗中风？

首先，患者需住院治疗。

医院内治疗

医生无法修复因中风而受损的脑组织。但是，医生可能会给予以下治疗：

  • 给予药物以分解血栓

  • 去除血块或关闭出血血管

  • 让患者的心率、血压和体温恢复正常来防止脑损伤恶化

  • 如果存在血块，使用血液稀释剂来预防其他血块

  • 帮助患者尽可能发挥功能（通过康复）

如果中风由血栓引起，医生有时可以用药物(溶栓的药物)来分解血栓。如果血块分解得足够快，症状可能会完全消失。然而，药物必须在最初几小时内给药。此外，有些人很有可能因这些药物而出现并发症，并且不能安全使用它们。有时，使用导管移除血栓。

如果中风因颈部血管变窄引起，医生可能会做手术来打开它们。或者可能会在血管中放置一个小管（支架）以保持其开放。

如果中风由血管出血引起，医生有时可以堵住漏洞。医生在泄漏的血管里放置小金属线圈或者做手术来关闭它。

复原（康复）有助于患者在中风后更好地发挥功能。康复：

  • 通常在中风后1或2天内从医院开始

  • 包括训练脑部的健康区域去执行受损区域曾经做过的工作

  • 出院后继续

出院后

去哪里康复取决于症状的严重程度以及需要多少帮助。患者可以：

  • 自己家

  • 前往康复设施

  • 护理院

无论在哪里康复，疗程都可能持续数月或数年。医生也将努力防止患者再次中风，并帮助患者适应日常生活中的挑战。通常他们会让患者：

  • 服用药物来治疗中风的原因，例如高血压或血块

  • 继续康复以帮助提高患者的功能

  • 获得咨询或药物，以帮助患者处理中风后可能发生的抑郁症或其他情绪变化

中风后可以恢复吗？

有。在美国，每年大约有 795,000 人中风，大约有 130,000 人死于中风。

中风治疗越早，脑损伤可能越小，恢复的机会也越大。

通常，在最初的几天里进步越多，就越会继续进步。通常在中风后6个月内不断改善。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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