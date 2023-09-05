什么是卒中？
中风是一种脑部突发问题，当脑中的血管堵塞或破裂出血时就会发生。
脑的一部分血供停止。没有血液的脑组织停止工作并死亡。如果大量的脑组织受到影响，症状会更加严重。
如果阻塞的血管自行快速打开，症状可能会完全消失。这被称为短暂性脑缺血发作（TIA），这是一个警告信号，可能很快就会中风。
中风症状突然出现
症状不同，根据受累的脑区和范围而定
可能出现面部麻木或下垂、手臂或腿部无力、视力障碍、说话困难或非常严重的头痛
症状通常只涉及身体的一侧
即使死亡的脑组织永远不会恢复，但有时，脑部的其他部分也会学习接管受损部分的工作
如果出现任何使您认为自己中风的症状，应立即前往急诊室
药物治疗可能有助于限制脑损伤和预防未来中风
什么导致中风？
中风是由以下原因导致的脑部供血不足：
脑部血管堵塞
脑部血管出血
血管堵塞可能由以下原因引起：
脑部血管中形成的血栓
心脏内或心脏附近血管内形成的血栓破裂脱落，进入血流，并卡在脑部的血管中
脂肪沉积物（斑块）会破坏血管内壁，进入脑部，并卡在那里的血管里
血管中的脂肪沉积被称为动脉粥样硬化(动脉硬化)。颈部两条大血管（颈动脉）的动脉粥样硬化会导致中风或短暂性脑缺血发作(TIA)，因为这些血管是脑部的主要供血血管。
脑部血管出血可能由以下原因引起：
破裂的动脉瘤
动脉瘤是血管壁上的凸起。如果患有动脉瘤性中风，很可能生来就患有动脉瘤。其他动脉瘤是在高血压多年后形成的。
阻塞和血栓：缺血性卒中的原因
当脑供血动脉阻塞或动脉内有栓子时，可发生缺血性卒中。动脉阻塞也可能是由于动脉粥样硬化造成脂肪沉积（动脉粥样硬化斑块、或粥样斑）所致。颈动脉，特别是颈内动脉，是动脉粥样硬化斑块的常见部位。
动脉也可能会被血栓阻塞（栓塞）。血栓可能会在动脉粥样硬化斑块上形成。动脉内血栓也可能在心脏病人的心脏中形成。血栓的一部分可破裂，并随血流移行（栓子）。然后，栓子可能造成脑动脉供血中断，如阻塞任一脑部动脉。
中风的危险因素是什么？
中风的症状是什么？
症状通常在几分钟内迅速开始。严重的中风可能会立即致死。
可能会出现许多不同的症状，这取决于脑的哪一部分没有得到足够的血液：
脸或身体一侧感觉无力或麻木
说话困难
吞咽困难
难以理解人们说的话
意识模糊
运动不协调
视野中出现盲点
脑肿胀(水肿)可能由严重中风引起。它会在几个小时到一两天后引起症状。患者可能会感到困惑或陷入昏迷。脑肿胀是患者死于卒中的主要原因之一。
中风后的长期问题是什么？
医生如何判断是否中风？
医生如何治疗中风？
首先，患者需住院治疗。
医院内治疗
医生无法修复因中风而受损的脑组织。但是，医生可能会给予以下治疗：
给予药物以分解血栓
去除血块或关闭出血血管
让患者的心率、血压和体温恢复正常来防止脑损伤恶化
如果存在血块，使用血液稀释剂来预防其他血块
帮助患者尽可能发挥功能（通过康复）
如果中风由血栓引起，医生有时可以用药物(溶栓的药物)来分解血栓。如果血块分解得足够快，症状可能会完全消失。然而，药物必须在最初几小时内给药。此外，有些人很有可能因这些药物而出现并发症，并且不能安全使用它们。有时，使用导管移除血栓。
如果中风因颈部血管变窄引起，医生可能会做手术来打开它们。或者可能会在血管中放置一个小管（支架）以保持其开放。
如果中风由血管出血引起，医生有时可以堵住漏洞。医生在泄漏的血管里放置小金属线圈或者做手术来关闭它。
复原（康复）有助于患者在中风后更好地发挥功能。康复：
通常在中风后1或2天内从医院开始
包括训练脑部的健康区域去执行受损区域曾经做过的工作
出院后继续
出院后
去哪里康复取决于症状的严重程度以及需要多少帮助。患者可以：
自己家
前往康复设施
护理院
无论在哪里康复，疗程都可能持续数月或数年。医生也将努力防止患者再次中风，并帮助患者适应日常生活中的挑战。通常他们会让患者：
服用药物来治疗中风的原因，例如高血压或血块
继续康复以帮助提高患者的功能
获得咨询或药物，以帮助患者处理中风后可能发生的抑郁症或其他情绪变化
中风后可以恢复吗？
有。在美国，每年大约有 795,000 人中风，大约有 130,000 人死于中风。
中风治疗越早，脑损伤可能越小，恢复的机会也越大。
通常，在最初的几天里进步越多，就越会继续进步。通常在中风后6个月内不断改善。