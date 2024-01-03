白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。

发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。

恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：

红细胞（导致贫血）

正常白细胞（增加感染风险）

血小板（增加出血风险）

白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：

淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞

髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症

淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：