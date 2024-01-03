什么是白血病？
白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。
发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。
恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：
白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：
淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞
髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症
淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：
急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡
慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢
什么是慢性髓系白血病 (CML)？
慢性髓系白血病（CML）是几种不同类型白细胞其中之一发生的生长缓慢的癌症。癌细胞会生长并扩散到血液和身体的其他部位。
CML 最常发生于 40 岁至 60 岁的成年人
患者可能会感觉疲劳，没有食欲，体重下降
随着癌症逐渐增长，患者也可能会面色苍白，容易淤青或出血
医生通过血液检查和骨髓检查发现 CML
对 CML 采用名为 TKI（酪氨酸激酶抑制剂）的药物治疗
如果尽早治疗，90% 以上的患者可生存至少 5 年
CML 有 3 个时期：
慢性期：最初的几个月或几年，癌症进展非常缓慢
加速期：癌症开始快速进展，治疗效果较差，症状恶化
急变期：非常幼小的癌细胞（称为原始细胞）出现，癌症明显恶化，出现严重感染和出血等问题
CML 的病因是什么？
CML 由一条染色体出现问题所致。每个体细胞都有 46 条染色体。染色体含有 DNA，DNA 可决定细胞如何工作。
在 CML 中，一条染色体出现异常。这条异常的染色体叫做费城染色体。它产生一种物质，使得一类白细胞异常生长并失去控制。
CML 有哪些症状？
CML 在初期可能没有症状。首次出现的症状可能包括：
感觉虚弱和疲劳
无饥饿感
体重减轻
发热
盗汗
感觉上腹部饱胀（由于肝脏和脾脏肿大引起）
此后，病情加重，可能出现如下症状：
发烧（由于感染或白血病引起）
瘀伤
出血
医生如何判断我是否患有 CML？
为了判断你是否患有 CML，医生将会：
进行血液检查
从骨髓采集样本检测（骨髓检查）
进行分子检测寻找费城染色体