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小知识
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慢性髓细胞性白血病 (CML)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是白血病？

白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。

发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。

恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：

白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：

  • 淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞

  • 髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症

淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：

  • 急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡

  • 慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢

什么是慢性髓系白血病 (CML)？

慢性髓系白血病（CML）是几种不同类型白细胞其中之一发生的生长缓慢的癌症。癌细胞会生长并扩散到血液和身体的其他部位。

  • CML 最常发生于 40 岁至 60 岁的成年人

  • 患者可能会感觉疲劳，没有食欲，体重下降

  • 随着癌症逐渐增长，患者也可能会面色苍白，容易淤青或出血

  • 医生通过血液检查和骨髓检查发现 CML

  • 对 CML 采用名为 TKI（酪氨酸激酶抑制剂）的药物治疗

  • 如果尽早治疗，90% 以上的患者可生存至少 5 年

CML 有 3 个时期：

  • 慢性期：最初的几个月或几年，癌症进展非常缓慢

  • 加速期：癌症开始快速进展，治疗效果较差，症状恶化

  • 急变期：非常幼小的癌细胞（称为原始细胞）出现，癌症明显恶化，出现严重感染和出血等问题

CML 的病因是什么？

CML 由一条染色体出现问题所致。每个体细胞都有 46 条染色体。染色体含有 DNA，DNA 可决定细胞如何工作。

在 CML 中，一条染色体出现异常。这条异常的染色体叫做费城染色体。它产生一种物质，使得一类白细胞异常生长并失去控制。

CML 有哪些症状？

CML 在初期可能没有症状。首次出现的症状可能包括：

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 无饥饿感

  • 体重减轻

  • 发热

  • 盗汗

  • 感觉上腹部饱胀（由于肝脏和脾脏肿大引起）

此后，病情加重，可能出现如下症状：

  • 发烧（由于感染或白血病引起）

  • 瘀伤

  • 出血

医生如何判断我是否患有 CML？

为了判断你是否患有 CML，医生将会：

  • 进行血液检查

  • 从骨髓采集样本检测（骨髓检查

  • 进行分子检测寻找费城染色体

医生如何治疗 CML？

医生通过以下方法治疗 CML：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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