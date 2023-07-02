提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

癌症的概况

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是癌症？

癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。例如，小肠有肌肉细胞使其收缩，有神经细胞控制肌肉细胞，还有其它细胞吸收食物。小肠和身体的其它部位有更多种类的细胞。

通常，体内的新细胞只会替代已经死亡或变得过度衰老的细胞。每个新细胞的外观和功能都与其母细胞一样。癌性（恶性）细胞与正常细胞在许多方面有所不同，因为它们：

  • 快速倍增

  • 即使所在器官不需要更多的细胞，它们仍然继续倍增

  • 看起来异常，通常无法正常行使功能

  • 不待在所属的部位 - 会侵入附近的器官或扩散到身体的远处（转移）

某些类型的癌细胞会聚在一起形成称为肿瘤的实体块。然而，并非所有的肿瘤都是癌性的。非癌性的肿瘤称为良性。

当医生谈论癌症的“分期”时（I 期、II 期、III 期或 IV 期），他们在描述癌症的大小以及癌症是否扩散和扩散的位置。某些癌症的增长和扩散速度要快于其它癌症。被称为侵袭性癌症。

为什么癌症会致命？

癌细胞在以下情况下会致命：

  • 阻断重要的身体功能

  • 释放干扰其它器官的物质

癌症生长的危险部位包括：

  • 肺：呼吸困难

  • 腹部：阻塞小肠

  • 脑：颅内高压

  • 主要血管：大量或致命出血

  • 骨髓（骨骼内部的空腔，是造血细胞的地方）：危险的低血细胞计数（贫血）、过度出血、难以抵抗感染、容易骨折的脆弱骨骼

即使癌症不在危险的部位增生，癌症释放出的物质也会引起问题。其中某些物质具有以下作用：

  • 降低食欲：严重的体重减轻，难以抵抗感染

  • 干扰血细胞的生成：低血细胞计数（贫血）、过度出血、难以抵抗感染

  • 干扰身体的化学平衡：心脏功能异常、昏迷

这些物质引起的问题被称为副肿瘤综合征

身体哪些部位可以发生癌症？

癌症几乎可以从任何细胞发展而来，包括血液、骨骼和器官中的细胞。每种类型的癌症都不同，具体取决于其起源的细胞类型。癌症由其起源的器官命名。例如，“肺癌”。

最常见的癌症是什么？

癌症不是一种疾病，而是许多种疾病。

在男性中 5 种最常见的癌症，按最常见到最不常见的顺序列出：

  1. 前列腺

  3. 结肠和直肠

  4. 膀胱

  5. 腰豆

在女性中 5 种最常见的癌症，按最常见到最不常见的顺序列出：

  1. 乳房

  3. 结肠和直肠

  4. 子宫

  5. 甲状腺|

这样说，皮肤癌可能是最常见的。但是，由于并非所有类型的皮肤癌都有准确的计数，因此皮肤癌未包括在这些列表中。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。