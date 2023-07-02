癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。例如，小肠有肌肉细胞使其收缩，有神经细胞控制肌肉细胞，还有其它细胞吸收食物。小肠和身体的其它部位有更多种类的细胞。

癌症概述 隐藏详情 人体由数百万个大小、形状和功能各不相同的细胞组成。细胞是体内所有不同组织的组成部分。在健康组织中，在细胞分裂过程中产生新细胞，这种程序称为有丝分裂。当细胞变老时，它们就“自毁”并死亡，这个程序称为凋亡。在新细胞生成速率和旧细胞死亡速率之间必须存在微妙的平衡。 当该平衡被破坏且细胞生长失控时，会发生癌症。这种破坏可能是由于细胞生长失控或细胞自我破坏的能力丧失，从而导致细胞团块或肿瘤。良性或非癌性肿瘤是正常表观的细胞的不稳定性生长。这些细胞局限在在初始生长部位。但是，恶性（癌细胞）细胞可以通过循环系统或淋巴系统迁移或转移到身体的另一部位，并在这些部位形成新的肿瘤。 癌症以其初始发生的部位命名，这被称为原发部位。如果肺癌扩散到脑部，则脑肿瘤被视为转移性肺癌——而非脑癌。该脑肿瘤被认为是继发部位肿瘤。

通常，体内的新细胞只会替代已经死亡或变得过度衰老的细胞。每个新细胞的外观和功能都与其母细胞一样。癌性（恶性）细胞与正常细胞在许多方面有所不同，因为它们：

快速倍增

即使所在器官不需要更多的细胞，它们仍然继续倍增

看起来异常，通常无法正常行使功能

不待在所属的部位 - 会侵入附近的器官或扩散到身体的远处（转移）

某些类型的癌细胞会聚在一起形成称为肿瘤的实体块。然而，并非所有的肿瘤都是癌性的。非癌性的肿瘤称为良性。

当医生谈论癌症的“分期”时（I 期、II 期、III 期或 IV 期），他们在描述癌症的大小以及癌症是否扩散和扩散的位置。某些癌症的增长和扩散速度要快于其它癌症。被称为侵袭性癌症。