关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。
什么是反应性关节炎？
反应性关节炎的病因？
反应性关节炎的症状？
最常见的症状包括：
一个或多个关节的疼痛，肿胀，发红和发热，通常在你的双腿中
关节周围韧带和肌腱的疼痛和肿胀
通常当病情严重时会发生背痛
伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：
轻微发烧
疲劳，虚弱
食欲不振和体重减轻
你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：
眼睛红肿，有时出现视力问题（葡萄膜炎）
口腔溃疡
皮肤上的坚硬，粗大的皮疹，尤其是在你的手掌和脚底以及指甲周围
有时引起反应性关节炎的感染并未消失。你可能仍然有：
如果你患有 STI，排尿或从阴道或阴茎排出液体时会出现疼痛
如果你肠道有感染则出现腹泻
医生如何判断我是否有反应性关节炎？
医生可以根据你的症状和检查来判断你是否有反应性关节炎。医师还可以做：
X 光查看你关节的损伤程度
某些检查可用于排除可导致关节炎的其他疾病
有时候，检查肿胀关节的关节液
如果你有肠道感染或 STI 的症状，医生会检测这些感染。
如何治疗反应性关节炎？
如果感染尚未消失，医生会治疗导致反应性关节炎的感染。
医生可能会开药以帮助缓解关节疼痛和其他症状，包括：
非类固醇消炎药 (NSAID) 可以减轻关节疼痛和肿胀
皮质类固醇注射到关节腔
有时候，对免疫系统起作用的药物可以减轻炎症
物理治疗可帮助维持关节放松。
与反应性关节炎相关的眼部和皮肤问题通常不需要治疗。