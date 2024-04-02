最常见的症状包括：

一个或多个关节的疼痛，肿胀，发红和发热，通常在你的双腿中

关节周围韧带和肌腱的疼痛和肿胀

通常当病情严重时会发生背痛

伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：

轻微发烧

疲劳，虚弱

食欲不振和体重减轻

你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：

眼睛红肿，有时出现视力问题（葡萄膜炎）

口腔溃疡

皮肤上的坚硬，粗大的皮疹，尤其是在你的手掌和脚底以及指甲周围

有时引起反应性关节炎的感染并未消失。你可能仍然有：