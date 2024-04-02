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小知识
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反应性关节炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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关节炎是指关节受到损害，出现红肿症状的一组疾病。关节炎有许多不同类型。

什么是反应性关节炎？

反应性关节炎作为关节炎的一种类型，其发展为对身体某处感染的反应。反应性关节炎不同于实际的关节内感染

  • 症状包括关节疼痛及肿胀

  • 你也可能有肿胀的肌腱、背痛、皮疹或红眼

  • 肠道感染（胃肠炎）或性传播感染 (STI) 后几天或几周内出现症状

  • 医生通常根据症状和检查可以判断你是否出现反应性关节炎

  • 药物可能有助于治疗你的症状

在大多数人中，反应性关节炎在3或4个月内消失。半数人的症状会持续数年。如果症状没有消失或定期复发，关节和脊柱可能会变形。少数反应性关节炎患者出现永久性残疾。

反应性关节炎的病因？

两种类型的感染导致了绝大多数反应性关节炎：

  • 性传播感染（STI），最常见于 20 至 40 岁的男性

  • 某些细菌导致的肠道感染

但是大多数感染者不会出现反应性关节炎。家族中的某个特定基因可能会导致一些人患反应性关节炎。

反应性关节炎的症状？

最常见的症状包括：

  • 一个或多个关节的疼痛，肿胀，发红和发热，通常在你的双腿中

  • 关节周围韧带和肌腱的疼痛和肿胀

  • 通常当病情严重时会发生背痛

伴随着关节疼痛，你可能会感觉到如下伴随症状：

  • 轻微发烧

  • 疲劳，虚弱

  • 食欲不振和体重减轻

你也可能遇到不涉及你关节的问题。例如，你可能有：

  • 眼睛红肿，有时出现视力问题（葡萄膜炎

  • 口腔溃疡

  • 皮肤上的坚硬，粗大的皮疹，尤其是在你的手掌和脚底以及指甲周围

有时引起反应性关节炎的感染并未消失。你可能仍然有：

  • 如果你患有 STI，排尿或从阴道或阴茎排出液体时会出现疼痛

  • 如果你肠道有感染则出现腹泻

医生如何判断我是否有反应性关节炎？

医生可以根据你的症状和检查来判断你是否有反应性关节炎。医师还可以做：

  • X 光查看你关节的损伤程度

  • 某些检查可用于排除可导致关节炎的其他疾病

  • 有时候，检查肿胀关节的关节液

如果你有肠道感染或 STI 的症状，医生会检测这些感染。

如何治疗反应性关节炎？

如果感染尚未消失，医生会治疗导致反应性关节炎的感染。

医生可能会开药以帮助缓解关节疼痛和其他症状，包括：

  • 非类固醇消炎药 (NSAID) 可以减轻关节疼痛和肿胀

  • 皮质类固醇注射到关节腔

  • 有时候，对免疫系统起作用的药物可以减轻炎症

物理治疗可帮助维持关节放松。

与反应性关节炎相关的眼部和皮肤问题通常不需要治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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