反应性关节炎（旧称瑞特综合征）是一种脊柱关节炎，导致关节及附着于关节的肌腱发生炎症，常与感染相关。

关节疼痛和炎症是人体对泌尿生殖道和胃肠道感染的反应。

肌腱炎症、皮疹和红眼也是常见反应。

诊断依据临床症状。

非甾体类抗炎药、柳氮磺吡啶以及抑制免疫系统的药物（例如氨甲蝶呤）可能有助于治疗症状。

之所以称为反应性关节炎，是因为关节发炎似乎是人体对源于消化道（胃肠道）、或生殖器、或泌尿（泌尿道）器官的感染的反应。

反应性关节炎有两种常见类型：

一种类型发生于性传播感染（如衣原体感染）患者。这种最常见于 20-40 岁男性。

另一种通常发生于肠道感染志贺菌、沙门菌、耶尔森氏菌、艰难梭菌或弯曲杆菌后。

大多数感染者不会出现反应性关节炎。感染后出现反应性关节炎的人似乎对这类反应有遗传倾向，这在一定程度上与强直性脊柱炎患者中所见到的 HLA-B27 基因有关。有证据证明沙眼衣原体及其他细菌均可扩散到关节，但感染与免疫反应之间的关系仍不清楚。

反应性关节炎可伴随结膜炎、黏膜炎（如口腔和生殖器的黏膜）和特征性皮损。

与没有 HLA-B27 基因的人相比，有 HLA-B27 基因的人患有更严重的疾病，包括关节炎，持续时间更长。

膀胱癌的治疗称为卡介苗注射，也可引发反应性关节炎。

许多人在反应性关节炎之前没有发现感染。

反应性关节炎的症状 反应性关节炎的关节痛和炎症可能轻微，可能严重，但关节损伤很少见。通常多个关节同时受累，主要在膝、趾关节以及肌腱附着骨的部分，如跟骨等处。通常，下肢的大关节受影响最大。反应性关节炎累及的关节经常不如类风湿性关节炎对称。肌腱可能发炎和疼痛。背痛可能发生，更常见于携带 HLA-B27 基因或病情严重的患者。其他症状包括低热、体重下降和过度疲倦。 尿道的（尿道炎-从膀胱向体外运输尿液的通道）炎症也可出现，通常是在感染后 7-14 天左右出现（常在性接触或腹泻后）。 在 男性中， 尿道炎可导致尿道中度疼痛和阴茎分泌物、或者龟头无痛性溃疡疹（环状龟头炎）。前列腺也会发炎、疼痛。

在女性中，泌尿生殖道症状通常很轻微，包括阴道分泌物或排尿不适感。 结膜（覆盖在眼睑表面和包绕眼球的薄膜）可充血、发炎，引起瘙痒或灼烧感以及畏光。有时疼痛和过度流泪会影响眼睛。 口腔和舌头上可能会出现通常无痛或有时触痛的小溃疡。偶尔，皮肤上可出现少量皮疹和增厚的斑点并可迅速扩散，尤其手掌和足底皮肤更明显（溢脓性皮肤角化病）。 少数情况下，可出现心血管并发症（如主动脉炎）、肺包膜炎症、主动脉瓣功能障碍、以及脑和脊髓症状或周围神经系统（包括脑和脊髓以外的所有神经）症状。 反应性关节炎患者可能出现结节性红斑（皮下脂肪层发炎，皮肤下产生触痛性红色或紫色肿块），尤其是在耶尔森菌感染后。 反应性关节炎 环状龟头炎 这张照片中的疮很浅而且相对无疼痛。疮是某些反应性关节炎患者中发炎导致的结果。 © Springer Science+Business Media 手掌脓溢性皮肤角化病 这张照片显示反应性关节炎患者的银屑病样斑块、全身发红和手掌上的明显鳞屑。 © Springer Science+Business Media 影响足部的反应性关节炎 在少数人中，衣原体感染会导致反应性关节炎，有时还伴有足部皮肤变化（称为脓溢性皮肤角化病）。 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 环状龟头炎 这张照片中的疮很浅而且相对无疼痛。疮是某些反应性关节炎患者中发炎导致的结果。 © Springer Science+Business Media 手掌脓溢性皮肤角化病 这张照片显示反应性关节炎患者的银屑病样斑块、全身发红和手掌上的明显鳞屑。 © Springer Science+Business Media 影响足部的反应性关节炎 在少数人中，衣原体感染会导致反应性关节炎，有时还伴有足部皮肤变化（称为脓溢性皮肤角化病）。 图片由 Susan Lindsley 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

反应性关节炎的诊断 X 射线检查 关节症状加上先前感染，尤其是当该人有生殖器、泌尿系统、皮肤和眼睛的症状时，医生应考虑到反应性关节炎。这些症状可能不同时出现，使数月之内无法确诊本病。 目前尚无普通的实验室检查可以确诊本病，但通常要做 X 线检查评估关节状况。做检查来排除其他可能导致相似症状的疾病。

反应性关节炎的治疗 非甾体类抗炎药

有时使用柳氮磺胺吡啶、甲氨蝶呤或肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂

有时需要皮质类固醇注射剂

物理疗法 当反应性关节炎由生殖器或泌尿道感染引起时，使用抗生素治疗感染，但并非总能缓解关节炎，且最佳疗程不明确。 关节炎症通常使用非甾体类抗炎药(NSAID)来缓解。有时也可如同治疗类风湿性关节炎一样使用柳氮磺吡啶或免疫抑制药物（如甲氨蝶呤）。对于使用 NSAID 和传统合成 DMARD（改善病情的抗风湿药物，特别是柳氮磺胺吡啶和甲氨蝶呤）无法缓解症状的患者，可以使用 TNF 抑制剂。 为缓解症状，也可向严重肿胀的关节或发炎的肌腱内注射皮质类固醇。 在恢复阶段，物理疗法有助于保持关节的灵活性。 结膜炎和皮肤溃疡一般无需治疗，除非为了缓解症状，但严重的眼部炎症（葡萄膜炎）需用使用皮质类固醇或散瞳眼药水。 医生可能会筛查反应性关节炎患者有无人类免疫缺陷病毒 (HIV) 和其他性传播感染，并可能建议性伴侣接受治疗。

反应性关节炎的预后 在大多数人中，反应性关节炎的初始症状在 3 或 4 个月内消失。然而，多达 50% 的患者在几年内会出现反复发作的关节炎症或其他症状，尤其是在衣原体感染或 HLA-B27 基因患者中。 如果症状持续存在或反复发作，可能会出现关节、脊柱以及脊柱与髋骨之间的关节（骶髂关节）的畸形。有些反应性关节炎患者出现永久性残疾。