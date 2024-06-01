如果你的滑囊炎不是由感染引起的，医生将会让你：

休息

用夹板防止关节活动

在疼痛区域冰敷

服用非甾体类消炎药（NSAID），例如布洛芬或其他止痛药

做物理治疗或运动以帮助你的关节更自由地活动

有时医生会用针头将囊内的液体排出。他们可能会向囊内注射诸如皮质类固醇的药物以减轻炎症。如果滑囊炎没有消失或继续复发并仍然引起问题，医生可能会建议手术切除滑囊。

如果有滑囊感染，医生将：

排出液体

开抗生素

医生会对滑囊炎的病因进行治疗。这样做很重要，这样滑囊炎才不会复发。