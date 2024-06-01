滑囊是充满液体的小囊，可缓冲肌肉、肌腱和关节周围的韧带，防止它们相互摩擦。
什么是滑囊炎？
滑囊炎是滑囊的炎症。
滑囊肿胀并充满液体
有时肿胀伴有发红，且一触即痛
滑囊炎可能没有疼痛，仅在你移动关节时可能会疼痛，或者可能一直疼痛
滑囊炎最常发生在肩膀、肘部和臀部，但也会影响膝盖、脚趾或脚跟
治疗滑囊炎的方法有休息、夹板、止痛药和皮质类固醇
什么原因导致滑囊炎？
滑囊炎有哪些症状？
膝滑囊炎
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科学图片库
滑囊炎（肘）
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科学图片库
滑囊炎的症状可能会突然发作或随着时间的推移而累积。它们可能发作然后消失。它们可能包括：
关节周围肿痛
发红或正常肤色的肿胀
活动关节有时会感到疼痛
滑囊炎的并发症是什么？
有时滑囊炎的液体会被细菌感染。感染使发红和疼痛更加严重。
医生如何判断我是否患有滑囊炎？
医生通常会根据你的症状和检查判断你有滑囊炎。医师会：
用针头从肿胀的滑囊中取抽出液体，检验是否有感染或痛风
大多数时候，你不需要任何其他检查，但是有时医生会：
做 X 线、MRI（磁共振成像）或超声
进行血液化验以检查其他疾病
医生如何治疗滑囊炎？
如果你的滑囊炎不是由感染引起的，医生将会让你：
休息
用夹板防止关节活动
在疼痛区域冰敷
服用非甾体类消炎药（NSAID），例如布洛芬或其他止痛药
做物理治疗或运动以帮助你的关节更自由地活动
有时医生会用针头将囊内的液体排出。他们可能会向囊内注射诸如皮质类固醇的药物以减轻炎症。如果滑囊炎没有消失或继续复发并仍然引起问题，医生可能会建议手术切除滑囊。
如果有滑囊感染，医生将：
排出液体
开抗生素
医生会对滑囊炎的病因进行治疗。这样做很重要，这样滑囊炎才不会复发。