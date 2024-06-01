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小知识
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黏液囊炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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滑囊是充满液体的小囊，可缓冲肌肉、肌腱和关节周围的韧带，防止它们相互摩擦。

什么是滑囊炎？

滑囊炎是滑囊的炎症。

  • 滑囊肿胀并充满液体

  • 有时肿胀伴有发红，且一触即痛

  • 滑囊炎可能没有疼痛，仅在你移动关节时可能会疼痛，或者可能一直疼痛

  • 滑囊炎最常发生在肩膀、肘部和臀部，但也会影响膝盖、脚趾或脚跟

  • 治疗滑囊炎的方法有休息、夹板、止痛药和皮质类固醇

什么原因导致滑囊炎？

滑囊炎最常见的病因包括：

  • 过度使用关节，通常以相同的方式反复活动

  • 在同一区域上施加恒定压力，例如膝盖或肘部大量锻炼

滑囊炎的其他原因包括：

滑囊炎有哪些症状？

滑囊炎的症状可能会突然发作或随着时间的推移而累积。它们可能发作然后消失。它们可能包括：

  • 关节周围肿痛

  • 发红或正常肤色的肿胀

  • 活动关节有时会感到疼痛

滑囊炎的并发症是什么？

有时滑囊炎的液体会被细菌感染。感染使发红和疼痛更加严重。

医生如何判断我是否患有滑囊炎？

医生通常会根据你的症状和检查判断你有滑囊炎。医师会：

  • 用针头从肿胀的滑囊中取抽出液体，检验是否有感染或痛风

大多数时候，你不需要任何其他检查，但是有时医生会：

医生如何治疗滑囊炎？

如果你的滑囊炎是由感染引起的，医生将会让你：

  • 休息

  • 用夹板防止关节活动

  • 在疼痛区域冰敷

  • 服用非甾体类消炎药（NSAID），例如布洛芬或其他止痛药

  • 做物理治疗或运动以帮助你的关节更自由地活动

有时医生会用针头将囊内的液体排出。他们可能会向囊内注射诸如皮质类固醇的药物以减轻炎症。如果滑囊炎没有消失或继续复发并仍然引起问题，医生可能会建议手术切除滑囊。

如果有滑囊感染，医生将：

  • 排出液体

  • 开抗生素

医生会对滑囊炎的病因进行治疗。这样做很重要，这样滑囊炎才不会复发。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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