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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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黏液囊炎

作者：Deepan S. Dalal, MD, MPH, Brown University
已审核/已修订 3月 2024
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小知识

滑囊炎是滑囊的疼痛性炎症，滑囊是一个充满液体的扁囊，可在皮肤、肌肉、肌腱和韧带与骨骼的摩擦处提供缓冲。

  • 运动时通常疼痛，接近皮肤的滑囊可产生肿胀和压痛。

  • 滑囊周围的疼痛可提示诊断，但有时需抽出滑液分析和影像学检查。

  • 休息后续物理治疗、夹板、非甾体类消炎药或是皮质类固醇类药物注射可以缓解症状。

正常情况下，滑囊内有少量滑液，起到缓冲作用。滑囊减少了摩擦，并防止两个结构相互摩擦时造成的磨损和撕裂。有些滑囊正好位于皮肤下方（表浅滑囊）。其他滑囊则位于肌肉和肌腱下方（深部滑囊）。如果损伤或过度使用，滑囊可产生炎症，过多的液体会积聚在滑囊内。

滑囊炎的病因通常是

  • 异常使用或过度使用产生的刺激

也可因损伤、痛风假性痛风类风湿性关节炎或某种感染特别是金黄色葡萄球菌而导致。但通常原因不明。

肩部最易产生滑囊炎，而肘部、髋部（转子间滑囊炎）、骨盆、膝关节、足趾、足跟（跟腱滑囊炎）等部位滑囊也经常受累。肩部的滑囊炎一般也是由肩关节周围的肌腱的炎症引起（肩袖肌腱炎-活动、围绕并稳定住肩关节的肌腱和其他组织称为肩袖）。

滑囊炎的症状

滑囊炎可产生疼痛并容易使得活动受限，但特殊的症状取决于滑囊的部位。如当肩关节的滑囊产生炎症时，抬起上肢并外展的动作会受限并产生困难与疼痛（如穿衣时的动作）。然而，肘部的滑囊炎虽然可引起肿胀，但没有或仅有一些不适或活动受限。

急性滑囊炎可持续几小时或数天。炎症区域可有活动时的疼痛或压痛。覆盖在滑膜上的皮肤，如膝关节和肘关节附近的皮肤，可发红和肿胀。由感染或痛风引起的急性滑囊炎可能特别痛苦，受累的部位可能发红并发热。

慢性滑囊炎由反复或持续性急性滑囊炎发作或反复损伤引起。有时，滑囊壁会增厚。损伤的滑囊容易受到不正常的锻炼和拉伤影响，炎症也较重。长期存在的疼痛和肿胀会限制活动，导致肌肉萎缩。慢性滑囊炎的发作可能持续数月，并可能经常复发。

滑囊炎的诊断

  • 医师的评估

  • 有时要检查滑液

  • 有时需要影像学检查

当患者滑囊周围部位感到疼痛、触痛，或关节活动引起疼痛时，医生应考虑滑囊炎的诊断。

如果浅表滑囊（特别是膝关节或肘关节的滑囊）明显肿胀，医生可能会用针头从滑囊中抽取一份液体样本。样本将用于检测炎症的原因，如感染或痛风

X 光检查通常是在滑囊炎治疗效果不佳或复发的情况下需要，或者如果医生怀疑关节出现问题（如关节炎）。

磁共振成像 (MRI) 或超声检查可用于帮助确诊深部滑囊炎。

滑囊炎的治疗

  • 止痛药、消炎药和休息

  • 治疗任何痛风或感染

  • 有时要注射皮质类固醇

急性滑囊炎，如果不是感染引起，通常可采用下列方法治疗：

  • 受累关节的临时休息和制动（如夹板固定）

  • 疼痛区域冰敷

  • 非甾体类抗炎药 (NSAID)

  • 休息和制动后进行物理治疗

有时需要更强的止痛药。医生经常会将局麻药和皮质类固醇类药物混合后注射入滑囊内，特别是肩关节受累时。这种治疗一般在注射后几天缓解症状，但几个月后可能需要重复注射。用针头吸出积液也可能有助于减轻疼痛。

有严重急性滑囊炎的病人有时可以给予皮质类固醇，如泼尼松，口服几天。当疼痛消退后，患者应进行特殊的锻炼来增加关节的活动范围。

慢性滑囊炎，如果不是由感染引起，可采用相同的方法治疗，尽管休息和制动效果不那么明显。很少需要外科手术切除滑囊。

通常，物理治疗能帮助恢复关节功能。锻炼可以增加萎缩肌肉的力量，恢复关节的全活动范围。

感染性滑囊炎必须抽吸滑液，并给予适当的抗生素，通常是抗金黄色葡萄球菌的。

如果滑囊炎的病因如痛风类风湿性关节炎、慢性过度使用等因素没有治疗或纠正，则通常会复发。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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