滑囊炎是滑囊的疼痛性炎症，滑囊是一个充满液体的扁囊，可在皮肤、肌肉、肌腱和韧带与骨骼的摩擦处提供缓冲。
运动时通常疼痛，接近皮肤的滑囊可产生肿胀和压痛。
滑囊周围的疼痛可提示诊断，但有时需抽出滑液分析和影像学检查。
休息后续物理治疗、夹板、非甾体类消炎药或是皮质类固醇类药物注射可以缓解症状。
正常情况下，滑囊内有少量滑液，起到缓冲作用。滑囊减少了摩擦，并防止两个结构相互摩擦时造成的磨损和撕裂。有些滑囊正好位于皮肤下方（表浅滑囊）。其他滑囊则位于肌肉和肌腱下方（深部滑囊）。如果损伤或过度使用，滑囊可产生炎症，过多的液体会积聚在滑囊内。
滑囊炎的病因通常是
异常使用或过度使用产生的刺激
也可因损伤、痛风、假性痛风、类风湿性关节炎或某种感染特别是金黄色葡萄球菌而导致。但通常原因不明。
肩部最易产生滑囊炎，而肘部、髋部（转子间滑囊炎）、骨盆、膝关节、足趾、足跟（跟腱滑囊炎）等部位滑囊也经常受累。肩部的滑囊炎一般也是由肩关节周围的肌腱的炎症引起（肩袖肌腱炎-活动、围绕并稳定住肩关节的肌腱和其他组织称为肩袖）。
滑囊炎的症状
滑囊炎可产生疼痛并容易使得活动受限，但特殊的症状取决于滑囊的部位。如当肩关节的滑囊产生炎症时，抬起上肢并外展的动作会受限并产生困难与疼痛（如穿衣时的动作）。然而，肘部的滑囊炎虽然可引起肿胀，但没有或仅有一些不适或活动受限。
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急性滑囊炎可持续几小时或数天。炎症区域可有活动时的疼痛或压痛。覆盖在滑膜上的皮肤，如膝关节和肘关节附近的皮肤，可发红和肿胀。由感染或痛风引起的急性滑囊炎可能特别痛苦，受累的部位可能发红并发热。
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慢性滑囊炎由反复或持续性急性滑囊炎发作或反复损伤引起。有时，滑囊壁会增厚。损伤的滑囊容易受到不正常的锻炼和拉伤影响，炎症也较重。长期存在的疼痛和肿胀会限制活动，导致肌肉萎缩。慢性滑囊炎的发作可能持续数月，并可能经常复发。
滑囊炎的诊断
滑囊炎的治疗
止痛药、消炎药和休息
治疗任何痛风或感染
有时要注射皮质类固醇
急性滑囊炎，如果不是感染引起，通常可采用下列方法治疗：
受累关节的临时休息和制动（如夹板固定）
疼痛区域冰敷
非甾体类抗炎药 (NSAID)
休息和制动后进行物理治疗
有时需要更强的止痛药。医生经常会将局麻药和皮质类固醇类药物混合后注射入滑囊内，特别是肩关节受累时。这种治疗一般在注射后几天缓解症状，但几个月后可能需要重复注射。用针头吸出积液也可能有助于减轻疼痛。
有严重急性滑囊炎的病人有时可以给予皮质类固醇，如泼尼松，口服几天。当疼痛消退后，患者应进行特殊的锻炼来增加关节的活动范围。
慢性滑囊炎，如果不是由感染引起，可采用相同的方法治疗，尽管休息和制动效果不那么明显。很少需要外科手术切除滑囊。
通常，物理治疗能帮助恢复关节功能。锻炼可以增加萎缩肌肉的力量，恢复关节的全活动范围。
感染性滑囊炎必须抽吸滑液，并给予适当的抗生素，通常是抗金黄色葡萄球菌的。