滑囊炎是滑囊的疼痛性炎症，滑囊是一个充满液体的扁囊，可在皮肤、肌肉、肌腱和韧带与骨骼的摩擦处提供缓冲。

运动时通常疼痛，接近皮肤的滑囊可产生肿胀和压痛。

滑囊周围的疼痛可提示诊断，但有时需抽出滑液分析和影像学检查。

休息后续物理治疗、夹板、非甾体类消炎药或是皮质类固醇类药物注射可以缓解症状。

正常情况下，滑囊内有少量滑液，起到缓冲作用。滑囊减少了摩擦，并防止两个结构相互摩擦时造成的磨损和撕裂。有些滑囊正好位于皮肤下方（表浅滑囊）。其他滑囊则位于肌肉和肌腱下方（深部滑囊）。如果损伤或过度使用，滑囊可产生炎症，过多的液体会积聚在滑囊内。

滑囊炎的病因通常是

异常使用或过度使用产生的刺激

也可因损伤、痛风、假性痛风、类风湿性关节炎或某种感染特别是金黄色葡萄球菌而导致。但通常原因不明。

肩部最易产生滑囊炎，而肘部、髋部（转子间滑囊炎）、骨盆、膝关节、足趾、足跟（跟腱滑囊炎）等部位滑囊也经常受累。肩部的滑囊炎一般也是由肩关节周围的肌腱的炎症引起（肩袖肌腱炎-活动、围绕并稳定住肩关节的肌腱和其他组织称为肩袖）。

滑囊炎 3D 模型

滑囊炎的症状 滑囊炎可产生疼痛并容易使得活动受限，但特殊的症状取决于滑囊的部位。如当肩关节的滑囊产生炎症时，抬起上肢并外展的动作会受限并产生困难与疼痛（如穿衣时的动作）。然而，肘部的滑囊炎虽然可引起肿胀，但没有或仅有一些不适或活动受限。 滑囊炎（肘） 图片 科学图片库 急性滑囊炎可持续几小时或数天。炎症区域可有活动时的疼痛或压痛。覆盖在滑膜上的皮肤，如膝关节和肘关节附近的皮肤，可发红和肿胀。由感染或痛风引起的急性滑囊炎可能特别痛苦，受累的部位可能发红并发热。 膝滑囊炎 图片 科学图片库 慢性滑囊炎由反复或持续性急性滑囊炎发作或反复损伤引起。有时，滑囊壁会增厚。损伤的滑囊容易受到不正常的锻炼和拉伤影响，炎症也较重。长期存在的疼痛和肿胀会限制活动，导致肌肉萎缩。慢性滑囊炎的发作可能持续数月，并可能经常复发。

滑囊炎的诊断 医师的评估

有时要检查滑液

有时需要影像学检查 当患者滑囊周围部位感到疼痛、触痛，或关节活动引起疼痛时，医生应考虑滑囊炎的诊断。 如果浅表滑囊（特别是膝关节或肘关节的滑囊）明显肿胀，医生可能会用针头从滑囊中抽取一份液体样本。样本将用于检测炎症的原因，如感染或痛风。 X 光检查通常是在滑囊炎治疗效果不佳或复发的情况下需要，或者如果医生怀疑关节出现问题（如关节炎）。 磁共振成像 (MRI) 或超声检查可用于帮助确诊深部滑囊炎。