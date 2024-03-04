纤维肌痛以睡眠不佳、疲乏、心情阴郁以及软组织（包括肌肉、肌腱和韧带）的广泛性疼痛和僵硬为特点。
睡眠不佳、紧张、拉伤、损伤、甚至某些个人性格，均可增加发生纤维肌痛的风险。
疼痛是广泛性的，某些部位可出现触痛。
纤维肌痛的诊断基于既定的标准和症状，如广泛的疼痛和疲劳。
改善睡眠、服用镇痛药、锻炼、热疗或按摩可能有所帮助。
纤维肌痛过去曾称作纤维组织炎或纤维化肌炎综合征。纤维肌痛不是一种自身免疫性疾病，但患有纤维肌痛的人也经常患有慢性炎症或自身免疫性疾病。纤维肌痛和肌筋膜疼痛综合征并不是严格意义上的同义词，但它们有相似之处，即都是中枢性疼痛综合征。但肌筋膜疼痛综合征主要涉及肌肉疼痛，纤维肌痛会导致更广泛的身体疼痛以及其他症状。
纤维肌痛是常见的。纤维肌痛在女性中更常见，发病率约是男性患者的 7 倍。它通常发生于青年或中年女性，同时也发生于男性、儿童或青少年。
纤维肌痛并不危险，也不危及生命。但是，持续存在的症状会令人非常困扰。
纤维肌痛的病因
纤维肌痛的症状
多数患者自觉全身疼痛和僵硬。症状可发生于全身各个部位。任何软组织（肌肉、肌腱、韧带）均可累及。但颈部、肩部、胸腔、肋部、下背部、大腿、上肢、及某些关节周围区域的软组织特别容易疼痛。一般，小腿、手和足出现疼痛和僵硬少见。症状可定期发作（突然发作）或大部分时间出现（呈现慢性）。
疼痛可以很剧烈，通常在疲乏、用力或过度使用后加重。当施加坚硬的指尖压力时，肌肉的特定区域通常有压痛。这些部位称为压痛点。当突然发作时，肌肉可出现紧张甚至是痉挛。
许多患者睡眠不好，感觉焦虑、压抑和精神紧张。疲劳很常见，精神问题也很常见，例如难以集中注意力和普遍的精神压抑。许多患者是完美主义者或具有 A 类人格性格的人。同时，患者可能也存在偏头痛或紧张性头痛、间质性膀胱炎（一种膀胱疾病，包括在排尿时引起疼痛）和激惹性肠道综合征（便秘、腹泻、胃肠道不适合腹胀等联合症状）。患者可能会有针刺感，通常会影响身体的两侧。
纤维肌痛的诊断
已确立的标准
医生的查体和用于排除其他疾病的检查
如果患者存在下面的症状，医生可高度怀疑纤维肌痛：
周身疼痛和压痛
尽管症状广泛，但实验室检查结果为阴性
疲劳是主要症状
医生考虑在广泛疼痛至少 3 个月的患者中诊断纤维肌痛，特别是伴有各种其他身体症状（如疲劳）的患者。当患者在身体的左右两侧、腰部上下以及脊柱顶部、胸壁或脊柱中部或腰部疼痛时，可认为疼痛是普遍的。
过去，医生一般需按压 18 个特定部位出现压痛，可作出诊断。但是目前，压痛点的数量已不再像典型症状那么重要，尤其是广泛的疼痛，不限于关节。
没有针对纤维肌痛的诊断检查。但是，医生通常可以通过血液化验明确并非其他疾病（如甲状腺功能低下、风湿性多肌痛或其他肌肉疾病）引起的症状。血液检查可以检测抗核抗体 (ANA)，这种抗体存在于许多患有结缔组织疾病（如狼疮）的患者中。然而，ANA 检测阳性非常普遍，尤其是在女性中，仅靠阳性检测结果不足以诊断该疾病。
纤维肌痛在同时患有类风湿性关节炎、强直性脊柱炎或系统性红斑狼疮的患者中可能无法被轻易识别，因为这些疾病会导致相似的症状，如疲乏以及肌肉和/或关节的疼痛。不过，医生在查体时通常可以将纤维肌痛与这些疾病区分开来。
纤维肌痛的治疗
拉伸、热疗和按摩
控制压力
改善睡眠的药物
缓解疼痛的药物
给予适当的治疗，病人会感觉症状好转。通常最有效的方法包括以下几点：
减轻压力
深呼吸练习、冥想、基于正念的认知疗法 (MBCT)、心理健康支持和咨询
轻柔拉伸受累肌肉（保持拉伸约 30 秒，重复 5 次）
充足的睡眠
药物结合锻炼，以改善睡眠并管理压力。
改善睡眠
缓解疼痛
纤维肌痛的预后
纤维肌痛往往是慢性的，但可随精神紧张的减轻而自行缓解。即使经过适当的治疗，许多病人也会存留一定程度的症状。