纤维肌痛以睡眠不佳、疲乏、心情阴郁以及软组织（包括肌肉、肌腱和韧带）的广泛性疼痛和僵硬为特点。

睡眠不佳、紧张、拉伤、损伤、甚至某些个人性格，均可增加发生纤维肌痛的风险。

疼痛是广泛性的，某些部位可出现触痛。

纤维肌痛的诊断基于既定的标准和症状，如广泛的疼痛和疲劳。

改善睡眠、服用镇痛药、锻炼、热疗或按摩可能有所帮助。

纤维肌痛过去曾称作纤维组织炎或纤维化肌炎综合征。纤维肌痛不是一种自身免疫性疾病，但患有纤维肌痛的人也经常患有慢性炎症或自身免疫性疾病。纤维肌痛和肌筋膜疼痛综合征并不是严格意义上的同义词，但它们有相似之处，即都是中枢性疼痛综合征。但肌筋膜疼痛综合征主要涉及肌肉疼痛，纤维肌痛会导致更广泛的身体疼痛以及其他症状。

纤维肌痛是常见的。纤维肌痛在女性中更常见，发病率约是男性患者的 7 倍。它通常发生于青年或中年女性，同时也发生于男性、儿童或青少年。

纤维肌痛并不危险，也不危及生命。但是，持续存在的症状会令人非常困扰。

纤维肌痛的病因 患有纤维肌痛的人似乎存在痛觉过敏。也即，对同样程度的痛觉刺激，他们大脑中的痛觉处理区域所感知到的疼痛程度强于不患纤维肌痛者。纤维肌痛的病因通常不明。但是，有些情况可以促发此病，它们包括睡眠不足，重复性劳损或创伤。精神紧张也会促使该病的发生。但是，问题并不在于精神紧张的程度，而是患者对精神紧张的应对方式。 一些患者同时患有结缔组织疾病，如类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮。有时，一些病毒或其他感染（如莱姆病或可能的新冠肺炎感染）或创伤事件可诱发纤维肌痛。

纤维肌痛的症状 多数患者自觉全身疼痛和僵硬。症状可发生于全身各个部位。任何软组织（肌肉、肌腱、韧带）均可累及。但颈部、肩部、胸腔、肋部、下背部、大腿、上肢、及某些关节周围区域的软组织特别容易疼痛。一般，小腿、手和足出现疼痛和僵硬少见。症状可定期发作（突然发作）或大部分时间出现（呈现慢性）。 疼痛可以很剧烈，通常在疲乏、用力或过度使用后加重。当施加坚硬的指尖压力时，肌肉的特定区域通常有压痛。这些部位称为压痛点。当突然发作时，肌肉可出现紧张甚至是痉挛。 许多患者睡眠不好，感觉焦虑、压抑和精神紧张。疲劳很常见，精神问题也很常见，例如难以集中注意力和普遍的精神压抑。许多患者是完美主义者或具有 A 类人格性格的人。同时，患者可能也存在偏头痛或紧张性头痛、间质性膀胱炎（一种膀胱疾病，包括在排尿时引起疼痛）和激惹性肠道综合征（便秘、腹泻、胃肠道不适合腹胀等联合症状）。患者可能会有针刺感，通常会影响身体的两侧。 患者的其他疾病，如炎症性关节炎（如类风湿性关节炎）或阻塞性睡眠呼吸暂停或抑郁引起的睡眠障碍，可使症状加重。

纤维肌痛的诊断 已确立的标准

医生的查体和用于排除其他疾病的检查 如果患者存在下面的症状，医生可高度怀疑纤维肌痛： 周身疼痛和压痛

尽管症状广泛，但实验室检查结果为阴性

疲劳是主要症状 医生考虑在广泛疼痛至少 3 个月的患者中诊断纤维肌痛，特别是伴有各种其他身体症状（如疲劳）的患者。当患者在身体的左右两侧、腰部上下以及脊柱顶部、胸壁或脊柱中部或腰部疼痛时，可认为疼痛是普遍的。 过去，医生一般需按压 18 个特定部位出现压痛，可作出诊断。但是目前，压痛点的数量已不再像典型症状那么重要，尤其是广泛的疼痛，不限于关节。 没有针对纤维肌痛的诊断检查。但是，医生通常可以通过血液化验明确并非其他疾病（如甲状腺功能低下、风湿性多肌痛或其他肌肉疾病）引起的症状。血液检查可以检测抗核抗体 (ANA)，这种抗体存在于许多患有结缔组织疾病（如狼疮）的患者中。然而，ANA 检测阳性非常普遍，尤其是在女性中，仅靠阳性检测结果不足以诊断该疾病。 纤维肌痛在同时患有类风湿性关节炎、强直性脊柱炎或系统性红斑狼疮的患者中可能无法被轻易识别，因为这些疾病会导致相似的症状，如疲乏以及肌肉和/或关节的疼痛。不过，医生在查体时通常可以将纤维肌痛与这些疾病区分开来。

纤维肌痛的治疗 拉伸、热疗和按摩

控制压力

改善睡眠的药物

缓解疼痛的药物 给予适当的治疗，病人会感觉症状好转。通常最有效的方法包括以下几点： 减轻压力

深呼吸练习、冥想、基于正念的认知疗法 (MBCT)、心理健康支持和咨询

轻柔拉伸受累肌肉（保持拉伸约 30 秒，重复 5 次）

严格按照时间表定期锻炼，改善身体条件（有氧运动）并逐步稳定地增加强度（如跑步机、运动自行车、椭圆形机或游泳）

受累区域使用热疗和轻柔按摩

充足的睡眠 药物结合锻炼，以改善睡眠并管理压力。 改善睡眠 改善睡眠十分重要。例如，病人应避免在晚上服用咖啡因或其他兴奋剂，选择舒适的床品和在较暗、安静的房间睡觉。患者不应在床上看电视和吃东西。（另见睡眠卫生。） 医生可开具低剂量的三环抗抑郁药，例如阿米替林。睡前 1 或 2 小时口服这些药物，其仅用于改善睡眠而不是缓解抑郁。肌松剂环苯扎林也在一定程度上有助于睡眠。与三环类抗抑郁药相同，环苯扎林仅在睡前服用。这些药物通常比镇静药安全，镇静药大多数具有成瘾性。然而，三环抗抑郁药和环苯扎林也有副作用，如在老年人中易引起嗜睡、口干。在其他时间服用这些药物可导致日间嗜睡。 缓解疼痛 止痛药例如对乙酰氨基酚或非类固醇抗炎药（NSAID）能够缓解疼痛。医生在治疗纤维肌痛患者时不使用阿片类药物，因为它们会扰乱睡眠周期，可能会形成习惯，并且随着时间的推移变得不那么有效。 普瑞巴林（抗惊厥药，有时用于缓解疼痛）、度洛西汀和米那普仑有时用于治疗纤维肌痛。这些药物与改善睡眠、加强锻炼以及减压治疗联合使用，可能在一定程度上有效。 偶尔，局部麻醉剂（如利多卡因）可直接注入特别压痛的区域，但这些注射不应重复使用，并且不能缓解纤维肌痛引起的大范围疼痛。 证据还支持使用辣椒素、生物反馈、按摩、催眠疗法、脊椎按摩以及其他补充和替代疗法。