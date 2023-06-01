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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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佩吉特骨病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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骨骼不断分解和重建，这是一个称为重塑的过程。在此过程中，陈旧的骨组织将被新生骨取代。 

什么是佩吉特骨病？

佩吉特骨病是指骨细胞分解和骨骼重建（重塑）时出现了问题。你的部分骨骼增厚但弱于正常情况。

  • 医生不知道大多数佩吉特骨病的病因是什么，但它往往会在家族中发生

  • 它可发生于任何骨骼，但最常见于骨盆、大腿骨和颅骨

  • 通常发生于 40 岁以上的人群中，男性比女性更容易患病

  • 大多数人没有症状，如果有症状，可能会有骨痛、骨关节炎或神经受压疼痛

  • 你的骨骼可能比正常更容易骨折

  • 双膦酸盐类药物可能有效

什么原因导致佩吉特骨病？

骨骼是一种不断分解和重建的活体组织。患佩吉特骨病时，骨骼细胞的分解和骨骼重建出现了问题。这导致骨骼比正常情况下长得更大，但却很脆弱。

大多数时候，医生不知道是什么导致了这种情况的发生。佩吉特骨病通常具有家族遗传性。

佩吉特骨病的症状是什么？

佩吉特骨病通常不会引起任何症状。如果你确实有症状，你可能会：

  • 深度的骨痛，夜间可能恶化

  • 压迫神经，引起疼痛

  • 弯曲或异常形状的骨骼

  • 如果你的颅骨受到影响，你的头就会变大，眉毛变粗，或者听力下降

  • 关节疼痛和僵硬（骨关节炎)

  • 比正常情况更容易发生骨折

医生如何判断是否患有佩吉特骨病？

为了判断你是否患有佩吉特骨病，医生进行以下检查：

医生如何治疗佩吉特骨病？

如果你感到疼痛，或者医生认为这可能导致其他问题，如听力丧失、骨关节炎或部分身体畸形，医生会治疗你的佩吉特骨病。通常他们会：

  • 让你服用止痛药（如对乙酰氨基酚）来减轻疼痛

  • 让你服用钙和维生素 D 来加强骨骼

  • 鼓励你进行日常活动如站立和行走，帮助建立强大的骨骼，

  • 如果一条腿弯曲并缩短，则让你垫一只鞋垫

  • 有时，需要做手术来缓解神经挤压或替换受损的关节

  • 服用一种名为双膦酸盐的药物，它会影响骨骼的异常生长

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