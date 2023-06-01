骨骼是一种不断分解和重建的活体组织。患佩吉特骨病时，骨骼细胞的分解和骨骼重建出现了问题。这导致骨骼比正常情况下长得更大，但却很脆弱。

大多数时候，医生不知道是什么导致了这种情况的发生。佩吉特骨病通常具有家族遗传性。