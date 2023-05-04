佩吉特骨病通常不会引起任何症状。但是，可能会发生骨痛、骨骼增大或骨骼变形。骨痛表现为深在的持续钝痛，有时疼痛严重，而且疼痛常在夜间加重。膨大的骨端可能会压迫神经，导致更多的疼痛。如果发生骨关节炎，会出现关节痛和关节僵硬。

其他症状因骨骼受累部位的不同而表现不同。

颅骨可能增大，眉或前额可能更加凸出（称为额头凸起）。当患者需要戴更大的帽子才合适时，他们会发现这种增大。增大的颅骨可能会损害内耳（耳蜗），这可以引起听力下降和头晕。增大的颅骨会压迫神经，导致头痛。可能会出现头皮静脉怒张，这可能由于颅骨血流量增加导致。

佩吉特病中的前额增大 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

佩吉特病会让骨质脆弱，因此上臂、大腿或小腿的骨头可能会弯曲并且更容易折断。由于受佩吉特病影响的骨骼较脆弱，因此椎骨可能会肿大、塌陷或同时发生。椎骨薄弱可能导致身高下降、驼背姿势或压迫脊髓的神经，从而引起疼痛、麻木或无力。

佩吉特病中的胫骨弯曲 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库