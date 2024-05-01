什么是脑?
人脑就像是电脑的中央处理器
脑从您的眼睛、耳朵、鼻子、皮肤和其他感觉器官接收信息。它处理信息，产生思想和想法，发送信息到您的身体。例如，它会告诉肌肉如何活动，以便您可以走路、说话和做身体想要做的事情。你的脑也控制着你的身体在没有思考的情况下所做的很多事情。例如，脑会自动调节呼吸、心率和血压。
您需要脑才能移动、说话、嗅、听和看
脑需要大量的血液和氧气才能工作——在每一刻，心脏泵出的大约 20% 的血液会进入脑
如果流向脑的血流停止超过10秒，您将会晕倒。
脑部结构
脑由大脑、小脑及脑干等部分组成。每个大脑半球（脑半球）被划分为多个脑叶。
脑有哪些部分?
脑位于颅骨内部，周围有液体缓冲和支撑。这种液体称为脑脊液。它围绕脑，处于称为脑膜的 3 层膜内。
脑可分成三个主要部分：
大脑：脑的主要上部部分，分为称为脑叶的部分——这些脑叶控制思维、运动、言语、记忆、情绪和所有感官
脑干：与脊髓相连的脑最底部——脑干控制着重要的身体功能，如意识、呼吸、血压和心跳
小脑：脑干正上方的单独部分，控制平衡和肌肉协调
您的大脑有两个部分，一个在左侧，一个在右侧。左半部分控制身体右侧，反之亦然。这就是为什么当有人在左侧脑中风时，他们无法移动身体右侧。
覆盖脑的组织
在颅骨内，大脑被称为脑膜的 3 层组织覆盖。
脑如何工作?
您的脑由以下组成：
神经细胞及其纤维
您的脑中有数十亿个神经细胞。
每个神经细胞都有一个显微镜下可见的细胞体：
神经细胞的体部负责处理营养物质并保持细胞存活
每个神经细胞体都有纤维进出其中：
输入纤维接收来自其他神经细胞或感觉器官受体的信号
输出纤维将信号发送到脑或脊髓中的其他神经
信号在神经细胞中仅以单向传输
神经细胞使用化学物质发送信号。
化学变化沿神经纤维的长逐渐发生
当化学变化到达神经纤维末端时，它们会释放称为神经递质的其他化学物质
神经递质在显微间隙间漂移，并碰到其他细胞的化学受体
神经递质触发其他细胞中的化学变化
如果该细胞是神经细胞，则进行性的化学变化会继续沿着该细胞的纤维向下传递信号
一个神经细胞只发送一种信号，而无法携带大量信息。然而，当数十亿神经细胞像它们在脑中一样相互连接时，它们会形成一个非常强大的信息处理器。