人脑就像是电脑的中央处理器

脑从您的眼睛、耳朵、鼻子、皮肤和其他感觉器官接收信息。它处理信息，产生思想和想法，发送信息到您的身体。例如，它会告诉肌肉如何活动，以便您可以走路、说话和做身体想要做的事情。你的脑也控制着你的身体在没有思考的情况下所做的很多事情。例如，脑会自动调节呼吸、心率和血压。

您需要脑才能移动、说话、嗅、听和看

脑需要大量的血液和氧气才能工作——在每一刻，心脏泵出的大约 20% 的血液会进入脑

如果流向脑的血流停止超过10秒，您将会晕倒。

脑部结构