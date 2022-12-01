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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑肿瘤概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是脑肿瘤？

脑肿瘤是脑部中的一种生长，可能是也可能不是癌症。脑肿瘤可能始于脑部，也可能已经从身体的另一部分扩散到脑部(转移)。

  • 脑瘤会导致严重的问题，即使它们不是癌症也是如此，因为头骨很硬，没有肿瘤生长的空间

  • 随着脑瘤的增长，它会压迫脑部，增加颅骨内的压力，这会影响整个脑部，并很快致命

  • 脑瘤会引起不同的症状，这取决于它们在脑部中的位置

  • 常见症状包括头痛、性格变化、失去平衡、注意力不集中、癫痫发作和笨拙

  • 在老年人中，脑肿瘤症状可能被误认为痴呆

  • 治疗可能包括手术、放射治疗或化疗

脑肿瘤的症状是什么？

脑肿瘤症状可能会突然开始或随着时间慢慢发展。症状包括：

  • 头痛，尤其是躺下时头痛更频繁或更严重

  • 精神功能和情绪问题，例如变得孤僻、喜怒无常、昏昏欲睡或困惑，或者行为方式与平常的个性不同

  • 感觉胃部不适，呕吐

  • 视力模糊

  • 头晕、失去平衡和笨拙

  • 癫痫发作

  • 昏昏欲睡

根据肿瘤位于脑部的哪个区域，它可能会影响：

  • 手臂、腿或身体一侧的运动

  • 讲话或理解语言的能力

  • 听觉、嗅觉或视觉

医生如何判断是否患有脑肿瘤？

医生会进行检查，例如：

有时医生可以通过MRI或CT扫描来判断肿瘤的类型。有时医生会对肿瘤进行活组织检查(取出部分组织在显微镜下观察)。

医生如何治疗脑肿瘤？

医生根据脑肿瘤的位置和具体症状进行治疗。与身体其他部位的肿瘤不同，脑肿瘤是否是癌症并不重要。非癌肿瘤也会导致严重的脑部问题。治疗包括：

如果非癌肿瘤非常小，但没有引起很多症状，医生可能会不予理会。

临终事宜

癌性脑肿瘤患者可能很快就无法决定他们的医疗保健和临终需求。癌性脑肿瘤患者应咨询顾问或社会工作者，帮助制定预先医疗指示。预先医疗指示是一个计划，可让患者家人和医生知道在患者临终时想要什么样的医疗服务。

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