什么是脑肿瘤？
脑肿瘤是脑部中的一种生长，可能是也可能不是癌症。脑肿瘤可能始于脑部，也可能已经从身体的另一部分扩散到脑部(转移)。
脑瘤会导致严重的问题，即使它们不是癌症也是如此，因为头骨很硬，没有肿瘤生长的空间
随着脑瘤的增长，它会压迫脑部，增加颅骨内的压力，这会影响整个脑部，并很快致命
脑瘤会引起不同的症状，这取决于它们在脑部中的位置
常见症状包括头痛、性格变化、失去平衡、注意力不集中、癫痫发作和笨拙
在老年人中，脑肿瘤症状可能被误认为痴呆
治疗可能包括手术、放射治疗或化疗
脑肿瘤的症状是什么？
脑肿瘤症状可能会突然开始或随着时间慢慢发展。症状包括：
头痛，尤其是躺下时头痛更频繁或更严重
精神功能和情绪问题，例如变得孤僻、喜怒无常、昏昏欲睡或困惑，或者行为方式与平常的个性不同
感觉胃部不适，呕吐
视力模糊
头晕、失去平衡和笨拙
癫痫发作
昏昏欲睡
根据肿瘤位于脑部的哪个区域，它可能会影响：
手臂、腿或身体一侧的运动
讲话或理解语言的能力
听觉、嗅觉或视觉
医生如何判断是否患有脑肿瘤？
医生会进行检查，例如：
脊椎抽液（医生用放在患者下背部的针取出少量脑部和脊髓周围的液体，在显微镜下进行测试和观察）
有时医生可以通过MRI或CT扫描来判断肿瘤的类型。有时医生会对肿瘤进行活组织检查(取出部分组织在显微镜下观察)。