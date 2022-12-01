什么是脑死亡？
什么会导致脑死亡？
医生如何判断患者是否脑死亡？
医生首先要确保患者没有导致类似脑死亡的深度昏迷的医疗问题。这些问题包括：
某些种类药物过量
极低的体温（体温过低）
如果患者没有这些问题，医生会进行身体检查，寻找脑部活动的迹象，包括：
呼吸机关闭后尝试呼吸
被捏或针戳时退缩或移动
因放在喉咙后面的东西而作呕
有东西碰到眼球时眨眼
瞳孔因手电筒的照射而变窄
如果没有大脑活动的迹象，医生有时会在6到24小时后再次测试，以确保患者同样没有反应。经过两次没有反应的测试，医生便可判定患者已经脑死亡。
医生可能会这样做，而不是等一天再重复检查：
进行脑电波测试（EEG [脑电图]），看看脑部是否有任何电活动
血液流动测试看是否有血液进入脑部
脑部中没有电活动或血流的人会脑死亡。但是这些测试不是必需的。
如果患者脑死亡，医生会怎么做？
因为脑死亡意味着某人已经合法死亡，此人的器官可以捐赠给需要器官移植的人。捐赠不一定要等到心脏停止跳动。只有当个人或家属希望捐献器官时，器官才会被取走。呼吸机和辅助药物一直持续到完成为止。器官被小心翼翼地切除，身体受到了很大的尊重。然后医生：
关闭呼吸机
停用任何药物
将尸体交给验尸官办公室或殡仪馆