医生首先要确保患者没有导致类似脑死亡的深度昏迷的医疗问题。这些问题包括：

某些种类药物过量

极低的体温（体温过低）

如果患者没有这些问题，医生会进行身体检查，寻找脑部活动的迹象，包括：

呼吸机关闭后尝试呼吸

被捏或针戳时退缩或移动

因放在喉咙后面的东西而作呕

有东西碰到眼球时眨眼

瞳孔因手电筒的照射而变窄

如果没有大脑活动的迹象，医生有时会在6到24小时后再次测试，以确保患者同样没有反应。经过两次没有反应的测试，医生便可判定患者已经脑死亡。

医生可能会这样做，而不是等一天再重复检查：

脑部中没有电活动或血流的人会脑死亡。但是这些测试不是必需的。