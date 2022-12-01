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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑死亡

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是脑死亡？

脑死亡是指脑部已经完全停止工作，但身体却通过呼吸机和药物得以存活。

  • 脑死亡的人没有意识，不能思考或感觉

  • 他们不能移动或呼吸

  • 他们的脑部停止控制自动身体功能，例如心跳和血压

  • 脑死亡患者被视为合法死亡

机器可以让脑死亡患者呼吸，药物可以让心脏在短时间内保持跳动。然而，最终，所有器官都将停止工作。如果患者想成为器官捐献者，医生也许可以使用此人的器官进行移植。但是器官捐献必须在器官停止工作之前完成。

脑死亡患者永远不会康复。脑死亡不同于昏迷。昏迷的人有一些脑部功能，有时会恢复。

什么会导致脑死亡？

脑死亡由下列严重脑损伤引起：

医生如何判断患者是否脑死亡？

医生首先要确保患者没有导致类似脑死亡的深度昏迷的医疗问题。这些问题包括：

如果患者没有这些问题，医生会进行身体检查，寻找脑部活动的迹象，包括：

  • 呼吸机关闭后尝试呼吸

  • 被捏或针戳时退缩或移动

  • 因放在喉咙后面的东西而作呕

  • 有东西碰到眼球时眨眼

  • 瞳孔因手电筒的照射而变窄

如果没有大脑活动的迹象，医生有时会在6到24小时后再次测试，以确保患者同样没有反应。经过两次没有反应的测试，医生便可判定患者已经脑死亡。

医生可能会这样做，而不是等一天再重复检查：

  • 进行脑电波测试（EEG [脑电图]），看看脑部是否有任何电活动

  • 血液流动测试看是否有血液进入脑部

脑部中没有电活动或血流的人会脑死亡。但是这些测试不是必需的。

如果患者脑死亡，医生会怎么做？

因为脑死亡意味着某人已经合法死亡，此人的器官可以捐赠给需要器官移植的人。捐赠不一定要等到心脏停止跳动。只有当个人或家属希望捐献器官时，器官才会被取走。呼吸机和辅助药物一直持续到完成为止。器官被小心翼翼地切除，身体受到了很大的尊重。然后医生：

  • 关闭呼吸机

  • 停用任何药物

  • 将尸体交给验尸官办公室或殡仪馆

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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