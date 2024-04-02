脑死亡是指脑功能永久丧失，不能自主恢复，也不能通过医疗干预恢复。因此，患者无法自主呼吸或维持其他生命功能，并永久丧失所有意识和思考能力。
人工手段可以维持呼吸和心脏跳动一段时间，但是一旦发生脑死亡，没有任何措施可以无限期地保持其他器官的功能。
医生必须使用特定的标准来诊断脑死亡。
没有治疗可以帮助脑死亡的人。
脑死亡的诊断相当于患者死亡。
脑死亡代表脑部停止功能。患者对任何刺激均无反应。没有有效治疗，一旦确诊，便在法律上被视为死亡。
在过去没有脑死亡一说，因为当脑死亡时，其他身体部位也死亡。也就是说，患者停止呼吸，心脏停止跳动。但现在可通过人工手段（如呼吸机和药物）暂时维持呼吸和心脏跳动，即使当所有脑部活动停止时。但最终，即使在人工手段帮助下，所有身体器官也会停止工作。一旦脑死亡，任何手段都不能保持心脏无限期跳动。
脑死亡的诊断
医生根据特定标准进行评估
偶尔进行其他测试，通常是为了使器官捐赠成为可能
脑死亡的诊断有特定标准。它们包括
检查并纠正所有可能改变脑功能并导致脑死亡误诊的可治疗问题
识别和治疗任何可能导致昏迷和所有脑功能不可逆丧失的疾病
测试患者的反射(例如，通过触摸喉咙后部触发的呕吐反射)，观察不到任何反应(患者没有做鬼脸、移动或其他反应)
测试眼睛，观察到对光没有反应
将患者从呼吸机上取下后测试呼吸，并观察到患者没有尝试呼吸
可能被误诊为脑死亡的常见可治疗问题包括体温非常低（体温过低）、血压非常低、某些物质如糖的血液水平非常低（低血糖症）和钠的血液水平非常低（低钠血症）以及镇静剂过量。
如果存在以下任何一种情况，则不会诊断为脑死亡：
患者可自主呼吸。
患者可被唤醒。
患者没有昏迷。
存在某些反射。
一旦开始脑死亡的诊断和评估，医生应该保持与患者家属沟通，或者尝试将他们的发现通知患者的近亲或密友。
医生通常在6-24小时后重新检查上述标准，以确定患者无反应。
必须完成以下所列：
排除了所有可以被误诊为脑死亡的可治疗问题。
已经进行了全面的神经病学检查。
所需的测试已完成。
对于成人，医生至少进行一次全面检查，但建议至少进行一次额外检查。对于儿童，一些州建议医生做两次独立的检查，至少间隔 48 小时。
可选性附加测试
偶尔，当初步评估的结果不确定或无法完成评估时，医生会使用某些诊断性检查来帮助诊断脑死亡。在计划进行器官移植时，快速诊断脑死亡可能尤其重要——例如，在灾难性颅脑损伤后（如车祸中可能发生）。这些检查包括
脑电图（EEG — 脑电活动记录）：当患者脑死亡时，此检查显示无脑电波。
可用于检测脑部供血的成像检查：当患者脑死亡时，无脑部血流。
成像测试包括正电子发射断层造影术(PET)、血管造影、CT血管造影、单光子发射计算体层摄（SPECT- 使用一种叫做放射性核素的放射性分子来产生血流图像）和多普勒超声检查流入脑部的血流。
脑死亡的预后
符合脑死亡标准的患者均不能恢复。因此，一旦脑死亡得到确认，则患者可被视为死亡。
一旦脑死亡确诊，所有生命支持措施可以停止。家属可能希望此时能够陪伴患者，他们需要被告知，当呼吸辅助结束时，一个或多个肢体可能会移动，或者患者甚至可能会坐起来(有时被称为拉撒路标志)。而这些活动是由脊髓反射性肌肉收缩引起的，并不代表患者未脑死亡。