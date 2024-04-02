医生根据特定标准进行评估

偶尔进行其他测试，通常是为了使器官捐赠成为可能

脑死亡的诊断有特定标准。它们包括

检查并纠正所有可能改变脑功能并导致脑死亡误诊的可治疗问题

识别和治疗任何可能导致昏迷和所有脑功能不可逆丧失的疾病

测试患者的反射(例如，通过触摸喉咙后部触发的呕吐反射)，观察不到任何反应(患者没有做鬼脸、移动或其他反应)

测试眼睛，观察到对光没有反应

将患者从呼吸机上取下后测试呼吸，并观察到患者没有尝试呼吸

可能被误诊为脑死亡的常见可治疗问题包括体温非常低（体温过低）、血压非常低、某些物质如糖的血液水平非常低（低血糖症）和钠的血液水平非常低（低钠血症）以及镇静剂过量。

如果存在以下任何一种情况，则不会诊断为脑死亡：

患者可自主呼吸。

患者可被唤醒。

患者没有昏迷。

存在某些反射。

一旦开始脑死亡的诊断和评估，医生应该保持与患者家属沟通，或者尝试将他们的发现通知患者的近亲或密友。

医生通常在6-24小时后重新检查上述标准，以确定患者无反应。

必须完成以下所列：

排除了所有可以被误诊为脑死亡的可治疗问题。

已经进行了全面的神经病学检查。

所需的测试已完成。

对于成人，医生至少进行一次全面检查，但建议至少进行一次额外检查。对于儿童，一些州建议医生做两次独立的检查，至少间隔 48 小时。