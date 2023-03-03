什么是紧张性头痛？
紧张性头痛是一种特殊的头痛，感觉就像是头上紧绷了一根皮带。
紧张性头痛很常见，并不危险
疼痛通常不严重
服用非处方止痛药，例如对乙酰氨基酚或布洛芬，有助于减轻疼痛
下巴问题、颈部疼痛或眼睛疲劳会导致紧张性头痛
压力也可能会导致紧张性头痛
什么会导致紧张性头痛？
医生不清楚紧张性头痛发生的确切原因，但如果存在以下症状，可能会患有紧张性头痛：
头部和颈部其他部位疼痛
睡眠问题
很多压力
下巴问题（例如颞下颌关节紊乱病)
眼睛疲劳 - 例如，长时间观看电脑屏幕
紧张性头痛的症状是什么？
存在：
头痛，感觉头上紧绷了一根皮带
轻度或中度疼痛，不严重，疼痛通常不会妨碍完成日常任务
紧张性头痛不同于偏头痛。患有紧张性头痛时：
光、声音、气味或四处走动不会让疼痛加剧
头痛不会导致患者感觉不舒服或呕吐
根据紧张性头痛发生的频率，有两种类型：
间歇性头痛每月头痛天数小于15天
慢性（长期）头痛每月发生15天或更多天
如果患有间歇性紧张性头痛，头痛可能：
在醒来几个小时后开始，一天中的晚些时候会变得更糟
持续30分钟至数小时
如果患有慢性紧张性头痛，头痛可能：
几乎总是存在，并且一整天都在变得越来越好和越来越坏
每天恶化
医生如何判断是否患有紧张性头痛？
医生根据具体症状和检查结果怀疑紧张性头痛
他们会询问导致头痛的原因
医生可能会做其他检查，例如头部 MRI（磁共振成像），以确保头痛并非由其他健康问题引起
某些警告信号表明头痛不是普通的紧张性头痛。如果出现以下症状，应立即就医：
视力变化、虚弱、困倦、困惑、失去平衡或说话困难
发热和颈部僵硬
突然、非常严重的头痛，像雷声一样袭来
太阳穴处压痛（例如当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛
癌症、艾滋病或免疫系统薄弱
头痛日益恶化
看周围光线时，眼睛发红或出现光晕
医生如何治疗紧张性头痛？
医生可能会让您：
服用止痛药，例如阿司匹林、对乙酰氨基酚或布洛芬
按摩头部和颈部
做一些活动来帮助放松并减轻压力
对于慢性紧张性头痛，医生可能会让患者服药。有时治疗偏头痛的药物也能帮助治疗紧张性头痛。