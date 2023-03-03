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小知识
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紧张性头痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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什么是紧张性头痛？

紧张性头痛是一种特殊的头痛，感觉就像是头上紧绷了一根皮带。

  • 紧张性头痛很常见，并不危险

  • 疼痛通常不严重

  • 服用非处方止痛药，例如对乙酰氨基酚或布洛芬，有助于减轻疼痛

  • 下巴问题、颈部疼痛或眼睛疲劳会导致紧张性头痛

  • 压力也可能会导致紧张性头痛

什么会导致紧张性头痛？

医生不清楚紧张性头痛发生的确切原因，但如果存在以下症状，可能会患有紧张性头痛：

  • 头部和颈部其他部位疼痛

  • 睡眠问题

  • 很多压力

  • 下巴问题（例如颞下颌关节紊乱病)

  • 眼睛疲劳 - 例如，长时间观看电脑屏幕

紧张性头痛的症状是什么？

存在：

  • 头痛，感觉头上紧绷了一根皮带

  • 轻度或中度疼痛，不严重，疼痛通常不会妨碍完成日常任务

紧张性头痛不同于偏头痛。患有紧张性头痛时：

  • 光、声音、气味或四处走动不会让疼痛加剧

  • 头痛不会导致患者感觉不舒服或呕吐

根据紧张性头痛发生的频率，有两种类型：

  • 间歇性头痛每月头痛天数小于15天

  • 慢性（长期）头痛每月发生15天或更多天

如果患有间歇性紧张性头痛，头痛可能：

  • 在醒来几个小时后开始，一天中的晚些时候会变得更糟

  • 持续30分钟至数小时

如果患有慢性紧张性头痛，头痛可能：

  • 几乎总是存在，并且一整天都在变得越来越好和越来越坏

  • 每天恶化

医生如何判断是否患有紧张性头痛？

  • 医生根据具体症状和检查结果怀疑紧张性头痛

  • 他们会询问导致头痛的原因

  • 医生可能会做其他检查，例如头部 MRI（磁共振成像），以确保头痛并非由其他健康问题引起

某些警告信号表明头痛不是普通的紧张性头痛。如果出现以下症状，应立即就医：

  • 视力变化、虚弱、困倦、困惑、失去平衡或说话困难

  • 发热和颈部僵硬

  • 突然、非常严重的头痛，像雷声一样袭来

  • 太阳穴处压痛（例如当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛

  • 癌症、艾滋病或免疫系统薄弱

  • 头痛日益恶化

  • 看周围光线时，眼睛发红或出现光晕

医生如何治疗紧张性头痛？

医生可能会让您：

  • 服用止痛药，例如阿司匹林、对乙酰氨基酚或布洛芬

  • 按摩头部和颈部

  • 做一些活动来帮助放松并减轻压力

对于慢性紧张性头痛，医生可能会让患者服药。有时治疗偏头痛的药物也能帮助治疗紧张性头痛。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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