如果感到头痛，并且出现以下任何警告信号，应立即就医：

视力变化、虚弱、困倦、困惑、失去平衡或说话困难

发热和颈部僵硬

突然、非常严重的头痛，像雷声一样袭来

太阳穴处压痛（例如当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛

癌症、艾滋病或免疫系统薄弱

头痛日益恶化

看周围光线时，眼睛发红或出现光晕

在以下情况，应在一周内就医：

50 岁以后出现头痛

视力下降

体重减轻

头痛越来越严重或越来越频繁

对于超过50岁的人群，如果出现任何新的头痛或旧头痛变化，都应就诊。老年人更有可能出现严重的头痛原因，即使是普通头痛，在老年人中也更难治疗。