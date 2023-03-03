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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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头痛概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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头痛是患者最常见的就医原因之一。

什么会导致头痛？

最常见的头痛原因为：

头痛的其他原因包括：

发生头痛时应何时就医？

如果感到头痛，并且出现以下任何警告信号，应立即就医

  • 视力变化、虚弱、困倦、困惑、失去平衡或说话困难

  • 发热和颈部僵硬

  • 突然、非常严重的头痛，像雷声一样袭来

  • 太阳穴处压痛（例如当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛

  • 癌症、艾滋病或免疫系统薄弱

  • 头痛日益恶化

  • 看周围光线时，眼睛发红或出现光晕

在以下情况，应在一周内就医

  • 50 岁以后出现头痛

  • 视力下降

  • 体重减轻

  • 头痛越来越严重或越来越频繁

对于超过50岁的人群，如果出现任何新的头痛或旧头痛变化，都应就诊。老年人更有可能出现严重的头痛原因，即使是普通头痛，在老年人中也更难治疗。

医师访视会发生什么？

医生将询问症状并进行检查。医生也可能进行测试，例如：

医生如何治疗头痛？

治疗方法取决于头痛类型：

  • 如果是其他健康问题引起头痛，医生会治疗该问题

  • 对于紧张性头痛或病毒引起的头痛，医生会让患者服用止痛药，例如阿司匹林、对乙酰氨基酚或布洛芬

  • 对于偏头痛，医生会让患者服用特殊的药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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