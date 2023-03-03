头痛是患者最常见的就医原因之一。
许多因素会引起头痛
大多数头痛并不危险，但是有些头痛则是由严重问题引起
鼻窦、脑部或眼睛问题也可能导致头痛
通常，医生只需要进行检查，但有时需要进行一些测试，例如CT 扫描（计算机断层扫描）或脊椎穿刺
什么会导致头痛？
发生头痛时应何时就医？
如果感到头痛，并且出现以下任何警告信号，应立即就医：
视力变化、虚弱、困倦、困惑、失去平衡或说话困难
发热和颈部僵硬
突然、非常严重的头痛，像雷声一样袭来
太阳穴处压痛（例如当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛
癌症、艾滋病或免疫系统薄弱
头痛日益恶化
看周围光线时，眼睛发红或出现光晕
在以下情况，应在一周内就医：
50 岁以后出现头痛
视力下降
体重减轻
头痛越来越严重或越来越频繁
对于超过50岁的人群，如果出现任何新的头痛或旧头痛变化，都应就诊。老年人更有可能出现严重的头痛原因，即使是普通头痛，在老年人中也更难治疗。
医师访视会发生什么？
医生将询问症状并进行检查。医生也可能进行测试，例如：
头部 MRI 或 CT 扫描（计算机断层扫描）
脊椎抽液（腰椎穿刺）
医生如何治疗头痛？
治疗方法取决于头痛类型：
如果是其他健康问题引起头痛，医生会治疗该问题
对于紧张性头痛或病毒引起的头痛，医生会让患者服用止痛药，例如阿司匹林、对乙酰氨基酚或布洛芬
对于偏头痛，医生会让患者服用特殊的药物