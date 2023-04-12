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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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紧张性头痛

（紧张性头痛）

作者：Stephen D. Silberstein, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2023
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小知识

紧张性头痛通常是一种轻至中度的，头部束带状紧箍样疼痛。

  • 压力、睡眠障碍、颈部或下颌疼痛或眼疲劳可引发这些头痛。

  • 头痛可能每月发作数天或很多天。

  • 诊断依据为症状和体格检查，但有时需做影像学检查，以排除其他疾病

  • 止痛药可能有效，放松和压力管理也可能会有所帮助。

（另请参见头痛概述

许多患者偶尔出现紧张性头痛。某些人频发这些头痛。

紧张性头痛的原因

紧张性头痛的原因尚不清楚，但可能与低于正常的疼痛阈值有关。可能与压力有关。但尚不清楚压力如何导致紧张性头痛，而且压力并不能解释紧张性头痛的所有症状。

其他病变也可诱发或触发紧张性头痛。触发因素包括

紧张性头痛的症状

紧张性头痛表现为整个头部条带状的紧箍感。它们从头部前部或眼睛周围区域开始，然后扩散到整个头部。

紧张性头痛可呈发作性，也可表现为慢性头痛。

发作性头痛每月头痛天数小于15天。此疼痛通常为轻度至中度。可持续30分钟至数天。这类头痛通常在醒后数小时发作，并随着一天时间的推移而加重。很少使患者痛醒。

慢性头痛每月头痛天数大于15天。随着更多头痛的出现，严重程度可能会增加。尽管一天中头痛持续存在，但疼痛程度可有变化。

紧张性头痛罕见严重，通常不干扰日常活动。

偏头痛不同，紧张性头痛不会伴有恶心和呕吐，也不会因身体活动、光线、声音或气味而恶化。

某些轻型偏头痛的临床表现与紧张性头痛类似。

紧张性头痛的诊断

  • 医师的评估

  • 很少用计算机断层摄影或磁共振成像来排除其他可能的原因

紧张性头痛的诊断基于患者对头痛的描述和体检结果。医生应询问患者与触发头痛有关的可能因素。

目前，尚无特异性诊断程序可以确诊紧张性头痛。尤其是如遇新发头痛，有时可行头部核磁共振成像 (MRI) 检查，以排除可引起头痛的其他疾病。

紧张性头痛的治疗

  • 止痛药

  • 行为和心理干预

  • 某些用于治疗偏头痛的药物可缓解慢性头痛

对于大多数轻度到中度紧张性头痛，几乎任何非处方（OTC）止痛药（止痛剂），例如阿司匹林对乙酰氨基酚布洛芬，都可以缓解疼痛。按摩相应部位有助于缓解头痛。对大多数轻至中度发作性紧张性头痛，无需就医。

如果非处方镇痛剂无效，而且头痛很严重，则可能不是紧张性头痛，可能是偏头痛

对部分患者，咖啡因（某些头痛制剂的成分）可增强止痛药的作用。然而，过量使用止痛剂或咖啡因(在头痛制剂或含咖啡因的饮料中)会导致日常头痛。这种头痛称之为药物过度使用性头痛，当患者早晨醒来时会出现。当用于治疗头痛的药物突然停用时，头痛还会加重或发作。因此，患者需要与医生密切配合，更换药物，并在可能时应用行为和心理干预。

行为和心理干预通常是有效的，尤其是同时使用药物时。这类干预包括放松和压力管理技术。

对于慢性紧张性头痛，某些用于预防偏头痛发作的药物，尤其是阿米替林（一种三环类抗抑郁剂）可能有效。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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