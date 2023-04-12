紧张性头痛通常是一种轻至中度的，头部束带状紧箍样疼痛。
压力、睡眠障碍、颈部或下颌疼痛或眼疲劳可引发这些头痛。
头痛可能每月发作数天或很多天。
诊断依据为症状和体格检查，但有时需做影像学检查，以排除其他疾病
止痛药可能有效，放松和压力管理也可能会有所帮助。
（另请参见头痛概述）
许多患者偶尔出现紧张性头痛。某些人频发这些头痛。
紧张性头痛的原因
紧张性头痛的症状
紧张性头痛表现为整个头部条带状的紧箍感。它们从头部前部或眼睛周围区域开始，然后扩散到整个头部。
紧张性头痛可呈发作性，也可表现为慢性头痛。
发作性头痛每月头痛天数小于15天。此疼痛通常为轻度至中度。可持续30分钟至数天。这类头痛通常在醒后数小时发作，并随着一天时间的推移而加重。很少使患者痛醒。
慢性头痛每月头痛天数大于15天。随着更多头痛的出现，严重程度可能会增加。尽管一天中头痛持续存在，但疼痛程度可有变化。
紧张性头痛罕见严重，通常不干扰日常活动。
与偏头痛不同，紧张性头痛不会伴有恶心和呕吐，也不会因身体活动、光线、声音或气味而恶化。
某些轻型偏头痛的临床表现与紧张性头痛类似。
紧张性头痛的诊断
医师的评估
很少用计算机断层摄影或磁共振成像来排除其他可能的原因
紧张性头痛的诊断基于患者对头痛的描述和体检结果。医生应询问患者与触发头痛有关的可能因素。
目前，尚无特异性诊断程序可以确诊紧张性头痛。尤其是如遇新发头痛，有时可行头部核磁共振成像 (MRI) 检查，以排除可引起头痛的其他疾病。
紧张性头痛的治疗
止痛药
行为和心理干预
某些用于治疗偏头痛的药物可缓解慢性头痛
对于大多数轻度到中度紧张性头痛，几乎任何非处方（OTC）止痛药（止痛剂），例如阿司匹林、对乙酰氨基酚或布洛芬，都可以缓解疼痛。按摩相应部位有助于缓解头痛。对大多数轻至中度发作性紧张性头痛，无需就医。
如果非处方镇痛剂无效，而且头痛很严重，则可能不是紧张性头痛，可能是偏头痛。
对部分患者，咖啡因（某些头痛制剂的成分）可增强止痛药的作用。然而，过量使用止痛剂或咖啡因(在头痛制剂或含咖啡因的饮料中)会导致日常头痛。这种头痛称之为药物过度使用性头痛，当患者早晨醒来时会出现。当用于治疗头痛的药物突然停用时，头痛还会加重或发作。因此，患者需要与医生密切配合，更换药物，并在可能时应用行为和心理干预。
行为和心理干预通常是有效的，尤其是同时使用药物时。这类干预包括放松和压力管理技术。
对于慢性紧张性头痛，某些用于预防偏头痛发作的药物，尤其是阿米替林（一种三环类抗抑郁剂）可能有效。