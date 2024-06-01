什么是帕金森病？
帕金森病是一种脑部疾病，会导致患者慢慢失去对运动的控制。它会导致抖动(颤抖)、肌肉僵硬、动作缓慢和平衡问题。对许多人来说，它还会导致思维问题或痴呆症(随着时间的推移，记忆和学习能力会变得越来越差)。
帕金森病由脑部基底神经节受损引起，基底神经节有助于控制运动和平衡
最常见的症状通常是震颤(无法控制的身体部位颤抖)
帕金森病没有治愈方法，但是治疗可能有助于控制症状
患帕金森病的风险随年龄增长而增加
什么会导致帕金森病？
当移动肌肉时，信号会穿过脑部的基底神经节。基底神经节产生一种叫做多巴胺的物质。多巴胺能平滑运动。帕金森病损害基底神经节，导致它不会产生太多多巴胺。如果没有足够的多巴胺，动作会很慢、不平稳或僵硬。
医生不确定是什么导致帕金森病。它倾向于在家族中传播，所以可能有遗传原因。
其他脑部疾病和某些药物和毒物有时会导致类似帕金森病（帕金森综合征）的症状。
帕金森病的症状是什么？
医生如何判断是否患有帕金森病？
医生如何治疗帕金森病？
帕金森病没有治愈的方法。
医生采用以下方法您进行治疗：
物理疗法和职业疗法可以帮助患者移动，尽可能独立完成日常活动和行走。
左旋多巴和卡比多巴等药物可使运动更轻松，并使您能够有效地活动多年。
只有当症状严重并且药物不起作用时，医生才会考虑进行深度脑刺激。在深度脑部刺激时，医生将一根细电线穿过颅骨的一个小开口，然后进入脑部的问题区域。电线的另一端穿过皮肤，连接到锁骨下的电池组。该设备向脑部中的问题区域发送电信号。
一些简单的措施也有帮助：
继续做尽可能多的日常活动
定期活动
简化日常工作，例如，用尼龙搭扣紧固件替换衣服上的纽扣，或购买带尼龙搭扣的鞋子
使用辅助设备，例如拉链拉手和纽扣钩
拆下地毯以防绊倒
在浴室安装扶手杆，在走廊安装栏杆，以避免摔倒
护理者及临终问题
患者最终会在日常活动中需要帮助，例如：
进食
沐浴
穿衣
使用浴室
护理人员了解帕金森病和帮助患者的方法会非常有帮助。护理既累又有压力，许多护理人员发现支持团体很有帮助。
大多数帕金森病患者无法完成基本任务，许多人(约1/3)患有痴呆症。在此之前，写一份预先指示可能会有所帮助。预先指示是一项书面计划，可让患者家属和医生知道患者希望在生命即将结束时享受何种医疗护理。