当移动肌肉时，信号会穿过脑部的基底神经节。基底神经节产生一种叫做多巴胺的物质。多巴胺能平滑运动。帕金森病损害基底神经节，导致它不会产生太多多巴胺。如果没有足够的多巴胺，动作会很慢、不平稳或僵硬。

医生不确定是什么导致帕金森病。它倾向于在家族中传播，所以可能有遗传原因。

其他脑部疾病和某些药物和毒物有时会导致类似帕金森病（帕金森综合征）的症状。