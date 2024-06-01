周期性肢体运动障碍(PLMD)和不宁腿综合征(RLS)

周期性肢体运动障碍是指上肢、下肢或全部在睡眠时反复运动。不宁腿综合征涉及一种不可抗拒的运动冲动，通常当人们坐着或躺下时，腿部、手臂或两者都有异常的感觉。

周期性肢体运动障碍患者腿部、手臂或抽动和痉挛都会扰乱睡眠，但人们通常不知道这些运动。

不宁腿综合征患者由于无法抑制其摇腿或摇手的冲动，因此常难以放松和入睡。

不宁腿综合征患者根据症状就可诊断，而周期性肢体运动障碍患者需要睡眠实验室的相关检查。

二者没有特效治疗，但治疗帕金森病的药物和其他药物能改善症状。

这些睡眠障碍在中老年人中更常见。

在美国，不宁腿综合征可能影响5%至15%的人，但只有大约2%至3%的人有明显的症状。大多数不宁腿综合征患者还有周期性肢体运动障碍症状，但大多数周期性肢体运动障碍患者没有不宁腿综合征。

不宁腿综合征和周期性肢体运动障碍的原因。但1/3或以上的不宁腿综合征患者有家族史。危险因素包括以下几点：

运动少

吸烟

肥胖

周期性肢体运动障碍在中老年人中更为常见。该病经常发生于有发作性睡病或快速眼动 (REM) 睡眠行为障碍的患者中。

患有或存在以下情况的人更有可能患有不宁腿综合征和周期性肢体运动障碍：

停药（包括地西泮等苯二氮卓类药物）

服用兴奋性药物或含有咖啡因的食物，或某种抗抑郁药

缺铁

贫血

孕妇

严重慢性肾脏或肝脏疾病

患有糖尿病

神经功能障碍，例如多发性硬化或帕金森病

PLMD 和 RLS 的症状 周期性肢体运动障碍和不宁腿综合征都会中断睡眠。因此，患者在白天感到疲乏和困倦。 周期性肢体运动障碍的症状 在睡眠期间，腿或手臂通常每20到40秒就会抽动和抽搐一次。人们通常不知道这些运动和随之而来的短暂觉醒，但是他们可能会抱怨睡眠不好，晚上醒来几次，或者白天感到困倦。患者没有任何上肢和下肢的异常感觉。同床者可能会抱怨被踢到。 不宁腿综合征的症状 通常，不宁腿综合征患者在坐位或躺下时有不可抑制的下肢运动冲动。另外，患者下肢也常有模糊但强烈的奇怪感觉，有时伴有疼痛。这种异常感觉可以是烧灼感、发痒感、牵拉感或者是虫爬感。 行走、伸展或活动大腿可以缓解这种感觉。患者可能会踱步，坐着时不断活动双腿，躺在床上时会辗转反侧。因此很难放松和入睡。睡眠时，下肢可能有自发的失控动作，常会使睡眠者觉醒。 症状更可能见于有压力的人。可能偶尔发作，不会引起什么问题，也可能每天发作，使患者无法入睡，难以集中精力和进行工作。

PLMD 和 RLS 的诊断 对于不宁腿综合征，医师的评估

对于周期性肢体运动障碍，多导睡眠图

对于这两种疾病，都要通过检测，以查找病因 根据患者的症状或同床者的描述可以诊断不宁腿综合征。医生可能会根据症状，如失眠、白天过度嗜睡和/或即将入睡前或睡眠时过度抽搐，怀疑周期性肢体运动障碍。 多导睡眠图，包括肌电图(EMG)，总是用来诊断周期性肢体运动障碍。这些测试在睡眠实验室过夜，不在家进行。在多导睡眠图中，监测睡眠时的脑电活动、心率、呼吸、肌电活动和眼球运动。患者在整夜睡眠检查中全程录像以记录肢体运动。这些检查也可以在诊断不宁腿综合征后进行，以确定患者是否也患有周期性肢体运动障碍。 同时需要进行血和尿的检验，以明确是否存在贫血、缺铁和肝肾功能不全。