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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑内出血

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是脑出血？

脑出血即脑内部出血。这是一种医疗急症，通常会导致永久性脑损伤或死亡。

  • 脑血管破裂时会发生脑出血

  • 常见的原因是高血压

  • 脑出血可由创伤造成

  • 首发症状通常是头疼

  • 患者可能会感到困惑或陷入昏迷

  • 医生会治疗导致出血的问题，例如高血压

有脑出血症状的人应该立即去急诊室。

爆发和破裂：出血性卒中的病因

当脑血管存在异常、变得薄弱、或血压过高时，可发生出血性卒中。发生出血性中风时，出血可发生于脑实质内（脑出血）。出血也可能发生在覆盖脑部的内层和中间层组织之间（在蛛网膜下腔），称为蛛网膜下腔出血。

什么会导致脑出血？

脑出血是由脑中的血管破裂引起的。

血管破裂最常见的原因高血压，它会削弱血管。

不常见原因是：

  • 使用可卡因或安非他明(兴奋剂)

  • 出生时脑部中有异常血管

  • 重度颅脑外伤

  • 脑肿瘤

  • 使用太多稀释血液的药物

脑内出血有什么症状？

脑内出血症状起始突然。通常情况下，头痛会非常严重，通常是在活跃的时候。老年人可能不会头痛或者只是轻微的头痛。其他常见症状是：

  • 身体一侧无力或麻木

  • 说话困难

  • 意识模糊

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 癫痫发作

  • 晕倒

脑出血非常严重，大约一半的脑出血患者在最初几天内死亡。大多数幸存者都有长期的脑损伤。

医生如何判断是否有脑出血？

医生通常根据症状怀疑脑出血。为了确保诊断正确，他们会通过成像检查，如 CT 扫描（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像），获得脑内的详细图片。

医生如何治疗脑出血？

医生将要求患者住院，并治疗导致出血的问题。他们会要求患者卧床休息，停止服用任何可能使出血更严重的药物。患者可能会：

  • 使用缓解头痛和癫痫的药物

  • 使用将血压保持在正确水平的药物和液体

  • 如果患者正在服用血液稀释剂，可能需要使用帮助凝血和止血的药物

  • 有时，手术去除多余的血液，缓解颅骨内的压力

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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