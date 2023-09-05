脑内出血症状起始突然。通常情况下，头痛会非常严重，通常是在活跃的时候。老年人可能不会头痛或者只是轻微的头痛。其他常见症状是：

身体一侧无力或麻木

说话困难

意识模糊

感觉胃部不适或呕吐

癫痫发作

晕倒

脑出血非常严重，大约一半的脑出血患者在最初几天内死亡。大多数幸存者都有长期的脑损伤。