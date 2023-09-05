什么是脑出血？
脑出血即脑内部出血。这是一种医疗急症，通常会导致永久性脑损伤或死亡。
脑血管破裂时会发生脑出血
常见的原因是高血压
脑出血可由创伤造成
首发症状通常是头疼
患者可能会感到困惑或陷入昏迷
医生会治疗导致出血的问题，例如高血压
有脑出血症状的人应该立即去急诊室。
爆发和破裂：出血性卒中的病因
当脑血管存在异常、变得薄弱、或血压过高时，可发生出血性卒中。发生出血性中风时，出血可发生于脑实质内（脑出血）。出血也可能发生在覆盖脑部的内层和中间层组织之间（在蛛网膜下腔），称为蛛网膜下腔出血。
什么会导致脑出血？
脑出血是由脑中的血管破裂引起的。
血管破裂最常见的原因是高血压，它会削弱血管。
不常见原因是：
使用可卡因或安非他明(兴奋剂)
出生时脑部中有异常血管
重度颅脑外伤
脑肿瘤
使用太多稀释血液的药物
脑内出血有什么症状？
脑内出血症状起始突然。通常情况下，头痛会非常严重，通常是在活跃的时候。老年人可能不会头痛或者只是轻微的头痛。其他常见症状是：
身体一侧无力或麻木
说话困难
意识模糊
感觉胃部不适或呕吐
癫痫发作
晕倒
脑出血非常严重，大约一半的脑出血患者在最初几天内死亡。大多数幸存者都有长期的脑损伤。
医生如何判断是否有脑出血？
医生通常根据症状怀疑脑出血。为了确保诊断正确，他们会通过成像检查，如 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像），获得脑内的详细图片。
医生如何治疗脑出血？
医生将要求患者住院，并治疗导致出血的问题。他们会要求患者卧床休息，停止服用任何可能使出血更严重的药物。患者可能会：
使用缓解头痛和癫痫的药物
使用将血压保持在正确水平的药物和液体
如果患者正在服用血液稀释剂，可能需要使用帮助凝血和止血的药物
有时，手术去除多余的血液，缓解颅骨内的压力