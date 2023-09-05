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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肌肉痉挛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是肌肉痉挛？

肌肉痉挛是肌肉突然收紧时的疼痛。肌肉痉挛持续几秒到几分钟。

  • 肌肉痉挛通常在毫无警示的情况下发生

  • 肌肉痉挛在健康人群中常见，尤其是中老年人

  • 痉挛可能发生在剧烈运动期间或之后，或者晚上睡觉的时候

  • 在非常罕见的情况下，肌肉痉挛是某种神经问题的一个症状

什么会导致肌肉痉挛？

肌肉痉挛最常见的原因：

  • 无缘无故发生的无害痉挛

  • 锻炼（在锻炼期间或之后）

在以下情况，更可能出现痉挛：

应何时就诊治疗肌肉痉挛？

如果出现肌肉痉挛并且存在任何这些警示征象，应立即就医

  • 胸部、手臂或腹部痉挛

  • 身体某些部位无力或失去感觉

  • 肌肉抽搐

  • 呕吐、出汗、腹泻或服用利尿剂（能促进排尿[小便]的药物）导致大量体液流失后，开始痉挛

在以下情况下，请在1-2天内致电医生：

  • 经常会在走路时出现腿部痉挛，一停下来就会消失

  • 开始服用新药后，痉挛开始出现

  • 大量饮

医师访视会发生什么？

医生会询问症状，并进行体检。

有时，医生会通过血液测试来检查其他可能导致症状的问题。

医生如何治疗肌肉痉挛？

如果痉挛是由其他健康问题引起的，医生会治疗该问题。

如果痉挛无害但疼痛，可以通过以下方式缓解：

  • 伸展肌肉

例如，对于小腿痉挛，将脚趾向上拉向头部（跑步者的伸展或站立腓肠肌伸展）。

如何预防肌肉痉挛？

  • 运动前或睡前轻柔地伸展肌肉

  • 运动后，补充水分和其他液体（特别是运动饮料，其中含有电解质）

  • 吃饭后不要做太多剧烈运动

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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