什么是肌肉痉挛？
肌肉痉挛是肌肉突然收紧时的疼痛。肌肉痉挛持续几秒到几分钟。
肌肉痉挛通常在毫无警示的情况下发生
肌肉痉挛在健康人群中常见，尤其是中老年人
痉挛可能发生在剧烈运动期间或之后，或者晚上睡觉的时候
在非常罕见的情况下，肌肉痉挛是某种神经问题的一个症状
什么会导致肌肉痉挛？
应何时就诊治疗肌肉痉挛？
如果出现肌肉痉挛并且存在任何这些警示征象，应立即就医：
胸部、手臂或腹部痉挛
身体某些部位无力或失去感觉
肌肉抽搐
呕吐、出汗、腹泻或服用利尿剂（能促进排尿[小便]的药物）导致大量体液流失后，开始痉挛
在以下情况下，请在1-2天内致电医生：
经常会在走路时出现腿部痉挛，一停下来就会消失
开始服用新药后，痉挛开始出现
大量饮酒
医师访视会发生什么？
医生会询问症状，并进行体检。
有时，医生会通过血液测试来检查其他可能导致症状的问题。
医生如何治疗肌肉痉挛？
如果痉挛是由其他健康问题引起的，医生会治疗该问题。
如果痉挛无害但疼痛，可以通过以下方式缓解：
伸展肌肉
例如，对于小腿痉挛，将脚趾向上拉向头部（跑步者的伸展或站立腓肠肌伸展）。
如何预防肌肉痉挛？
运动前或睡前轻柔地伸展肌肉
运动后，补充水分和其他液体（特别是运动饮料，其中含有电解质）
吃饭后不要做太多剧烈运动