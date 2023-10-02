肌肉痉挛最常见的原因是

原因不明的良性腿部痉挛，通常发生在晚上

运动相关的肌肉痉挛（运动过程中或运动后即刻出现的痉挛）

肌肉痉挛（也叫做肌肉抽筋），常发生于健康人群，通常是中年或老年人，但有时也发生于年轻人。痉挛更倾向于发生在剧烈运动期间或之后，但有时也发生在休息时。有些人在睡觉时出现疼痛的腿部痉挛。与睡眠相关的腿部痉挛通常会影响小腿和足部肌肉，导致足部和脚趾向下弯曲。尽管疼痛，这种痉挛通常并不严重，因此被称为良性腿部痉挛。

几乎每个人在某些时候都会有肌肉痉挛，但某些情况会增加痉挛的风险和／或严重程度。它们包括：

小腿肌肉紧绷，这可能是由于小腿肌肉不拉伸、不活动或有时反复积聚液体(称为水肿)造成的

脱水

血液中电解质含量低（例如钾、镁或钙）

患有神经紊乱或甲状腺功能不全（甲状腺机能减退）

使用某些药物

电解质水平低可能是由于使用了一些利尿剂、酒精使用障碍、某些激素（内分泌）紊乱、维生素 D 缺乏或导致体液（以及电解质）流失的情况。电解质水平在妊娠后期有可能降低。

痉挛可能在透析后不久发生，可能是因为透析从身体中移除了太多的液体，移除液体太快，和/或降低了电解质水平。

表格 导致或加重肌肉痉挛的情况 表格