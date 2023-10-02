痉挛是一块肌肉或一组肌肉群突发的、短暂的、无意识的（非自主的）以及通常伴有疼痛的收缩。肌肉痉挛可能是神经系统功能障碍的症状。
肌肉痉挛的原因
肌肉痉挛最常见的原因是
原因不明的良性腿部痉挛，通常发生在晚上
运动相关的肌肉痉挛（运动过程中或运动后即刻出现的痉挛）
肌肉痉挛（也叫做肌肉抽筋），常发生于健康人群，通常是中年或老年人，但有时也发生于年轻人。痉挛更倾向于发生在剧烈运动期间或之后，但有时也发生在休息时。有些人在睡觉时出现疼痛的腿部痉挛。与睡眠相关的腿部痉挛通常会影响小腿和足部肌肉，导致足部和脚趾向下弯曲。尽管疼痛，这种痉挛通常并不严重，因此被称为良性腿部痉挛。
几乎每个人在某些时候都会有肌肉痉挛，但某些情况会增加痉挛的风险和／或严重程度。它们包括：
电解质水平低可能是由于使用了一些利尿剂、酒精使用障碍、某些激素（内分泌）紊乱、维生素 D 缺乏或导致体液（以及电解质）流失的情况。电解质水平在妊娠后期有可能降低。
痉挛可能在透析后不久发生，可能是因为透析从身体中移除了太多的液体，移除液体太快，和/或降低了电解质水平。
导致或加重肌肉痉挛的情况
分类
举例
药物和其他物质
药物和其他物质的使用
血管紧张素Ⅱ受体阻断剂和某些β阻滞剂(用于治疗高血压)、支气管扩张剂(用于治疗哮喘)、顺铂、氯贝特、利尿剂、多奈哌齐、洛伐他汀、避孕药(口服避孕药)、吡嗪酰胺、雷洛昔芬、合成甲状旁腺激素(特立帕肽)、托卡朋或长春新碱
兴奋剂，如安非他明、咖啡因、可卡因、麻黄素、尼古丁或伪麻黄碱
突然停用药物
镇静剂，如酒精、巴比妥类、苯二氮卓类药物
用于治疗失眠或焦虑的药物
疾病
代谢和激素（内分泌）疾病
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
肌肉骨骼疾病
小腿肌肉紧张
肌病（影响肌肉的疾病）
结构性疾病，如扁平足或膝反屈（导致膝关节向后弯曲的膝关节畸形）
神经功能紊乱
运动神经元病（影响自主肌肉的神经障碍 - 那些由有意识的努力控制的肌肉）
周围神经病变（脑和脊髓以外的神经损伤）
脊神经根受压迫
水平衡紊乱
过度出汗且补充的盐或钾离子不足
透析的影响，例如，如果从体内移除的液体量过多或速度过快
其他情况
运动或生活方式
运动过程中或运动后即刻出现的抽搐
坐着的时间过长
导致类似症状的疾病
肌肉痉挛的评估
下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
对于有肌肉痉挛的病人，以下症状和特征需要特别注意：
手臂或躯干痉挛
肌肉抽搐
酒精使用障碍的迹象，如大量饮酒史、蜘蛛静脉史和红手掌史
虚弱
体液丢失（脱水）或使用利尿剂后出现痉挛
疼痛或失去知觉，除非它们与痉挛同时发生
如果出现手臂或躯干痉挛或肌肉抽搐，病因更可能是某种疾病（例如电解质或内分泌失调）或药物，而非良性腿部痉挛或与运动相关的肌肉痉挛。
何时就医
对于肌肉痉挛的患者，如果他们也有酒精使用障碍、突然感到肌无力或感觉丧失、或症状严重、或者他们可能有体液流失（例如，由于呕吐、腹泻、或过度出汗）等情况，应尽快咨询医生。否则，患者应致电医生，讨论就诊时间。
医生会怎么做
医生首先会询问患者症状和病史，然后进行体格检查。医生在病史采集和体格检查中的发现往往提示病因和接下来需要进行的检查。
医生让患者描述痉挛情况，包括：
何时发生
持续多久
频度如何
位于哪里
是否有任何事件似乎会触发它们
是否有其他症状
医生询问暗示病因线索的症状：
月经周期缺失或月经不调症状提示腿部痉挛与妊娠有关
呕吐、腹泻、使用利尿剂、过度运动、出汗的症状提示体液或电解质的丢失
无法忍受寒冷、体重增加、以及皮肤粗糙或增厚的症状提示可能有甲状腺功能低下
肌无力、疼痛或是感觉减退的症状提示神经功能紊乱
患者也被问及用药史和饮酒史、最近的透析治疗、以及过去的透析治疗和肌肉痉挛之间是否有任何关联。
体格检查的重点首先是检查神经系统（神经系统检查），包括对肌肉和反射的评估。
医生还会检查皮肤是否存在以下迹象：
酒精使用障碍（例如蜘蛛静脉、红色手掌，以及男性生殖器毛发的变化）
甲状腺功能减退(例如面部浮肿和眉毛脱落)
脱水（例如皮肤弹性较小）
检查
肌肉痉挛的预防
预防痉挛是最好的方法。以下措施可能有所帮助：
不要吃东西后立刻运动
运动前或睡前轻轻伸展肌肉
运动后饮用大量的液体（特别是含有钾的运动型饮料）
不摄入咖啡因（例如，咖啡或巧克力中的咖啡因）
不吸烟
避免使用有兴奋作用的药物，如咖啡因、尼古丁、麻黄碱或伪麻黄碱（一种减充血剂，很多药品含有该成分，不需要处方但仅可从药店柜台购买）
拉伸使肌肉和肌腱更加灵活，而且减少不自主收缩。跑步者(腓肠肌)的拉伸是防止小腿痉挛的最佳拉伸。患者站立，一条腿向前且其膝盖弯曲，另一条腿在后且膝盖伸直——一种弓箭步的姿势。手可以放在墙壁上保持平衡。两个脚跟保持在地板上。前腿的膝盖进一步弯曲，直到另一条腿的背侧有牵拉感。两脚之间的距离越大，前腿膝盖弯曲得越厉害，则拉伸越强。保持这种拉伸30秒并重复4或5次。然后轮到另一侧进行这样一组拉伸。
你知道吗……
肌肉痉挛的治疗
如果确定了引起肌肉痉挛的疾病，则进行治疗。
如果发生痉挛，拉伸受影响的肌肉通常可以缓解痉挛症状。例如，对于小腿痉挛，患者可以用手向上拉足部和脚趾，或是可以做跑步者样拉伸。按摩可暂时缓解某些类型的痉挛。
大多数被处方用来防止痉挛复发的药物或补充剂（包括钙补充剂、碳酸镁和苯二氮卓类药物（如地西泮）），还没有被证明是有效的，而且它们可能有副作用。奎宁不再被推荐用于肌肉痉挛的治疗，因为它有副作用，例如心律失常、呕吐、视力问题、耳鸣和头痛。美西律(用于治疗异常心律)有时会有帮助，但也有许多副作用，例如恶心、呕吐、颤抖(身体某部分有节奏的颤抖)和癫痫。
关键点
腿部痉挛很常见。
最常见的原因是良性腿部痉挛和运动相关的痉挛。
拉伸和避免摄入咖啡因能帮助预防肌肉痉挛。
通常不推荐通过使用药物来预防肌肉痉挛。