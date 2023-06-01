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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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癌症预防

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 10月 2023
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我可以做些什么来预防癌症？

没有办法保证一个人永远不会得癌症。然而，有些措施可以降低某些癌症的风险：

  • 不要吸烟，并避免处于二手烟环境：肺、肾、膀胱、头、颈、口腔和舌癌

  • 不用无烟烟草（鼻烟、嚼烟）：头、颈、口腔和舌癌

  • 不要过度饮酒：头、颈、肝脏和食管（连接咽喉和胃部的管）癌症

  • 避免长时间暴露在阳光下并使用防晒霜：皮肤癌

  • 工作时要小心，以免接触可能导致癌症的化学物质：各种癌症

接种疫苗以预防由病毒引起的癌症类型：

不是每个人都需要疫苗，请与医生交流看看你是否需要接种。

早期发现癌症的筛查检测并不是真正的预防。但是，尽早开始癌症治疗效果最佳。请与医生交流看看你是否需要进行如下筛查检测：

  • 乳腺 X 光检查（乳腺 X 光片）以发现乳腺癌：40 或 50 岁以上的女性

  • 人乳头瘤病毒 (HPV) 检测和/或巴氏检测，以发现宫颈癌：大多数 21 至 65 岁的女性

  • 结肠镜检查或其它检测用于发现结肠癌：大多数人从 45 岁开始

如果患某些癌症的风险增加（例如，癌症有家族遗传倾向），其它检测方法可能适用。

哪些其它措施可能有助于预防癌症？

医生不确定饮食和体育活动是否能使你免患癌症，但可能会有所帮助。无论如何，以下做法是有好处的：

  • 吃低脂食物，如瘦肉和低脂乳制品

  • 限制食用加工肉，如熟食肉

  • 多吃水果和蔬菜

  • 多吃全麦食物，如糙米

  • 体育活动

  • 保持体重在健康水平

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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