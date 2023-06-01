我可以做些什么来预防癌症？

我可以做些什么来预防癌症？

没有办法保证一个人永远不会得癌症。然而，有些措施可以降低某些癌症的风险：

不要吸烟，并避免处于二手烟环境：肺、肾、膀胱、头、颈、口腔和舌癌

不用无烟烟草（鼻烟、嚼烟）：头、颈、口腔和舌癌

不要过度饮酒：头、颈、肝脏和食管（连接咽喉和胃部的管）癌症

避免长时间暴露在阳光下并使用防晒霜：皮肤癌

工作时要小心，以免接触可能导致癌症的化学物质：各种癌症

接种疫苗以预防由病毒引起的癌症类型：

不是每个人都需要疫苗，请与医生交流看看你是否需要接种。

早期发现癌症的筛查检测并不是真正的预防。但是，尽早开始癌症治疗效果最佳。请与医生交流看看你是否需要进行如下筛查检测：

乳腺 X 光检查（乳腺 X 光片）以发现乳腺癌：40 或 50 岁以上的女性

人乳头瘤病毒 (HPV) 检测和/或巴氏检测，以发现宫颈癌：大多数 21 至 65 岁的女性

结肠镜检查或其它检测用于发现结肠癌：大多数人从 45 岁开始

如果患某些癌症的风险增加（例如，癌症有家族遗传倾向），其它检测方法可能适用。