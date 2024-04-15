乙型肝炎疫苗通常以 2 剂或 3 剂注射到肌肉中的方式接种。曾经接种过乙肝疫苗的人群出现了病毒暴露，医生应先测定其抗体水平，如果抗体水平较低，应再次接种。

作为儿童期常规疫苗接种的一部分，所有儿童通常都需要接种 3 针：出生时、1 至 2 月龄时以及 6 至 18 月龄时。出生时未接受接种的婴儿应尽快开始该系列接种。（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

还可提供混合甲型肝炎和乙型肝炎疫苗的疫苗。该疫苗在 18 岁及以上人群中以 3 剂或 4 剂系列的方式接种。

乙型肝炎疫苗推荐用于所有既往未接种过疫苗的 59 岁以下人群。

也建议所有有乙型肝炎危险因素的 60 岁及以上未接种疫苗的成人接种该疫苗，包括：

从事可能接触血液或其它潜在传染性体液的职业的工作人员，例如卫生保健、监管或公共安全工作者

到该感染常见地区旅行的人

患有慢性肝脏疾病（如丙型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精相关性肝病和自身免疫性肝炎）或血液中特定肝酶水平高的人

肾衰并需要透析的患者

注射非法药物者

在过去 6 个月内有过多个性伴侣的人

需要接受性传播感染评估或治疗的患者

与男性性交的男性

性伙伴或家庭成员携带乙型肝炎病毒

HIV 感染者

在存在乙型肝炎高风险人群的地方（如治疗性传播感染的地方、药物滥用治疗和预防机构、注射药物使用者服务机构以及提供与男性发生性行为的男性服务的机构；血液透析中心、发育残障人士机构、惩教机构以及 HIV 检测和治疗机构）受雇或接受护理的人

如果 60 岁及以上且没有风险因素的成年人想要预防乙型肝炎，也可以接种乙型肝炎疫苗。对于 60 岁及以上的糖尿病患者，应基于与医务人员的讨论，通过共享临床决策，决定接种乙型肝炎疫苗。

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。