尽管存在许多不同类型的癌症，其病因和风险因素各不相同，但医生估计约 40% 的癌症是可以预防的。另外，个体患者患不同癌症的风险不同。因此，没有对每个人都有效的预防措施。但是，有些基本的措施确实能减少许多人患癌或出现癌症并发症的风险。这些基本的措施分为三类：
初级预防：患者可采取哪些措施来降低患某些类型癌症的几率
二级预防：针对可能已经患有某种癌症但尚未出现症状的人
三级预防：旨在减缓癌症症状以防止并发症的措施
筛查是某些癌症的二级预防措施的一部分。筛查涉及使用个人信息，尤其是患者的癌症风险因素和体格检查结果，以指导检查来发现未被识别的癌症。早期发现癌症或癌前期病变可以挽救生命。因此，人们进行建议的癌症筛查检测很重要。例如，巴氏 (Pap) 检查通过检测宫颈细胞的癌前变化来筛查宫颈癌。结肠镜检查是结直肠癌的筛查检测之一。筛查时切除癌前结肠息肉可降低结直肠癌的发生几率。
生活方式因素
生活方式因素是可降低患癌风险的主要因素。这主要包括吸烟、饮酒、肥胖症和可预防或避免的感染（乙型肝炎、丙型肝炎和人乳头瘤病毒）。通过饮食和其它生活方式的改变，可以降低某些癌症的风险。可以降低多少风险取决于特定的癌症。
饮食改变可降低某些类型癌症的风险：
减少酒精的摄入可降低患头颈部癌、肝癌和食管癌的风险。
减少脂肪摄入似乎可以降低患乳腺癌和结肠癌的风险。
限制加工肉类的摄入量并增加全谷类、水果和蔬菜的摄入量可以降低某些类型癌症的风险。
肉的烹饪方式也可能增加患癌症的风险。烧烤、烤或煎炸肉会产生某些与结肠癌有关的化学物质。使用其它烹饪方法可以减少这些化学物质的形成，并可以降低患结肠癌的风险。
使用烟草与三分之一的癌症直接相关。不吸烟和避免接触烟草烟雾可以很大程度上减少患肺癌、肾癌、膀胱癌、头颈部癌以及多种其他类型癌症的风险。戒烟者也可以降低他们的癌症风险，并且风险随着时间的推移而降低。不用无烟烟草（鼻烟、嚼烟）可降低患口腔癌和舌癌的风险。当前吸烟者或在过去 15 年内有吸烟史者是肺癌筛查的目标人群。
超重或肥胖会增加患癌风险，尤其是乳腺癌、结肠癌、子宫内膜癌、食管癌、肾癌和胰腺癌。人们应该通过饮食和锻炼保持健康体重。体育活动本身可以降低乳腺癌、子宫内膜癌和前列腺癌的风险。
环境因素
致癌物是增加癌症风险的物质。工作场所中可能存在一些致癌物，例如石棉、苯和柴油机尾气，在使用已知致癌物的行业工作的工人应采取适当的预防措施，避免或最大程度减少暴露。其它致癌物质出现在家庭或环境中。例如，地球上自然存在的放射性元素会分解为放射性氡气，这些放射性氡气会聚集在某些地区的人的房屋内。暴露于氡气会增加患肺癌的风险，尤其是在吸烟者。
避免太阳照射（尤其是在中午）可降低患皮肤癌的风险。遮盖裸露的皮肤并使用防晒系数（SPF）至少为 30 的防晒产品，可抵御紫外线 A 和紫外线 B 的照射，也有助于降低患皮肤癌的风险。
抗癌疫苗
其他因素
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