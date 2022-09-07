生活方式因素是可降低患癌风险的主要因素。这主要包括吸烟、饮酒、肥胖症和可预防或避免的感染（乙型肝炎、丙型肝炎和人乳头瘤病毒）。通过饮食和其它生活方式的改变，可以降低某些癌症的风险。可以降低多少风险取决于特定的癌症。

饮食改变可降低某些类型癌症的风险：

减少酒精的摄入可降低患头颈部癌、肝癌和食管癌的风险。

减少脂肪摄入似乎可以降低患乳腺癌和结肠癌的风险。

限制加工肉类的摄入量并增加全谷类、水果和蔬菜的摄入量可以降低某些类型癌症的风险。

肉的烹饪方式也可能增加患癌症的风险。烧烤、烤或煎炸肉会产生某些与结肠癌有关的化学物质。使用其它烹饪方法可以减少这些化学物质的形成，并可以降低患结肠癌的风险。

使用烟草与三分之一的癌症直接相关。不吸烟和避免接触烟草烟雾可以很大程度上减少患肺癌、肾癌、膀胱癌、头颈部癌以及多种其他类型癌症的风险。戒烟者也可以降低他们的癌症风险，并且风险随着时间的推移而降低。不用无烟烟草（鼻烟、嚼烟）可降低患口腔癌和舌癌的风险。当前吸烟者或在过去 15 年内有吸烟史者是肺癌筛查的目标人群。

超重或肥胖会增加患癌风险，尤其是乳腺癌、结肠癌、子宫内膜癌、食管癌、肾癌和胰腺癌。人们应该通过饮食和锻炼保持健康体重。体育活动本身可以降低乳腺癌、子宫内膜癌和前列腺癌的风险。