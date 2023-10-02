什么是隐匿性菌血症？
隐匿性菌血症是指血液中存在细菌，但尚未引起发热以外的其他疾病或症状。
隐匿性菌血症发生在婴儿和 3 岁以下儿童中。在那个年龄之后，菌血症总是会引起症状。
患隐匿性菌血症时，您的宝宝或孩子会发热，但看上去很健康
医生进行血液检查以发现隐匿性菌血症
疫苗（健康儿童需要注射以帮助保护他们免受多种感染的针剂）也有助于预防隐匿性菌血症
医生用抗生素治疗隐匿性菌血症
如果不进行治疗，隐匿性菌血症可能会发展成严重疾病
什么原因导致隐匿性菌血症？
隐匿性菌血症的症状是什么？
唯一的症状是：
发热，体温高于 102° F (38.9° C)
有其他症状（例如咳嗽、喉咙痛或流鼻涕）的婴儿或儿童有实际感染，而不是隐匿性菌血症。
医生如何分辨我的孩子是否患有隐匿性菌血症？
要发现隐匿性菌血症，医生会进行：
血液化验
医生可能会做其他检查以寻找细菌或病毒感染，例如：
尿液化验
脊椎穿刺（腰椎穿刺），医生用针头从脊髓周围获取脑脊液样本
胸部 X 线检查
鼻拭子，以寻找病毒感染
孩子的年龄很重要。3 个月以下的婴儿可能需要更多检查，甚至在检查过程中还要留在医院。医生不能总是仅通过观察很小的宝宝就知道他们是否患有隐匿性菌血症或严重细菌感染。
医生如何治疗隐匿性菌血症？
医生用抗生素治疗隐匿性菌血症。您的孩子可能还需要服用对乙酰氨基酚等药物，以减少发热。回家时仍有发热的 3 个月以下儿童应在 24 至 48 小时内再次去看医生。