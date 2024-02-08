血培养

尿液培养和尿分析

有时进行其他血液和粪便检查以及脊椎穿刺

由于医生无法确定哪个发热孩子患有隐匿性菌血症，因此医生需要通过血培养来识别任何细菌。由于细菌太少或太小而看不到，因此，医生将血液样本送到实验室，以便可以对细菌进行检查和培育（培养），以进行鉴定。如果培养结果为阳性，则表示已发现细菌。

任何年龄有发热且病情严重的婴儿或儿童，无论是否已接种疫苗，均需要采集血液、尿液和脑脊液（大脑和脊髓周围的液体）样本进行检测。在脊椎穿刺（腰椎穿刺）过程中，用小针头抽取 2 个椎体之间间隙中液体的样本。所有样本均送往实验室进行检测，以寻找细菌感染的迹象。在大多数情况下，婴儿或儿童被送往医院接受抗生素治疗。呼吸困难的儿童也可能会进行胸部 X 线检查。

根据孩子年龄，还可进行其他血液检查。

也可能在某些儿童中进行对某些病毒的快速检测。对于这些检测，使用拭子从鼻或喉咙中取样。通常会在几小时内提供结果。

3 个月以下的婴儿 相比 3 个月至 3 岁的儿童，当婴儿未满 3 个月大且发热时，医生不能总是仅通过观察他们来判断是否患菌血症。在这些婴儿中，医生通常进行实验室检查（全血细胞计数、尿分析和血培养）。如果血液和尿液检查结果看似正常，一些医生会让父母或看护人在家中观察婴儿，然后在 24 小时内返回医生诊室，以便对婴儿进行重新检查，并查看血培养情况。他们在这段时间内不开抗生素处方。其他医生更愿意让这些婴儿入院，并对血液、尿液和脊髓液进行进一步检查。 大多数医生认为小于 30 天龄的婴儿尤其有菌血症的高风险，这有多方面的原因。该年龄段的婴儿通常会入院，并进行血液、尿液和脊髓液检测。在等待实验室检查结果时，他们通常会接受抗生素治疗。