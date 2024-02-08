隐匿性（隐性）菌血症是指出现发热但看上去健康，且没有明显感染源的儿童血液中存在细菌。
最常见的隐匿性菌血症是由肺炎链球菌引起的。
通常情况下，除发热外，儿童没有其他症状。
诊断基于血液检查。
抗生素能治疗感染。
疫苗接种可以预防肺炎链球菌感染。
（另见成人菌血症。）
3 月龄至 3 岁的儿童通常会发热。在大多数情况下，他们还有其他症状，例如咳嗽和流鼻涕，可帮助医生诊断发热的原因。但是，有时儿童发热但没有其他症状。也就是说，他们的发热没有明显的来源或原因。在大多数儿童中，发热是由病毒感染引起，这种病毒感染无需治疗即可消失。一些儿童出现尿路感染。在一些没有明显原因而发热的孩子中，发热是由血液中循环的细菌（菌血症）引起的。在无其他症状的大龄儿童或成人中，血液循环中的细菌几乎不是发热的原因。
在美国和欧洲，婴儿接种b 型流感嗜血杆菌结合疫苗和肺炎链球菌结合疫苗已基本消除由这些细菌引起的隐匿性菌血症。青春期前儿童和青少年常规接种脑膜炎奈瑟氏菌疫苗，某些感染风险增加的 36 月龄以下儿童也可接种脑膜炎奈瑟氏菌疫苗。接受推荐疫苗的儿童极不可能发生隐匿性菌血症。但是，未接种疫苗或接种剂量不足的儿童以及免疫系统受损儿童仍会发生隐匿性菌血症。
你知道吗……
（另见儿童细菌感染概述。）
隐匿性菌血症的症状
隐匿性菌血症的主要症状是
发热，体温高于或等于 102.2° F (39° C)
有其他症状（例如咳嗽、呼吸急促、对任何事物几乎没有兴趣或无兴趣 [无精打采] 或皮肤发红或青紫）的儿童不被视为患有隐匿性菌血症。他们很可能有特定的细菌感染，应该立即由医疗保健专业人员进行评估。
隐匿性菌血症的诊断
血培养
尿液培养和尿分析
有时进行其他血液和粪便检查以及脊椎穿刺
由于医生无法确定哪个发热孩子患有隐匿性菌血症，因此医生需要通过血培养来识别任何细菌。由于细菌太少或太小而看不到，因此，医生将血液样本送到实验室，以便可以对细菌进行检查和培育（培养），以进行鉴定。如果培养结果为阳性，则表示已发现细菌。
任何年龄有发热且病情严重的婴儿或儿童，无论是否已接种疫苗，均需要采集血液、尿液和脑脊液（大脑和脊髓周围的液体）样本进行检测。在脊椎穿刺（腰椎穿刺）过程中，用小针头抽取 2 个椎体之间间隙中液体的样本。所有样本均送往实验室进行检测，以寻找细菌感染的迹象。在大多数情况下，婴儿或儿童被送往医院接受抗生素治疗。呼吸困难的儿童也可能会进行胸部 X 线检查。
根据孩子年龄，还可进行其他血液检查。
也可能在某些儿童中进行对某些病毒的快速检测。对于这些检测，使用拭子从鼻或喉咙中取样。通常会在几小时内提供结果。
3 个月以下的婴儿
相比 3 个月至 3 岁的儿童，当婴儿未满 3 个月大且发热时，医生不能总是仅通过观察他们来判断是否患菌血症。在这些婴儿中，医生通常进行实验室检查（全血细胞计数、尿分析和血培养）。如果血液和尿液检查结果看似正常，一些医生会让父母或看护人在家中观察婴儿，然后在 24 小时内返回医生诊室，以便对婴儿进行重新检查，并查看血培养情况。他们在这段时间内不开抗生素处方。其他医生更愿意让这些婴儿入院，并对血液、尿液和脊髓液进行进一步检查。
大多数医生认为小于 30 天龄的婴儿尤其有菌血症的高风险，这有多方面的原因。该年龄段的婴儿通常会入院，并进行血液、尿液和脊髓液检测。在等待实验室检查结果时，他们通常会接受抗生素治疗。
3 个月至 3 岁的婴幼儿
发热但已完成疫苗接种并且看起来状况良好的该年龄段的婴儿和儿童中，菌血症风险很低。由于风险低，医生可能决定不做血液检查，仅对孩子进行监测。然而，通常进行尿分析和尿液培养，以寻找引起发热的尿路感染。会要求父母或看护人监测孩子的症状，并在 24 至 48 小时内接受医生随访（通过就诊或电话）。病情恶化或发热不消失的儿童会进行血液检查，可能还会进行胸部 X 线检查或脊椎穿刺检查。
隐匿性菌血症的治疗
抗生素
有时，在获得培养结果前，医生会给发热、病情严重和有菌血症高风险的儿童使用抗生素。通常，医生会注射抗生素注射液，例如头孢曲松。
培养结果呈阳性但未出现严重病情的儿童在家中注射或口服抗生素。培养结果呈阳性并显示严重疾病迹象的儿童应入院，并通过静脉注射抗生素。
所有在家中观察的儿童在 24 小时内复查时再次接受评估，或者根据他们的年龄和其他医疗情况，对某些儿童进行电话评估。仍发热或血液或尿液培养阳性且未使用抗生素的儿童需要进行更多培养，并住院。然后对他们进行严重疾病的评估，并通过静脉注射抗生素。
3 个月以下的儿童在等待实验室检查结果时，通常使用抗生素如头孢曲松、头孢噻肟或头孢吡肟进行治疗。
3 个月至 3 岁儿童可以服用对乙酰氨基酚等药物，以降低体温并使他们感觉更好。