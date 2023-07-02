是的，疫苗降低了感染的风险。与接种疫苗的人相比，未接种疫苗的人更容易因某些感染而生病或死亡。但是，没有疫苗100%有效。一些针对某些感染接种过疫苗的人仍会因这些感染而生病，但疫苗会在为他们抵御感染使他们不会生病方面提供一定的优势。此外，对于许多重要感染，没有疫苗，如艾滋病病毒 (HIV) 感染和其它性传播感染。

在过去，每年有成千上万的儿童死于现在可以通过疫苗预防的疾病。成千上万的人患了重病。由于疫苗：