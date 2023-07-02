免疫接种是什么意思？
当身体的自然防御功能已经知道如何对抗某种感染时，就会对该感染产生免疫力。在接触细菌或病毒等病原体后，可能会自然获得免疫力。或者因为接种了疫苗可能会对某种感染产生免疫力。这就是为什么接种疫苗有时被称为“免疫接种”。
什么是疫苗？
疫苗是让身体准备好抵抗某些感染的一种方法。疫苗教免疫系统如何抵御某些疾病。人体生病后它们不会像药物一样抵抗感染。相反，疫苗可以帮助您避免起初生病，或，如果您确实被感染，它们可以帮助您对抗疾病，这样您就不会生病。
每种疫苗只能预防一种感染。例如，流感疫苗只能帮助预防流感。某些疫苗可能需要接种多剂才能完全有效。由于疫苗通常通过注入（注射）给药，因此通常将几种疫苗合并为一剂，以便减少注射。
疫苗有效吗？
疫苗安全吗？
是的，疫苗被认为是非常安全的。少数人产生副作用，但副作用很少严重。疫苗预防的疾病比疫苗的副作用更危险。
在使用疫苗之前，它已经过安全性测试
通常情况下，副作用较小，如给予注射的部位疼痛、皮疹或轻度发热
非常罕见的是，疫苗引起更严重、突然的过敏反应（称为过敏症），如舌头和喉咙肿胀、呼吸困难
某些疫苗（如某些流感疫苗）是用蛋类中的物质制成的。用蛋类制成的疫苗更可能引起过敏反应。在接种疫苗之前，医生会问是否对蛋类过敏。
疫苗会导致自闭症吗？
不，疫苗和自闭症之间没有已知的联系。
全世界的医生已经进行了很多研究来寻找疫苗与孤独症之间的联系，但并没有发现任何联系
医生发现，已接种疫苗的孩子患上自闭症的可能性并不高于未接种的孩子
参见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：自闭症和疫苗。
谁应该接种疫苗和什么时候应接种？
婴儿和儿童通常可以根据推荐儿童期疫苗接种时间表接种疫苗，当他们第一次面临疾病的风险时，会降低感染的机会（参见 CDC：儿童和青少年按年龄免疫接种时间表）
根据成年人的健康史、工作和地点，成年人可能需要接种某些疫苗（参见 CDC：成人按年龄免疫接种时间表
旅行者可能需要接种某些疫苗才能前往那些有在本国通常不会发现的疾病的地方（参见 CDC：旅行者健康）
与医生核对以了解需要什么疫苗以及何时接种疫苗。
我从哪里可以获得有关疫苗的更多信息？
以下网站提供有关疫苗的其他信息：
CDC：儿童疫苗：按年龄提供的疫苗接种信息
疫苗不良事件报告系统 (VAERS)：在哪里以及如何报告疫苗的副作用
费城儿童医院：疫苗教育中心
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：欧盟/欧洲经济区所有国家的疫苗接种时间表