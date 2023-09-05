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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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注意力缺陷／多动症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是注意力缺陷／多动症？

注意力缺陷／多动症 (ADHD) 是一种大脑疾病，表现为难以专心、集中注意力和坐着不动。它常在学校和家庭中引起问题。

ADHD 症状可轻可重。某些地方（如学校）可能会使该病症状加重。

  • ADHD 始于儿童期，通常是 4 岁前

  • 随着年龄增长，儿童 ADHD 有时会消失，但许多人在成年后仍存在该问题

  • 患有 ADHD 的儿童难以集中注意力，并且过度活跃（多动）

  • 许多 ADHD 儿童患者也有学习障碍

  • 药物经常可以帮助 ADHD 患儿

是什么原因导致 ADHD？

医生不确定孩子为什么会患 ADHD。这可能是由于孩子出生前的大脑发育问题引起的。出生后的问题很少会引起 ADHD。

ADHD 是一个大脑问题，而不仅仅是行为问题。

如果他们有以下情况，孩子患 ADHD 的机会就会增加：

  • 有患 ADHD 的亲属（在家族中有发生）

  • 出生时体重不足 3 磅

  • 有头部受伤或脑部感染

  • 出生前暴露于铅、酒精、烟草或可卡因

ADHD 的症状是什么？

儿童 ADHD

儿童 ADHD 的迹象：

  • 难以集中注意力

  • 极度积极的身体活动

  • 非常冲动（不加思索地做事）

与成人相比，所有孩子在注意力和静坐方面都有一些困难。但是，患有 ADHD 的孩子比其他孩子有更多的困难。

注意力困难的迹象：

  • 谈话时不听

  • 不遵循说明或完成任务

  • 避免需要大量思考的任务

  • 组织任务时有困难

  • 容易分心

  • 丢失或忘记东西

多动症迹象：

  • 手或脚乱动或双腿移动

  • 在学校或家里离开座位

  • 跑或爬比平常更多

  • 安静玩耍有困难

  • 说话比平常多

冲动的迹象：

  • 在提出问题之前喊出答案

  • 排队等待有困难

  • 在没轮到的情况下说话或打断别人说话

大多数患 ADHD 的儿童随着年龄增长多动情况越来越少，并且能够更好地应对疾病。大多数患儿会成长为富有创造力和生产力的成人。但是，未经治疗的 ADHD 会增加酗酒、滥用药物或自杀的机会。

成人 ADHD

成人 ADHD 的迹象：

  • 注意力不容易集中

  • 完成任务很困难

  • 躁动

  • 情绪波动

  • 不耐烦

  • 相处困难

医生如何判断我的孩子是否患有 ADHD？

医生会根据您的孩子的症状怀疑 ADHD 。没有任何检查可以确定您的孩子是否患有 ADHD 。但是，医生可能会检查您的孩子的症状是否是由其他问题引起，例如：

医生如何治疗 ADHD？

对孩子大吼大叫或惩罚并没有帮助。医生将对您的孩子进行以下治疗：

  • 改善行为的方法的咨询（行为疗法）

  • 药物

医生和咨询师可以提出一些建议，以帮助您和您的孩子应对 ADHD。通常可提供帮助的措施包括：

  • 在家和学校设定常规程序

  • 对良好行为给予小奖励

  • 与您期望的行为保持一致

  • 与老师合作，缩短在学校的作业和课程时间

患有 ADHD 的孩子在学校可能需要特殊帮助。在美国，联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有 ADHD 的儿童提供免费和适当的教育。

治疗 ADHD 的药物是Ritalin®等药物和实际上刺激大脑的类似药物。您可能认为，您的孩子已经太兴奋了。但是，这些药物会兴奋部分大脑，帮助您的孩子集中注意力。

兴奋剂类药物可能具有以下副作用：

  • 无法入睡

  • 食欲不振（孩子吃得很少，他们无法正常生长发育）

  • 心动过速，血压上升

为减轻副作用，您的医生可能建议在周末和学校假期停止用药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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