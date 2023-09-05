什么是注意力缺陷／多动症？
注意力缺陷／多动症 (ADHD) 是一种大脑疾病，表现为难以专心、集中注意力和坐着不动。它常在学校和家庭中引起问题。
ADHD 症状可轻可重。某些地方（如学校）可能会使该病症状加重。
ADHD 始于儿童期，通常是 4 岁前
随着年龄增长，儿童 ADHD 有时会消失，但许多人在成年后仍存在该问题
患有 ADHD 的儿童难以集中注意力，并且过度活跃（多动）
许多 ADHD 儿童患者也有学习障碍
药物经常可以帮助 ADHD 患儿
是什么原因导致 ADHD？
医生不确定孩子为什么会患 ADHD。这可能是由于孩子出生前的大脑发育问题引起的。出生后的问题很少会引起 ADHD。
ADHD 是一个大脑问题，而不仅仅是行为问题。
如果他们有以下情况，孩子患 ADHD 的机会就会增加：
有患 ADHD 的亲属（在家族中有发生）
出生时体重不足 3 磅
有头部受伤或脑部感染
出生前暴露于铅、酒精、烟草或可卡因
ADHD 的症状是什么？
儿童 ADHD
儿童 ADHD 的迹象：
难以集中注意力
极度积极的身体活动
非常冲动（不加思索地做事）
与成人相比，所有孩子在注意力和静坐方面都有一些困难。但是，患有 ADHD 的孩子比其他孩子有更多的困难。
注意力困难的迹象：
谈话时不听
不遵循说明或完成任务
避免需要大量思考的任务
组织任务时有困难
容易分心
丢失或忘记东西
多动症迹象：
手或脚乱动或双腿移动
在学校或家里离开座位
跑或爬比平常更多
安静玩耍有困难
说话比平常多
冲动的迹象：
在提出问题之前喊出答案
排队等待有困难
在没轮到的情况下说话或打断别人说话
大多数患 ADHD 的儿童随着年龄增长多动情况越来越少，并且能够更好地应对疾病。大多数患儿会成长为富有创造力和生产力的成人。但是，未经治疗的 ADHD 会增加酗酒、滥用药物或自杀的机会。
成人 ADHD
成人 ADHD 的迹象：
注意力不容易集中
完成任务很困难
躁动
情绪波动
不耐烦
相处困难
医生如何判断我的孩子是否患有 ADHD？
医生如何治疗 ADHD？
对孩子大吼大叫或惩罚并没有帮助。医生将对您的孩子进行以下治疗：
改善行为的方法的咨询（行为疗法）
药物
医生和咨询师可以提出一些建议，以帮助您和您的孩子应对 ADHD。通常可提供帮助的措施包括：
在家和学校设定常规程序
对良好行为给予小奖励
与您期望的行为保持一致
与老师合作，缩短在学校的作业和课程时间
患有 ADHD 的孩子在学校可能需要特殊帮助。在美国，联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有 ADHD 的儿童提供免费和适当的教育。
治疗 ADHD 的药物是Ritalin®等药物和实际上刺激大脑的类似药物。您可能认为，您的孩子已经太兴奋了。但是，这些药物会兴奋部分大脑，帮助您的孩子集中注意力。
兴奋剂类药物可能具有以下副作用：
无法入睡
食欲不振（孩子吃得很少，他们无法正常生长发育）
心动过速，血压上升
为减轻副作用，您的医生可能建议在周末和学校假期停止用药。