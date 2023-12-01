什么是呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染？
呼吸道是与呼吸（呼吸）有关的身体部位。它包括鼻子、气管、肺中的空气通道和肺。RSV 是一种感染呼吸道的病毒。
呼吸道合胞病毒感染容易在婴儿和儿童中传播，通常在冬季和早春
几乎所有的孩子在 4 岁前都会感染病毒
呼吸道合胞病毒导致流鼻涕、发热、咳嗽和喘息
大多数儿童没有问题，但严重的感染会导致呼吸困难和低氧水平
某些人可能多次感染呼吸道合胞病毒，但通常在第一次感染后症状较轻
什么原因导致呼吸道合胞病毒感染？
呼吸道合胞病毒感染的症状是什么？
儿童通常会出现如下症状：
流鼻涕
发热
咳嗽和喘息（呼吸时呼啸声）
在较大的儿童和成人中，症状通常不严重。但是，在婴儿中，症状可能很严重：
在 6 个月以下婴儿中，首发症状可能是呼吸暂时停止（呼吸暂停）
有时，年幼婴儿会出现重度呼吸问题，包括剧烈喘息和血液中低氧含量
医生如何判断我的孩子是否患有 RSV？
尽管有许多病毒会引起与 RSV 相同的症状，但医生并不一定总是要区分它们。但是，如果医生想区分，则会检测鼻子上的粘液样本。
医生如何治疗 RSV？
多数患儿可在家中通过休息及饮水治愈。如果呼吸困难，医生会在医院用吸氧治疗。可阻止哮喘喘息的雾化药（支气管扩张剂）对 RSV 感染中的喘息无济于事。
医生如何预防 RSV？
洗手
孕妇 RSV 疫苗
婴幼儿 RSV 疫苗
有小孩的人应该多洗手，以免传染病毒。
在 RSV 季节之前或期间怀孕 32 至 36 周的孕妇应接种 RSV 疫苗。该疫苗可保护婴儿在出生后不会有严重的 RSV 感染。
在 RSV 季节出生或进入首个 RSV 季节的 8 个月以下婴儿应接种 RSV 疫苗，除非他们是在母亲接种 RSV 疫苗 14 天后或更长时间出生。
有严重 RSV 感染风险且正进入第二个 RSV 季节的 8 至 19 个月龄婴儿也应接种 RSV 疫苗。
在少见情况下，医生会每月注射一种药物（帕利珠单抗），这种药物可以减轻呼吸道合胞病毒感染的严重程度。他们仅在最有可能因呼吸道合胞病毒出现严重呼吸问题的儿童（例如，患有严重心脏或肺部疾病的幼儿或极早产婴幼儿）中使用这种药物。