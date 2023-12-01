洗手

孕妇 RSV 疫苗

婴幼儿 RSV 疫苗

有小孩的人应该多洗手，以免传染病毒。

在 RSV 季节之前或期间怀孕 32 至 36 周的孕妇应接种 RSV 疫苗。该疫苗可保护婴儿在出生后不会有严重的 RSV 感染。

在 RSV 季节出生或进入首个 RSV 季节的 8 个月以下婴儿应接种 RSV 疫苗，除非他们是在母亲接种 RSV 疫苗 14 天后或更长时间出生。

有严重 RSV 感染风险且正进入第二个 RSV 季节的 8 至 19 个月龄婴儿也应接种 RSV 疫苗。

在少见情况下，医生会每月注射一种药物（帕利珠单抗），这种药物可以减轻呼吸道合胞病毒感染的严重程度。他们仅在最有可能因呼吸道合胞病毒出现严重呼吸问题的儿童（例如，患有严重心脏或肺部疾病的幼儿或极早产婴幼儿）中使用这种药物。