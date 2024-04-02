病毒传播方式：

在被感染者咳嗽或打喷嚏产生的飞沫中，通过空气传播

通过触摸被感染者擦拭或擤鼻子后触摸的东西而传播

美国的流感季节从11月持续到次年3月。每年都有数百万人感染流感，导致数千人死亡。

流感病毒每年都会发生一点变化。这些变化可能会引起问题：

一些变化使病毒更致命

必须每年制造新的疫苗

有时，流感病毒的变化使其传播可能性和致命性更高。这种情况每数百年发生几次，并在世界范围内引起恐怖的流感大流行。这些大流行病使全世界数百万人丧生。幸运的是，由于病毒不断变化，因此这种极度危险的流感最终会变成一种不太危险的流感。