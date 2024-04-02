什么是流感？
是什么导致了流感？
病毒传播方式：
在被感染者咳嗽或打喷嚏产生的飞沫中，通过空气传播
通过触摸被感染者擦拭或擤鼻子后触摸的东西而传播
美国的流感季节从11月持续到次年3月。每年都有数百万人感染流感，导致数千人死亡。
流感病毒每年都会发生一点变化。这些变化可能会引起问题：
一些变化使病毒更致命
必须每年制造新的疫苗
有时，流感病毒的变化使其传播可能性和致命性更高。这种情况每数百年发生几次，并在世界范围内引起恐怖的流感大流行。这些大流行病使全世界数百万人丧生。幸运的是，由于病毒不断变化，因此这种极度危险的流感最终会变成一种不太危险的流感。
流感的症状是什么？
医生如何分辨我是否患有流感？
通常，医生会根据您的症状分辨您是否患有流感，尤其是您所在地区的许多人患流感时。为了确诊，医生可能会检测您的血液或鼻或喉咙的液体中是否含有流感病毒。
如果医生认为您可能患有肺炎，他们会做：
胸部 X 线检查
脉搏血氧饱和度测定，该测试使用手指上的传感器查看血液中有多少氧气
医生如何治疗流感？
医生将会：
让您要多休息，多喝水，尤其是在发热消退之前
让您服用某些药物以使您感觉好些，例如对乙酰氨基酚或布洛芬缓解肌肉酸痛和发热，减充血药可减轻鼻塞
有时，如果您仅出现 1 或 2 天的症状，会给您抗病毒药治疗
如何预防流感？
采取这些措施：
接种流感疫苗
经常用肥皂和水或洗手液洗手
在流感季节避免接触人群
咳嗽或打喷嚏时遮挡鼻子和嘴巴（如果您患流感）
几乎每个6个月龄及以上的人都应每年接种流感针（疫苗）以帮助预防流感。与您的医生谈谈注射流感疫苗的事情。
流感疫苗需要2周的时间才能起作用，因此美国的医生建议在流感季节开始前，在10月份接种
如果您无法安全接种流感疫苗，且如果您所在地区爆发流感，医生可能会给您提供抗病毒药以预防流感
有时您在注射流感疫苗后仍然会感染流感。但是，注射疫苗后得流感的可能性大大降低。另外，许多认为自己在注射疫苗后得流感的人实际上只是得重感冒，而不是流感。