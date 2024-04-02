提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

流行性感冒（流感）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
浏览专业版
获得完整的细节

什么是流感？

流行性感冒通常称为流感，是一种病毒感染，会影响您的肺和气道。流感症状有点像普通感冒，但更重度。

  • 流感易于在人与人之间传播，有时会导致流行病（许多人在很短时间内同时生病）

  • 流感引起畏寒、发热、头痛、咽喉痛和咳嗽

  • 大多数人都能康复，但流感会使一些人病得非常重，有些人死于肺炎，这是一种严重的肺部感染

  • 医生会让您休息，喝大量的液体，并在需要时服用可缓解症状的药物——有时他们会让您服用抗病毒药

  • 年龄在 6 个月以上的人每年应接种流感疫苗，以预防流感

  • 流感疫苗是预防流感的最佳方法，但是您每年都需要打一针——流感病毒每年都在变化，因此去年的疫苗可能无法预防今年的流感

是什么导致了流感？

病毒传播方式：

  • 在被感染者咳嗽或打喷嚏产生的飞沫中，通过空气传播

  • 通过触摸被感染者擦拭或擤鼻子后触摸的东西而传播

美国的流感季节从11月持续到次年3月。每年都有数百万人感染流感，导致数千人死亡。

流感病毒每年都会发生一点变化。这些变化可能会引起问题：

  • 一些变化使病毒更致命

  • 必须每年制造新的疫苗

有时，流感病毒的变化使其传播可能性和致命性更高。这种情况每数百年发生几次，并在世界范围内引起恐怖的流感大流行。这些大流行病使全世界数百万人丧生。幸运的是，由于病毒不断变化，因此这种极度危险的流感最终会变成一种不太危险的流感。

流感的症状是什么？

早期症状可能包括：

  • 寒战

  • 发热，体温高达39.4°C（103°F）

  • 生病、虚弱、疲倦感

  • 肌肉酸痛，尤其是背部和腿部酸痛

  • 严重的头痛。

  • 流鼻涕

  • 喉咙发痒、喉咙痛

后续症状包括：

  • 剧烈咳嗽，咳出痰液（粘液）

  • 感觉胃部不适，呕吐

大多数症状在一周内消失，但咳嗽可能持续数周。

儿童、孕妇、老年人、患有糖尿病、心脏病和肺部疾病等其它疾病的人以及免疫系统较弱的人可能会出现更重的症状。他们也可能患上肺炎

医生如何分辨我是否患有流感？

通常，医生会根据您的症状分辨您是否患有流感，尤其是您所在地区的许多人患流感时。为了确诊，医生可能会检测您的血液或鼻或喉咙的液体中是否含有流感病毒。

如果医生认为您可能患有肺炎，他们会做：

  • 胸部 X 线检查

  • 脉搏血氧饱和度测定，该测试使用手指上的传感器查看血液中有多少氧气

医生如何治疗流感？

医生将会：

  • 让您要多休息，多喝水，尤其是在发热消退之前

  • 让您服用某些药物以使您感觉好些，例如对乙酰氨基酚或布洛芬缓解肌肉酸痛和发热，减充血药可减轻鼻塞

  • 有时，如果您仅出现 1 或 2 天的症状，会给您抗病毒药治疗

如何预防流感？

采取这些措施：

  • 接种流感疫苗

  • 经常用肥皂和水或洗手液洗手

  • 在流感季节避免接触人群

  • 咳嗽或打喷嚏时遮挡鼻子和嘴巴（如果您患流感）

几乎每个6个月龄及以上的人都应每年接种流感针（疫苗）以帮助预防流感。与您的医生谈谈注射流感疫苗的事情。

  • 流感疫苗需要2周的时间才能起作用，因此美国的医生建议在流感季节开始前，在10月份接种

  • 如果您无法安全接种流感疫苗，且如果您所在地区爆发流感，医生可能会给您提供抗病毒药以预防流感

有时您在注射流感疫苗后仍然会感染流感。但是，注射疫苗后得流感的可能性大大降低。另外，许多认为自己在注射疫苗后得流感的人实际上只是得重感冒，而不是流感。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。