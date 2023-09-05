什么是糖尿病？
糖尿病指因为您的身体在制造或使用胰岛素时遇到问题，导致血糖（葡萄糖）水平异常升高的一种疾病。
血糖 是人体的主要能量来源。胰岛素是人体制造的激素。它控制血液中的糖水平。您的血糖来自：
您所吃的糖，例如糖果、苏打水以及撒在食物和饮料中的糖——糖浆和蜂蜜几乎都是糖
含有碳水化合物的食物
食物中的碳水化合物通过您的身体变成糖。大量食物含有碳水化合物：
用小麦或玉米制成的食物，例如面包、意式面食、蛋糕点心和薯条
豆类
蔬菜，尤其是块根蔬菜，例如土豆、萝卜与甜菜
水果
糖尿病类型
有 2 种类型的糖尿病：1 型和 2 型。一种相关的疾病称为糖尿病前期。
在 1 型糖尿病中，您的身体根本不制造称为胰岛素的激素。
在 2 型糖尿病中，您的身体会产生胰岛素，但对胰岛素的反应却不如预期。
在糖尿病前期中，血糖高于正常水平，但不足以成为糖尿病。糖尿病前期在严重超重（肥胖）青少年中更为常见。大约有一半患有糖尿病前期的青少年继续发展为糖尿病，尤其是那些持续体重增加的青少年。
1 型糖尿病几乎总是在儿童期开始
2 型糖尿病最常发生在超重或肥胖的儿童或青少年中
大量排尿（小便）和口渴可能是糖尿病的早期征象
1 型糖尿病通过注射胰岛素治疗
儿童 2 型糖尿病可以通过减肥和一种称为二甲双胍的药物治疗，有时还可以注射胰岛素
抑郁症、焦虑症和进食障碍在糖尿病儿童和青少年患者中很常见——与咨询师交谈或结识其他糖尿病患儿可能会有所帮助
什么原因导致糖尿病？
糖尿病有哪些症状？
对于 1 型糖尿病，症状会在几天或几周内突然开始。您的孩子可能会：
大量排尿
极度口渴，喝很多水
减轻体重
视物模糊
如果不能迅速诊断出这些症状，则孩子可能会出现称为糖尿病酮症酸中毒的危险问题。当人体开始使用脂肪代替血糖来获取能量时，就会发生这种情况。在糖尿病酮症酸中毒中，您的孩子可能会：
呼出的气体闻起来像洗甲水
深呼吸，且速度非常快
头痛，似乎神志不清或困倦
肚子疼、呕吐
感到乏力和疲倦
糖尿病酮症酸中毒需要在急诊室立即治疗。
对于 2 型糖尿病，您的孩子可能会：
没有症状
比平时多饮水或排尿
由于您的孩子可能没有症状，因此有时医生仅在出于其他原因进行血液检查时才发现 2 型糖尿病。
2 型糖尿病患儿很少会发生酮症酸中毒。
糖尿病有哪些并发症？
患有多年糖尿病的人出现血管阻塞。血管阻塞会导致许多并发症，例如高血压、卒中、心脏病、失明、肾衰竭、截肢和神经损伤。这些并发症要花很长的时间才能发生，因此孩子们通常要到长大后才出现并发症。在一生中对糖尿病的良好控制有助于预防并发症。
医生如何判断我的孩子是否患有糖尿病？
医生会进行血液检查以诊断糖尿病，包括：
血糖水平
A1c 水平
医生可能希望在孩子早晨吃东西之前的第一时间测量血糖水平。这被称为空腹血糖。但是，这并不总是必需的。
当体内糖过多时，糖会逐渐与血细胞中的蛋白质结合并形成 A1c。通过测量 A1c 水平，医生可以了解过去 2-3 个月体内的血糖水平。如果血糖或 A1c 水平过高，医生将诊断为糖尿病。
有时，医生在您的孩子喝含糖量非常高的饮料前后进行血糖检测。这称为葡萄糖耐量试验。但是，该检测在成人中比在儿童中更常见。
有时，医生会进行血液检查以确诊您的孩子患有 1 型还是 2 型糖尿病。
医生如何治疗糖尿病？
糖尿病无法治愈。主要目标是保持血糖水平接近正常。保持血糖接近正常水平可降低并发症的风险。
所有患有糖尿病的儿童都需要：
积极运动，如果超重，则减肥
细致控制他们摄入的糖和碳水化合物
为帮助控制他们摄入的糖和碳水化合物，孩子应该：
每天大约在同一时间吃饭和吃零食
注意每顿饭和每次零食吃多少碳水化合物
吃分解速度慢的食物，例如水果、全谷物和高纤维食物
少吃加工食品，少吃分解迅速的碳水化合物，例如糖果、饼干、甜甜圈和糕点
避免喝含糖饮料，例如苏打水、甜冰茶、柠檬水、果汁饮料和运动饮料
治疗 1 型糖尿病
1 型糖尿病患儿的体内不产生任何胰岛素，因此需要注射胰岛素。医生需要弄清楚：
最适合您的孩子的胰岛素类型
给孩子胰岛素治疗的最佳方法
有很多不同类型的胰岛素。某些类型的起效很快，但效果只能持续很短时间。另一些胰岛素作用较慢，但持续时间更长。有时，医生开出缓释和长效胰岛素混合处方。
将胰岛素注射到皮下。不能口服。可以使用以下方法注射胰岛素：
注射器
胰岛素笔
胰岛素泵
胰岛素泵是一种小型计算机化设备，可提供特定剂量的胰岛素。泵系在皮带上或放在口袋里。它连接到一根细小可弯曲的软管，该软管穿过腹部皮肤，并固定在适当的位置。新型胰岛素泵也可以测量血糖。这有助于控制给予多少胰岛素。
为了明确需要多少胰岛素，您的孩子在每顿饭前和晚上都要检查血糖水平。这可以通过以下方式完成：
用称为刺血针的小而锋利工具刺破指尖
使用连续葡萄糖监测设备——装有或未装有胰岛素泵，可以全天侯更好地跟踪血糖水平
治疗 2 型糖尿病
减肥对治疗 2 型糖尿病很重要。让您的孩子多运动并学习如何控制每餐份量有助于实现这一目标。
医生通常开一种称为二甲双胍的口服药处方。如果二甲双胍不能使血糖水平保持在正常水平，则您的孩子还需要注射胰岛素。
2 型糖尿病患儿也需要检查血糖水平。您的医生将帮助您确定检查频率。
患有糖尿病的儿童和青少年有出现情绪问题的风险吗？
许多患有糖尿病的儿童会出现抑郁、焦虑或其他情绪问题。一些孩子能很好地应对他们的疾病。对于其他孩子来说，患有糖尿病是很有压力的事情。
咨询或家庭支持小组可以帮助您和您的孩子应对糖尿病
糖尿病患儿特别夏令营可以帮助儿童学习如何与疾病共存
大一点的孩子应该参与对自己的治疗
由于青春期、同龄人压力、忙碌或日程安排变化以及与父母或其他照顾者的冲突，在青少年中治疗糖尿病可能很困难
胰岛素会导致体重增加，从而导致青少年进食障碍
医生可以帮助青少年专注于控制血糖水平
我该如何预防糖尿病？
1 型糖尿病是无法预防的。
您能够预防或延迟 2 型糖尿病的发病。让您的孩子：
多吃水果、蔬菜和全谷物等健康饮食
锻炼身体
减肥并保持健康体重
在青春期检测血糖，如果有风险（超重或有2型糖尿病家族史），则每3年进行一次血糖检测