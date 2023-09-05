糖尿病指因为您的身体在制造或使用胰岛素时遇到问题，导致血糖（葡萄糖）水平异常升高的一种疾病。

糖尿病 视频

血糖 是人体的主要能量来源。胰岛素是人体制造的激素。它控制血液中的糖水平。您的血糖来自：

您所吃的糖，例如糖果、苏打水以及撒在食物和饮料中的糖——糖浆和蜂蜜几乎都是糖

含有碳水化合物的食物

食物中的碳水化合物通过您的身体变成糖。大量食物含有碳水化合物：

用小麦或玉米制成的食物，例如面包、意式面食、蛋糕点心和薯条

豆类

蔬菜，尤其是块根蔬菜，例如土豆、萝卜与甜菜

水果