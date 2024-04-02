排卵是女性卵巢释放卵子。

通常，女性在两次月经的中间排卵。例如，如果月经周期是 28 天（从一个周期的第一天到下一个周期的第一天），通常在第 14 天左右排卵。

如果女性在排卵期前 3 天频繁行房，则很可能怀孕。这是卵子接触精子的最佳时机。

如果想知道排卵的时间，还有些比计算天数更好的方法。这些方法更精确：

测量体温

使用家用排卵预测试剂盒

体温： 每天早上起床前在同一时间量体温。这是基础体温。排卵前几天开始，体温会稍微低一点。然后排卵时，体温会上升并一直保持到下一次月经。

基础体温 图片

排卵预测试剂盒： 可以在药店买到家用排卵预测试剂盒。该试剂盒会检测尿液中是否有排卵前会上升的激素。这些试剂盒比体温法更精确。