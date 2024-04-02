什么是不孕？
不孕是指无法怀孕或需要医疗帮助才能怀孕。
对大多数夫妇来说，频繁性交并且不用节育措施，通常会在一年内怀孕。对于半数以上的夫妇来说，怀孕发生在头 3 个月。
如果没有怀孕，则可能由男方、女方或两者的问题引起
对女性来说，卵子可能无法从卵巢中释放出来，也可能无法通过通向子宫的管道
对男性来说，精子制造可能有问题，或者精子可能无法通过通向阴茎的通道
医生通过检查来寻找不孕的原因
为了获得最高的怀孕几率，夫妇应该在排卵前 3 天行房
如果在正确的时间行房不起作用，可以使用药物和医疗技术帮助女性怀孕
女性生殖器官定位
什么是排卵？
排卵是女性卵巢释放卵子。
通常，女性在两次月经的中间排卵。例如，如果月经周期是 28 天（从一个周期的第一天到下一个周期的第一天），通常在第 14 天左右排卵。
如果女性在排卵期前 3 天频繁行房，则很可能怀孕。这是卵子接触精子的最佳时机。
如果想知道排卵的时间，还有些比计算天数更好的方法。这些方法更精确：
测量体温
使用家用排卵预测试剂盒
体温： 每天早上起床前在同一时间量体温。这是基础体温。排卵前几天开始，体温会稍微低一点。然后排卵时，体温会上升并一直保持到下一次月经。
排卵预测试剂盒： 可以在药店买到家用排卵预测试剂盒。该试剂盒会检测尿液中是否有排卵前会上升的激素。这些试剂盒比体温法更精确。
什么原因导致不孕？
女性不孕最常见的原因是：
排卵不足——有时，女性卵巢不会每月释放卵子
输卵管（将卵子从卵巢运送到子宫的管道）堵塞或损坏
腹部或子宫问题
排卵不足有许多可能的原因。例如，它可能是由于激素问题、多囊卵巢、饮食失调、绝经期提前、运动过度和使用某些药物。
输卵管阻塞会阻止精子到达卵子或阻止受精卵进入子宫。输卵管可能被疤痕组织堵塞。疤痕组织可能由感染引起，例如盆腔炎、阑尾破裂或输卵管妊娠（异位妊娠）。
腹部或子宫问题会阻止卵子进入输卵管，或阻止受精卵附着在子宫内。腹部或子宫问题包括先前手术留下的疤痕组织、子宫天生缺陷以及异常生长，例如子宫内膜异位症或子宫肌瘤。
让女性更难怀孕的其他情况包括大龄、患糖尿病、超重、喝大量咖啡（每天超过 5 或 6 杯）和吸烟。
男性不育最常见的原因是：
精子数量低（少精症）或精子移动缓慢
精子从睾丸进入阴茎有问题
精子数量低有许多可能的原因。可能是由于荷尔蒙问题、睾丸过热、腮腺炎等感染、睾丸未降和睾丸静脉曲张。某些医学治疗（包括许多药物、化疗和放疗）会影响精子数量。过量的酒精或大麻也会降低精子数量。
如果由于先前的手术或某些先天缺陷，精子从睾丸进入阴茎的路径被阻断或损坏，可能会出现问题。糖尿病或神经问题也会影响精子从睾丸进入阴茎的方式。
有时医生无法弄清夫妇不孕的原因。
应何时寻求治疗不孕症？
不孕症的诊断需要对伴侣双方进行彻底的评估。通常在经过至少 1 年尝试怀孕未果后进行此评估。但是，如果符合以下条件，应尽快完成此评估
女性已经 35 岁或年龄更大，并且已经尝试怀孕超过 6 个月
女性月经不规律或者严重痛经
女性子宫、输卵管或卵巢存在已知的问题
医生发现或怀疑男性精子有问题
医生会做什么检查？
医生进行的检查包括：
血液检查，包括激素检查
女性子宫、输卵管或男性性器官的 X 光、超声波和其他成像检查
使用内视镜观察女性盆腔或子宫内部
对男性进行精子计数，在显微镜下观察精子，看它们的形状是否正常，运动是否正常
有时会进行基因检测
医生如何治疗不孕症？
如果能确定不孕的原因，医生会治疗该原因。他们会建议夫妇戒烟，不要喝太多酒，注意体重，并定期锻炼。
有时医生不能确定不孕的原因。但是他们仍然可以通过治疗来增加怀孕的机会或者更早怀孕。
医生可能会：
给女性服用刺激卵巢释放卵子的药物
进行子宫内授精 (IUI) 时，医生会使用注射器将精子放入子宫
进行手术以治疗堵塞的输卵管或其他问题
在某些情况下，医生可能会推荐辅助生殖技术 (ART)。通过 ART，卵子和精子在实验室受精，产生一个或多个胚胎。在实验室使卵子受精叫做体外受精。然后将胚胎放入子宫。
这些治疗并不总是有效。夫妇们可能会考虑以领养来代替怀孕。
因不孕接受治疗可能会有很大的压力。夫妇可能会感到沮丧、不安或内疚。这会给夫妻关系带来压力。不孕症治疗也可能花费大量金钱与时间。压力会导致焦虑、睡眠或饮食问题，并会干扰生活和工作。这很常见。咨询和支持团体可以提供帮助。