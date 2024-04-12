儿童和青少年糖尿病 (DM)

糖尿病是指由于机体生成的胰岛素不足或未能对生成的胰岛素作出正常反应，而引起血糖（葡萄糖）水平异常升高的疾病。
糖尿病是指一组表现为高血糖水平的疾病（高血糖症），病因为胰岛素生成量降低、胰岛素作用降低，或两者皆有。
诊断时的典型症状包括过度口渴、多尿以及体重减轻。
诊断基于症状及尿液和血检结果。
治疗取决于糖尿病的类型，但包括注射胰岛素或其他药物以及调整饮食、运动、减轻体重（如果超重）。
儿童和成人糖尿病的症状、诊断和治疗相似。但是，儿童糖尿病的治疗可能更加复杂。必须根据儿童的身体和情感的成熟水平、以及食物摄入、身体运动、以及压力的不断变化调整治疗。
血糖（葡萄糖）
糖尿病是一种影响血液含糖量的疾病。
糖有很多种，有些糖是两种单糖的组合。通常在烹饪中使用或添加到咖啡或茶中的白糖颗粒是蔗糖。甘蔗及甜菜中含有蔗糖。蔗糖含有两种单糖，葡萄糖及果糖。牛奶中含有另一种糖，乳糖。乳糖含有两种单糖为葡萄糖及半乳糖。
蔗糖和乳糖必须在肠道中被分解为单糖才可被吸收。葡萄糖是体内主要的能量来源，故多数糖会被转化为葡萄糖。这样，医生常说的血糖即指血中的葡萄糖。
正常情况下每天的血糖水平在不断发生变化。餐后血糖升高，进食后两小时左右恢复到餐前水平。一旦血糖水平恢复到餐前水平，胰岛素生成就会减少。在健康人中，血糖水平的变化范围通常较窄，约 70-110 毫克/分升 (mg/dL) 或 3.9-6.1 毫摩尔/升 (mmol/L)。如果一个人进食了大量的碳水化合物，其血糖水平可能会升得更高。
胰岛素
儿童和青少年糖尿病的类型
儿童的糖尿病类型与成人相似。类型包括
糖尿病前期
1 型糖尿病
2 型糖尿病
糖尿病前期
血糖水平高于正常但还未达到糖尿病诊断标准的状态，称为糖尿病前期。在儿童中，糖尿病前期在肥胖的青少年中更为常见。在超过半数的青少年中，这都是暂时性状况，但是其余的人会出现糖尿病，尤其是那些体重继续增加的青少年患者。
1 型糖尿病
胰腺仅生成极少量或不生成胰岛素时，会出现 1 型糖尿病。1 型糖尿病是儿童中的最常见类型，约占所有糖尿病病例的三分之二。这是最常见的慢性儿童期疾病之一。到 18 岁时，每 300 名儿童中会有 1 名出现 1 型糖尿病。
1 型糖尿病可以在儿童期，甚至婴儿期随时发生，但通常在 4 岁至 6 岁之间或 10 岁至 14 岁之间起病。
在 1 型糖尿病中，胰腺无法产生足够的胰岛素，因为免疫系统会攻击并破坏胰腺中制造胰岛素的细胞（胰岛细胞）。如果人们遗传了使其易于出现糖尿病的某些基因，则环境因素可能会触发此类攻击。这些基因更常见于某些人种群（例如斯堪的纳维亚人和撒丁岛人）。
1 型糖尿病患者的近亲出现糖尿病的风险会增加。兄弟姐妹约有 6% 的风险，同胞的双胞胎风险超过 50%。有父母一方患有 1 型糖尿病的儿童，其患糖尿病的风险分别约为 4% 至 9%（如果父亲患病）和 1% 至 4%（如果母亲患病）。
1 型糖尿病儿童患者出现其他疾病的风险较高，在这些疾病中机体的免疫系统会自我攻击（自身免疫性疾病），尤其是特定类型的甲状腺疾病和乳糜泻。
2 型糖尿病
出现 2 型糖尿病的原因是，机体内细胞未对胰岛素作出充分反应（称为胰岛素抵抗）。与 1 型糖尿病不同，胰腺仍能生成胰岛素，但是生成的胰岛素不足以克服胰岛素抵抗。与在 1 型糖尿病中看到的胰岛素绝对缺乏相反，这种缺乏通常称为胰岛素相对缺乏。
在儿童中，2 型糖尿病主要发生在青少年中，但在体重超重（体重超过 85% 的同龄、同性别和同身高儿童）或肥胖（体重超过 95% 的同龄、同性别和同身高儿童）的低龄儿童中越来越常见。20 世纪 90 年代之前，95% 以上的糖尿病患儿是 1 型糖尿病患者，但是目前主要因为超重或肥胖儿童数量的增加，新诊断的糖尿病患儿中约有三分之一为 2 型糖尿病患者。
2 型糖尿病通常在青春期开始后发病。尽管许多儿童在 10 岁至 14 岁之间患上 2 型糖尿病，但发病率最高的时期是青春期后期，即 15 岁至 19 岁之间（请参见青少年肥胖症）。与 1 型糖尿病患儿相比，2 型糖尿病患儿更有可能有患 2 型糖尿病的一级亲属（父母、兄弟姐妹）或二级亲属（同父异母或同母异父的兄弟姐妹、姨妈/姑妈、叔叔/舅舅或祖父母/外祖父母）。
儿童中 2 型糖尿病发病率的增加在美洲原住民、黑人、西班牙人、亚裔美国人和太平洋岛民中尤为显著。
其他罹患 2 型糖尿病的风险较高的儿童包括
患有高血压、高血脂（脂肪）、阻塞性睡眠呼吸暂停、颈项上黑而厚的皮肤皱褶（黑棘皮病）、脂肪肝、多囊卵巢综合征 (PCOS)，或出生体重为小于胎龄儿
母亲在妊娠期间患有糖尿病（妊娠期糖尿病）或有 2 型糖尿病史
不积极参与身体运动
你知道吗……
儿童和青少年糖尿病的症状
高血糖水平会导致各种即发性症状和长期并发症。
1 型糖尿病
1 型糖尿病的症状通常在数天至数周内迅速发展，并倾向于以典型方式出现。高血糖导致儿童排尿过多。儿童可能会尿床或变得无法在白天控制膀胱。未接受过排便训练的儿童尿布变湿或尿布的小便量增多。这种体液流失会导致更易口渴和饮水量增加。
大约半数儿童会出现体重下降和生长障碍。
部分儿童出现脱水，从而导致虚弱、疲劳和脉搏加快。由于血液中有酮（脂肪分解的副产物），儿童也可能会出现恶心和呕吐。视觉可能变模糊。
如果未将症状确定为由糖尿病所致并加以治疗，则儿童可能出现称为糖尿病酮症酸中毒的危及生命的疾病。
2 型糖尿病
许多孩子没有任何症状或只有轻微症状，且仅在因其他原因（例如在运动前或露营之前进行身体检查）进行血液或尿液检查后，才诊断出 2 型糖尿病。
2 型糖尿病患儿的症状比 1 型轻，而且出现较慢。父母可能注意到儿童口渴感和排尿的增加，或者仅有疲劳等不明确症状。
2 型糖尿病患儿发生酮症酸中毒的几率低于 1 型糖尿病，但仍可能发生酮症酸中毒或某种重度的脱水和意识模糊（称为高渗性高血糖状态）。
儿童和青少年糖尿病的并发症
糖尿病可能会导致近期并发症和长期并发症。最严重的近期并发症为糖尿病酮症酸中毒。
长期并发症通常由心理健康问题或血管问题所致。虽然出现血管问题需要很多年，但是糖尿病控制得越好，出现并发症的可能性越低。
糖尿病酮症酸中毒 (DKA)
多达四分之一的 1 型糖尿病患儿在诊断时存在 DKA，2 型糖尿病患儿在诊断时有时会存在 DKA。
DKA 也常见于既往诊断为 1 型糖尿病的儿童。每年约有 1% 至 10% 的 1 型糖尿病患儿会患上这种疾病，通常是因为这些儿童未接受胰岛素。DKA 也可发生于曾患过该病、面临困难的社会环境、患有抑郁或有其他心理健康问题的儿童中，因为这些因素可能影响他们对糖尿病的管理。胰岛素输送问题（例如胰岛素泵出现问题）可迅速导致 DKA。如果儿童在生病期间未接受足够的胰岛素（患病时，儿童需要更多的胰岛素），也可能发生 DKA。
如果没有胰岛素，则细胞无法利用血液中的葡萄糖。细胞转而利用后备机制来获取能量并分解脂肪，从而生成副产物，即称为酮的化合物。
酮会使血液酸性太高（酮症酸中毒），从而引起恶心、呕吐、疲劳和腹痛。酮使患儿呼出的气味闻起来像洗甲水。在机体试图纠正血液酸性的过程中，呼吸会加深且变快（参见酸碱平衡概述）。一些儿童可能会出现头痛，且可能变糊涂或意识下降。这些症状可能由脑中液体累积所致（脑部水肿）。
如不治疗，DKA 可能进展至昏迷和死亡。DKA 患儿还会出现脱水，且血液中通常存在其他化学物失衡，如钾和钠水平异常。
心理健康问题
心理健康问题（见支持）在糖尿病儿童中很常见。多达一半的儿童会出现抑郁、焦虑或其他心理问题（参见儿童和青少年心理健康障碍概述）。
由于胰岛素可能会导致体重增加，因此进食障碍是青少年中的一个严重问题，他们有时会跳过胰岛素剂量，以试图控制体重。
心理健康问题可能会影响儿童遵循饮食计划和用药方案的能力，这意味着他们的血糖控制不佳。
血管影响
糖尿病最终会导致较小和较大血管变窄。血管变窄可能会损伤许多不同的器官。尽管血管变窄在糖尿病开始后几年内才开始出现，但是通常直至多年后，器官损伤才会变得明显，器官损伤在童年期很少见。
小血管损伤最常影响眼睛、肾脏和神经。糖尿病造成的眼部血管损伤可能会导致视力丧失（称为糖尿病性视网膜病）。肾脏损伤（称为糖尿病性肾病变）可能会导致肾衰竭。神经损伤（称为糖尿病性神经病变）可能会导致手臂和腿部麻木、麻刺感或烧灼痛。这些问题在 2 型糖尿病患儿中比 1 型糖尿病患儿中更常见。这些问题也可能在诊断时存在或在患 2 型糖尿病的儿童中更早出现。
大血管损伤最常影响通往心脏和脑的动脉。糖尿病患儿血管的改变可能导致高血压。通往心脏的动脉变窄可能会导致心脏病发作。通往脑的动脉变窄可能会导致卒中。心脏病发作和中风在儿童期并不常见，但可能在以后发生。
儿童和青少年糖尿病的诊断
血糖检查
血红蛋白 A1c (HbA1C) 检测
有时为口服葡萄糖耐量试验
确定糖尿病类型（1 型、2 型）
糖尿病诊断过程包括两部分。医生首先确定儿童是否患有糖尿病，然后确定类型。看似患有并发症的儿童还会接受其他检查。
儿童糖尿病的诊断
当儿童出现典型症状、或者在常规体检中尿液检查显示尿糖异常时，医生会怀疑出现糖尿病。为了确诊，医生会测量血糖水平。
可在早晨儿童进食前测定血糖水平（称为空腹血糖水平）或不考虑进食状态的情况下进行测定（称为随机血糖水平）。如果儿童出现糖尿病的典型症状且血糖水平较高，则认为儿童患有糖尿病。如果在不同时间进行的 2 次检测中空腹血糖水平达到 126 mg/dL (7.0 mmol/L) 或更高，则儿童患有糖尿病。如果随机血糖水平达到 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 或更高，则儿童可能患有糖尿病，但应检测其空腹血糖水平以确认。
医生还会测定血液中称为血红蛋白 A1c (HbA1C) 的蛋白水平。血红蛋白是红细胞内的一种红色携氧物质。当血液在一段时间内暴露于高血糖水平时，葡萄糖会附着在血红蛋白上，并形成 HbA1C。由于 HbA1C 的形成和分解需要相对较长时间，因此其水平仅在数周至数月内变化，而不是像血糖水平那样每分钟都会变化。因此，HbA1C 水平可反映 2 至 3 个月时间段内的血糖水平。HbA1C 水平为 6.5% 或更高的儿童被认为患有糖尿病。HbA1C 水平尤其有助于诊断无典型症状的 2 型糖尿病患儿。
可在无症状或具有轻度或非典型症状的儿童中进行另一种称为口服葡萄糖耐量试验的血液检查。在这项试验中，使儿童保持空腹状态，并采集其血样，以确定空腹血糖水平，然后让儿童喝下含有大量葡萄糖的特殊溶液。然后，医生在 2 小时后测定血糖水平。如果水平为 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 或更高，则儿童患有糖尿病。此检查与检测孕妇中妊娠糖尿病的检查类似。
诊断糖尿病类型和阶段
为帮助区别 1 型和 2 型糖尿病，医生会进行一项血检，即检测胰腺中胰岛素生成细胞产生的各种蛋白质的抗体。抗体对于抵抗细菌等异物很重要，但有时抗体会攻击正常细胞。在糖尿病的情况下，生成胰岛素和其他与胰岛素相关的化学物质的细胞就是可能受到攻击的正常细胞的例子。此类抗体通常存在于 1 型糖尿病患儿中，而很少存在于 2 型糖尿病患儿中。1 型糖尿病是自身免疫性疾病的一个例子。
1 型糖尿病确诊后，医生可以确定分期。1 型糖尿病分期进展：
第一阶段：儿童有 2 种或更多种糖尿病特异性抗体（抗体通过血液检查测量），但血糖水平正常，没有糖尿病症状。
第二阶段：儿童有 2 种或更多种糖尿病特异性抗体，血糖水平异常，通常没有糖尿病症状。
第三阶段：儿童有 2 种或更多种糖尿病特异性抗体、血糖水平高，有糖尿病症状。
第四阶段：儿童患有 1 型糖尿病，并有严重症状（如肾功能障碍和尿蛋白）。
诊断后检查
诊断出 1 型糖尿病的儿童通常会接受其他血液检查，以检测乳糜泻和甲状腺疾病等自身免疫性疾病。这些检测在诊断时和之后每 1 至 2 年进行一次。
医生有时进行检查以寻找其他问题，例如肾上腺疾病（艾迪生病）、关节和肌肉疾病（如幼年特发性关节炎）以及其他消化道疾病（如炎症性肠病）。
诊断出 2 型糖尿病的儿童会接受血液检查（以确定其肝脏和肾脏功能如何）和尿液检查。诊断时，还会检查 2 型糖尿病患儿是否存在其他问题，例如高血压、高血脂（脂肪）和脂肪肝，因为 2 型糖尿病患儿中这些问题较常见。根据症状，进行其他检查。例如，会检查日间嗜睡且打鼾的儿童是否患有阻塞性睡眠呼吸暂停，并检查毛发过多且存在痤疮或月经失调的女孩是否患有多囊卵巢综合征。
儿童和青少年糖尿病的治疗
营养和锻炼
对于 1 型糖尿病，注射胰岛素
对于 2 型糖尿病，使用二甲双胍，有时使用胰岛素或其他药物
糖尿病治疗的主要目标是尽可能安全地使血糖水平接近正常范围。然而，没有治疗能完全将血糖保持在正常水平。当人们尽力使血糖水平保持正常时，有时，血糖水平过低的风险就会增加。低血糖被称为低血糖症，可能很危险。
尽管糖尿病技术的进步提高了血糖方面的护理和控制质量，但并不是所有人都能受益。在美国，白人或非西班牙裔儿童的并发症和不良预后发生率较低。种族、族裔、社会经济地位、社区和物理环境、获得健康食品以及医疗保健的机会，是糖尿病患儿能否成功控制血糖的其他因素。
糖尿病患儿应携带或佩戴医疗标识（如腕带或标签），以向急救护理专业人员提示自己患有糖尿病。此信息可以使医疗保健专业人员迅速开始抢救治疗，尤其是在受伤或精神状态改变的情况下。
营养和锻炼
任一型糖尿病患儿均需
选择健康食物
如果超重，则减肥
有规律地锻炼
一般营养管理和教育对所有的糖尿病患儿都特别重要。对糖尿病患儿的饮食建议基于针对所有儿童的健康饮食建议，目的是保持理想体重和最佳生长，并预防糖尿病的短期和长期并发症。
所有儿童都应定时吃饭，不要漏掉正餐。尽管大多数饮食疗法在碳水化合物摄入和进餐次数方面具备一定的灵活性，但是为实现最佳的血糖控制，每天在大致相同时间进食含类似碳水化合物量的正餐和安排小吃非常重要。因为食物中的碳水化合物会在体内转化为葡萄糖，所以碳水化合物摄入变化可能导致血糖水平变化。
选择健康食物可帮助控制血糖并保护心脏健康。儿童应多吃水果和蔬菜、全谷类和高纤维食物（例如，每份含至少 3 克或更多纤维的食物）。食物中不应包含大量深加工（精制）碳水化合物，尤其是糖果、烤焙物（如曲奇、甜甜圈和甜点）以及含糖饮料。儿童每天喝的 100% 果汁不应超过 4 至 8 盎司。绝对不应喝普通碳酸饮料、甜冰茶、柠檬水、水果混合饮料和运动型饮料。儿童还应避免含饱和脂肪的食物，例如烤焙物、零食（如炸土豆片和玉米饼脆片）、油炸食品（如炸薯条）以及快餐。这些食物中，某些可能仍含有反式脂肪酸，这是某些商业食品中的常见成分，由于已证明它们与心脏病风险增加有关，因此将其清除。
在 1 型糖尿病中，应教会父母和年龄较大儿童如何估计食物中的碳水化合物含量以及制定饮食计划。在大多数 1 型糖尿病患儿中，未严格规定食物摄入状况，其基于儿童的通常饮食方式且将胰岛素剂量与实际碳水化合物摄入相匹配。婴儿和学龄前儿童为父母带来了特殊挑战，原因是他们吃的食物量不一致且他们可能出现低血糖症，但是可能无法将其低血糖症状告知父母。
在 2 型糖尿病中，大多数儿童的生活方式调整集中于体重。改善饮食和管理食物摄入的措施包括拒绝含糖饮料、控制食物分量、转变为低脂食物、吃更多水果和蔬菜以增加纤维摄入。
定期锻炼比较重要，因为其可改善血糖控制并便于减肥。由于剧烈运动可能使血糖大幅下降，因此一些 1 型糖尿病患儿可能需要在锻炼之前和／或期间摄入一些额外的碳水化合物。
监测血糖
监测频率取决于糖尿病类型。
1 型糖尿病患者应每天检查血糖水平多达 6 至 10 次，并应在所有餐前、睡前点心前、疾病期间以及儿童出现低血糖（低血糖症）或高血糖（高血糖症）症状时测量。指尖血糖自测最常用于监测血糖。大多数血糖监测装置（血糖仪）使用一滴血液，可用称为采血针的小工具刺破指尖（指尖针刺）获得。采血针有一个能刺入手指的微小针头，或者被安置在弹簧装置上，以便能容易且迅速地刺破皮肤。将这滴血液置于试纸上，然后使用机器（血糖仪）读取试纸结果。该机器通过数字显示器报告结果。由于锻炼可降低血糖水平长达 24 个小时，因此儿童参与锻炼或更加活跃时应更频繁地测量血糖。有时需要在夜间测量血糖水平。
在 2 型糖尿病中，应定期测量血糖水平，但频率通常低于 1 型糖尿病。多个因素决定自我监测的频率，包括两餐之间与餐后儿童的葡萄糖水平。如果患病期间，儿童没有很好地控制血糖，或者能感受到低血糖或高血糖症状时，应提高监测频率为至少每天 3 次。血糖得到控制之后，家中检测可减少为每周进行数次两餐之间和餐后血糖测量。
一旦有了经验，父母和很多儿童都能够根据需要调整胰岛素的剂量，以达到对血糖的最佳控制。一般到 10 岁时，儿童开始对检测自己的血糖水平和自己注射胰岛素感兴趣。父母应该鼓励这种独立性，但是要确保患儿能够对自己负责。医生应教会大多数患儿如何根据他们在家中的血糖记录来调整胰岛素剂量。
父母应使用日记、应用程序、电子表格、智能仪器或基于云的程序来保存可能影响血糖控制的所有因素的详细每日记录，包括血糖水平、胰岛素使用时间和剂量、碳水化合物摄入、体力活动以及任何其他相关因素（例如疾病、宵夜或漏用的胰岛素剂量）。
所有类型的糖尿病患儿一般每年看数次医生。医生评估他们的生长和发育，审查其家人保存或监测仪采集的血糖记录，提供有关营养的指导和咨询，并测量糖化血红蛋白水平（血红蛋白 A1C）。医生通常用以下方式筛查长期糖尿病并发症：测量尿中的蛋白质、进行用于确定甲状腺功能的检查（甲状腺功能检查）、进行用于检测神经损伤的检查和进行眼部检查。可每年一次或按其他间隔时间进行筛查检查。
连续血糖监测 (CGM) 系统是越来越常见的监测血糖水平的方法，可以替代某些儿童的常规血糖自我监测。CGM 系统可实现全天候检测，通过在皮肤下放置一个小型葡萄糖传感器，就可每 1 至 5 分钟测量一次血糖水平。它们将血糖水平实时结果无线传输到可能内置在胰岛素泵中的设备，或者传输到可以戴在皮带上的无线监测仪、智能手机或智能手表应用中。系统还会记录结果，以供医生评估。可以将 CGM 系统上的警报设置为在血糖水平下降得太低或上升得太高时发出声音，使这些设备可以帮助 1 型糖尿病患者迅速识别出可立即治疗的令人担忧的血糖变化。使用 CGM 设备可能有助于降低 HbA1C 水平。
目前有两种类型的 CGM 系统可用：实时 CGM 和间歇性扫描 CGM。
实时 CGM 可用于 2 岁及以上的儿童。这种类型的系统可实时自动将连续葡萄糖数据传输给使用者，提供提醒和主动警报，并将葡萄糖数据传输到接收器、智能手表或智能手机。应尽可能每天进行实时 CGM，以获得最大益处。
间歇性扫描 CGM 可用于 4 岁及以上的儿童。这种类型的系统提供与实时 CGM 相同的葡萄糖数据，但要求使用者有目的地操作传感器扫描以获取信息。新的间歇性扫描 CGM 系统有可选的提醒和警报。应频繁进行间歇性扫描 CGM，至少每 8 小时进行一次。使用 CGM 设备的儿童需要能够用指尖校准其监测仪以测量血糖，并在测量结果与其症状不匹配时确认葡萄糖读数。
尽管 CGM 设备可与任何胰岛素治疗方案同时使用，但这种设备通常会佩戴在胰岛素泵使用者身上。当与胰岛素泵联合使用时，这种组合被称为传感器增强泵治疗。这种治疗需要根据 CGM 数据结果手动调整胰岛素剂量。
也有其他 CGM 系统与泵整合的治疗，如果血糖水平过低，则可以降低胰岛素剂量。这种整合可减少血糖下降过低的发作次数，即使与传感器增强泵治疗相比也是如此。
闭环胰岛素泵可用于 2 岁及以上的儿童。它们使用智能手机或类似设备上复杂精巧的计算机算法自动提供适量的胰岛素，并将 CGM 传感器与胰岛素泵连接，来确定血糖水平和控制胰岛素给药。目前的闭环系统并不是真正自动化的，因为它们要求用户手动在餐时和点心前操作胰岛素给药，并根据运动调整。这些系统有助于更严格地控制胰岛素剂量，并限制胰岛素血药浓度过高或过低的情况。完全自动化的闭环系统，有时称为“人造胰腺”，仍在评估之中且尚未上市。
1 型糖尿病治疗
为了控制血糖，1 型糖尿病患儿会接受胰岛素注射。
首次诊断出 1 型糖尿病时，儿童通常会住院。给 1 型糖尿病患儿液体（治疗脱水）和胰岛素。他们始终需要胰岛素，因为没有其他有效的方法。诊断时未患有糖尿病酮症酸中毒 (DKA) 的患儿每日通常会接受两次或更多次胰岛素注射。胰岛素治疗通常在医院开始，因此可经常检测血糖水平，医生可以根据需要改变胰岛素剂量。
诊断后，儿童必须定期使用胰岛素。医生应与儿童及其家人共同努力，以确定哪种胰岛素治疗方案最佳。
有几种胰岛素治疗方案类型：
每日多次注射 (MDI) 方案（最常见的是基础-餐时胰岛素方案）
胰岛素泵治疗
固定形式的 MDI 治疗方案或预混胰岛素治疗方案（不常见）
大多数患 1 型糖尿病的儿童应接受 MDI 方案或胰岛素泵治疗。
基础-餐时治疗方案为首选 MDI 方案。该方案为每天注射一次长效胰岛素（基础剂量），然后在餐前立即单独给予补充（餐时剂量）短效胰岛素注射。各餐时剂量可能有所不同，具体根据儿童要吃的食物量或当时的血糖水平。
基础-餐时治疗方案的优势在于就餐时间和进食量比较灵活。
在胰岛素泵疗法中，胰岛素的基础剂量通过留在皮肤中的一根小的柔性管（导管）进行输送。进餐时补充的餐时剂量或为纠正高血糖水平给予的餐时剂量是使用胰岛素泵单独注射的速效胰岛素。
胰岛素泵治疗越来越多地用于儿童。潜在益处包括与 MDI 方案相比，血糖控制、安全性和使用满意度更好。这种治疗是幼儿和学龄前儿童的首选，总体而言，为许多儿童提供更大程度的血糖控制。
固定形式的 MDI 治疗方案不太常用。如果不能采用基础-推注方案（例如，没有足够的监督，例如成人无法在学校或日托中心进行注射），则可选择固定形式的 MDI 方案。在这类方案中，儿童在吃早餐和晚餐之前会接受特定（固定）量的短效胰岛素，并在睡前接受固定剂量的长效胰岛素。
固定方案的灵活性较差，需要每天安排进餐时间表，并且大部分已被基础-餐时方案所取代。
预混胰岛素治疗方案使用两种胰岛素的固定混合物：一种会快速起效并仅持续几小时，另一种起效较慢但持续时间更长。胰岛素的通常比例为 70/30（70% 长效和 30% 短效胰岛素）或 75/25。在早餐和晚餐时各向儿童给予一剂注射。
预混治疗方案的优势在于需要注射的次数较少，且更易于管理。然而，在就餐时间和进餐量方面，预混治疗方案灵活性较低，且经常不能调整。因此，这些治疗方案对血糖水平的控制劣于其他治疗方案。
胰岛素给药方法
可通过以下几种方式注射胰岛素：
药瓶和注射器
胰岛素笔
胰岛素泵
一些儿童会使用药瓶和注射器。在此方法中，会从药瓶中抽取各次胰岛素剂量至注射器中，然后通常在手臂、大腿或腹壁处注入皮下。针头很细的注射器使注射过程几乎没有疼痛。注射器容纳的胰岛素量取决于每次注射所需的胰岛素量。幼儿经常使用带有 1/2 单位标记的注射器，以便对所用胰岛素剂量进行较小幅度的调整。
胰岛素笔便于许多儿童携带和使用胰岛素，尤其是那些出门在外又需要一天多次注射胰岛素的儿童。胰岛素笔包括足以容纳多剂量胰岛素的药液筒。通过转动笔顶部来调整每次注射时给药的剂量。
另一个设备是胰岛素泵，它通过留在皮肤上的导管自动地从储液器连续地泵送胰岛素。必须每 2 至 3 天更换一次导管埋置部位。越来越多的儿童（甚至年幼儿童）使用胰岛素泵。胰岛素泵可更真实地模拟机体正常情况下释放胰岛素的方式。会对胰岛素泵进行编程，以在 24 小时内持续释放小剂量胰岛素（称为基础剂量），并且可手动将其触发，以随餐食释放额外胰岛素（称为餐时剂量）或治疗高血糖。不同于其他方法，胰岛素泵仅使用短效胰岛素。儿童不需要长效胰岛素，因为在基础剂量中他们会持续接受小剂量胰岛素。可对胰岛素泵进行编程，以便在日间和夜间不同时间给予不同剂量的胰岛素。
胰岛素泵可与连续性葡萄糖监测系统（参见连续性葡萄糖监测 [CGM] 系统）一起使用，以更好地监控全天血糖趋势。已开发了新的胰岛素泵，其将胰岛素泵疗法与连续性葡萄糖监测系统集成于一台仪器中。
对一些儿童来说，胰岛素泵使血糖控制得更好；但对另外一些儿童而言，佩戴胰岛素泵非常麻烦，或导管埋置部位感到疼痛或可出现感染。儿童必须轮换注射和泵入部位，以避免发生脂肪增生。脂肪增生是皮下脂肪组织肿块的积聚。肿块发生在过度用于胰岛素注射的部位，并可能导致血糖水平变化，因为它们可能阻碍胰岛素被持续吸收。
2 型糖尿病治疗
除非糖尿病比较严重，否则 2 型糖尿病患儿通常不在医院接受治疗。通常，在医生诊室就诊时，医生就会给他们使用降低血糖水平的药物（降血糖药）。严重糖尿病患儿可能需要住院，以开始胰岛素治疗。2 型糖尿病患儿较少出现严重脱水，或较少像 1 型糖尿病一样出现糖尿病酮症酸中毒 (DKA)。
对于 18 岁以下的儿童和青少年，二甲双胍是最常见的首选口服药物。开始时给予低剂量，通常在几个星期内增加至更高剂量。它可以随食物服用，或以缓释剂型服用，以防止恶心和腹痛。
胰岛素用于因酮症、DKA 或高渗性高血糖状态而住院的儿童。二甲双胍治疗后，一旦血糖水平恢复正常，通常可在几周后停止使用胰岛素。2 型糖尿病不能用二甲双胍单药控制的儿童可使用胰岛素或另一种称为利拉鲁肽的药物。约半数 2 型糖尿病青少年患者最终需要胰岛素。
利拉鲁肽、艾塞那肽和度拉糖肽是可注射药物，可用于 10 岁以上患有 2 型糖尿病的儿童。司美格鲁肽是另一种可注射药物，可用于 12 岁及以上人群，以控制 2 型糖尿病和治疗肥胖。这些药物被称为胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 激动剂。GLP-1 是一种在体内具有多种作用的激素，包括防止更多葡萄糖进入血液、减缓胃排空以及影响大脑处理饥饿和饱腹感的区域。GLP-1 激动剂的作用方式类似于 GLP-1 激素，通过触发胰腺释放更多的胰岛素，以及产生减少食欲和饥饿感的作用来帮助减轻体重，从而帮助控制血糖。GLP-1 激动剂也有助于降低 HbA1C 水平。可将它们给予正在服用二甲双胍但 HbA1C 水平不在目标范围内的儿童，或可给予不能耐受二甲双胍的儿童，以代替二甲双胍。
恩格列净是一种口服药物，可用于 10 岁以上 2 型糖尿病患儿。这种药物是一种钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂。恩格列净通过增加尿液中从体内排出的葡萄糖量来帮助降低血糖水平。患有严重肾病或正在接受透析的患者无法服用该药。它可增加 DKA 的风险，并可能导致尿路感染 (UTI) 和生殖器酵母菌感染。
其他用于 2 型糖尿病成人患者的药物对一些青少年患者可能有所帮助，但是这些药物更加昂贵，有关其在儿童中使用的证据非常有限。
一些患儿通过控制体重、改善饮食和加强运动后能够停药。
糖尿病并发症的治疗
糖尿病酮症酸中毒 (DKA) 通常在重症监护病房进行治疗。他们通常需要接受静脉输液，以纠正脱水状况。他们往往还需要接受钾溶液静脉输注，以纠正钾水平过低的状况。DKA 期间，儿童通常需要接受胰岛素静脉输注。
为避免出现 DKA 并尽量降低住院需求，儿童和家人应使用酮试纸检查血液或尿液中是否含酮。在年幼儿童和其他难以获得尿液样本的儿童、DKA 发作频繁的人群以及使用胰岛素泵的人群中，血液检测可能是首选。每当儿童生病（无论血糖水平如何）或血糖较高时，应进行酮检查。酮水平较高可能提示 DKA，尤其是当儿童还存在腹痛、呕吐、瞌睡或呼吸急促时。
低血糖症是指胰岛素过量、抗高血糖药服用过多、儿童未规律进食或参加较长时间的剧烈运动时发生的低血糖。警示症状包括意识模糊和其他异常行为，且儿童看上去通常比较苍白和／或多汗。
为治疗低血糖，可向儿童提供任何形式的糖，如葡萄糖片剂、硬糖、葡萄糖凝胶或甜饮料（如一杯果汁）。如果儿童无法进食或饮水（例如，由于他们意识模糊、定向障碍、癫痫发作或意识丧失），则给予注射胰高血糖素。
如果不进行治疗，严重低血糖症可导致无力、意识模糊，甚至昏迷或死亡。
在成人、青少年和大龄儿童中，低血糖发作很少引起长期的问题。但是，对于 5 岁以下儿童，低血糖频繁发作可能会损害智力发育。而且，年幼儿童可能不了解低血糖症的警示症状。为了尽量减少出现低血糖症的情况，医生和父母应严密监测糖尿病患儿的血糖，并且使用一个略高的目标范围来控制他们的血糖水平。连续血糖监测系统可为儿童提供帮助，因为当血糖低于指定范围时，系统会发出警报。
青少年糖尿病患者
有些糖尿病患儿做得非常好，使疾病得到控制。在有些患儿中，糖尿病则成为家庭中持续压力的来源，使疾病的控制越来越糟。青少年糖尿病患者的血糖水平控制可能存在特殊问题，原因为
青春期激素水平变化：这些变化会影响机体对胰岛素的反应。因此，在这段时间通常需要更高剂量。
青少年生活方式：同龄人的压力、活动的增加、不规律的时间表、在乎自我形象及进食障碍等问题会干扰制定好的治疗方案，尤其是饮食计划。
喝酒、吸烟及毒品：接触这些物质的青少年可能会忽视他们的治疗方案，并且出现糖尿病并发症（如低血糖和 DKA）的风险可能更大。
与父母或其他权威人士产生冲突：会导致青少年丧失遵循治疗方案的兴趣。
有以上问题的青少年需要父母或其他成人提醒他们注意这些情况，并向他们提供与医务人员交流的机会。医务人员可以帮助确保青少年保持适当注意力，关注如何控制他们的血糖水平。父母及医务人员应鼓励青少年经常检查血糖水平。
如果医生能考虑青少年期望的日程表和活动，并采取灵活的方法来解决问题，即与青少年合作而不是强制解决，则青少年患儿可能从中得益。
支持
心理健康问题会影响糖尿病患儿及其家人。部分儿童可能对疾病感到悲伤、愤怒，甚至有时会否认他们患有疾病。父母可以寻找医生、心理学家或咨询师来帮助应对这些情绪，并帮助孩子遵守所需的饮食计划、体育活动、血糖检测和药物治疗方案。心理健康问题若不加以解决，则会给血糖控制造成困难。
糖尿病患儿夏令营可使儿童与其他人分享自己的经历并学习如何对自己的疾病负责。
如果在糖尿病的治疗有困难时，医师可寻求其他专家的帮助，包括儿科内分泌学家、营养学家、糖尿病教育专家、社会工作者或心理学家。家庭支持团体也可能有帮助。医师可给家长提供患儿的疾病资料，并让学校的教师了解治疗的重要性。
儿童和青少年糖尿病的筛查和预防
1 型糖尿病
2 型糖尿病
由于及时采取措施（例如饮食调整、运动量增加和减轻体重）可能有助于预防或延迟 2 型糖尿病的发生，因此，应使用可检测血红蛋白 A1C 水平的血液检查来筛查有 2 型糖尿病风险的儿童。此检测应在 10 岁的儿童中或青春期开始时（如果青春期发生在更低年龄）首次进行，并在正常情况下每 3 年重复一次。
2 型糖尿病的某些危险因素可预防。例如，肥胖儿童应减轻体重，所有儿童均应定期运动（请参见营养和运动）。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
美国糖尿病协会：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料
JDRF（以前称为国际青少年糖尿病研究基金会）：1 型糖尿病的一般信息
美国国家糖尿病、消化病和肾病研究所：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息