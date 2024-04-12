儿童和青少年糖尿病 (DM)

监测频率取决于糖尿病类型。

1 型糖尿病患者应每天检查血糖水平多达 6 至 10 次，并应在所有餐前、睡前点心前、疾病期间以及儿童出现低血糖（低血糖症）或高血糖（高血糖症）症状时测量。指尖血糖自测最常用于监测血糖。大多数血糖监测装置（血糖仪）使用一滴血液，可用称为采血针的小工具刺破指尖（指尖针刺）获得。采血针有一个能刺入手指的微小针头，或者被安置在弹簧装置上，以便能容易且迅速地刺破皮肤。将这滴血液置于试纸上，然后使用机器（血糖仪）读取试纸结果。该机器通过数字显示器报告结果。由于锻炼可降低血糖水平长达 24 个小时，因此儿童参与锻炼或更加活跃时应更频繁地测量血糖。有时需要在夜间测量血糖水平。

在 2 型糖尿病中，应定期测量血糖水平，但频率通常低于 1 型糖尿病。多个因素决定自我监测的频率，包括两餐之间与餐后儿童的葡萄糖水平。如果患病期间，儿童没有很好地控制血糖，或者能感受到低血糖或高血糖症状时，应提高监测频率为至少每天 3 次。血糖得到控制之后，家中检测可减少为每周进行数次两餐之间和餐后血糖测量。

一旦有了经验，父母和很多儿童都能够根据需要调整胰岛素的剂量，以达到对血糖的最佳控制。一般到 10 岁时，儿童开始对检测自己的血糖水平和自己注射胰岛素感兴趣。父母应该鼓励这种独立性，但是要确保患儿能够对自己负责。医生应教会大多数患儿如何根据他们在家中的血糖记录来调整胰岛素剂量。

父母应使用日记、应用程序、电子表格、智能仪器或基于云的程序来保存可能影响血糖控制的所有因素的详细每日记录，包括血糖水平、胰岛素使用时间和剂量、碳水化合物摄入、体力活动以及任何其他相关因素（例如疾病、宵夜或漏用的胰岛素剂量）。

所有类型的糖尿病患儿一般每年看数次医生。医生评估他们的生长和发育，审查其家人保存或监测仪采集的血糖记录，提供有关营养的指导和咨询，并测量糖化血红蛋白水平（血红蛋白 A1C）。医生通常用以下方式筛查长期糖尿病并发症：测量尿中的蛋白质、进行用于确定甲状腺功能的检查（甲状腺功能检查）、进行用于检测神经损伤的检查和进行眼部检查。可每年一次或按其他间隔时间进行筛查检查。

连续血糖监测 (CGM) 系统是越来越常见的监测血糖水平的方法，可以替代某些儿童的常规血糖自我监测。CGM 系统可实现全天候检测，通过在皮肤下放置一个小型葡萄糖传感器，就可每 1 至 5 分钟测量一次血糖水平。它们将血糖水平实时结果无线传输到可能内置在胰岛素泵中的设备，或者传输到可以戴在皮带上的无线监测仪、智能手机或智能手表应用中。系统还会记录结果，以供医生评估。可以将 CGM 系统上的警报设置为在血糖水平下降得太低或上升得太高时发出声音，使这些设备可以帮助 1 型糖尿病患者迅速识别出可立即治疗的令人担忧的血糖变化。使用 CGM 设备可能有助于降低 HbA1C 水平。

目前有两种类型的 CGM 系统可用：实时 CGM 和间歇性扫描 CGM。

实时 CGM 可用于 2 岁及以上的儿童。这种类型的系统可实时自动将连续葡萄糖数据传输给使用者，提供提醒和主动警报，并将葡萄糖数据传输到接收器、智能手表或智能手机。应尽可能每天进行实时 CGM，以获得最大益处。

间歇性扫描 CGM 可用于 4 岁及以上的儿童。这种类型的系统提供与实时 CGM 相同的葡萄糖数据，但要求使用者有目的地操作传感器扫描以获取信息。新的间歇性扫描 CGM 系统有可选的提醒和警报。应频繁进行间歇性扫描 CGM，至少每 8 小时进行一次。使用 CGM 设备的儿童需要能够用指尖校准其监测仪以测量血糖，并在测量结果与其症状不匹配时确认葡萄糖读数。

尽管 CGM 设备可与任何胰岛素治疗方案同时使用，但这种设备通常会佩戴在胰岛素泵使用者身上。当与胰岛素泵联合使用时，这种组合被称为传感器增强泵治疗。这种治疗需要根据 CGM 数据结果手动调整胰岛素剂量。

也有其他 CGM 系统与泵整合的治疗，如果血糖水平过低，则可以降低胰岛素剂量。这种整合可减少血糖下降过低的发作次数，即使与传感器增强泵治疗相比也是如此。

闭环胰岛素泵可用于 2 岁及以上的儿童。它们使用智能手机或类似设备上复杂精巧的计算机算法自动提供适量的胰岛素，并将 CGM 传感器与胰岛素泵连接，来确定血糖水平和控制胰岛素给药。目前的闭环系统并不是真正自动化的，因为它们要求用户手动在餐时和点心前操作胰岛素给药，并根据运动调整。这些系统有助于更严格地控​​制胰岛素剂量，并限制胰岛素血药浓度过高或过低的情况。完全自动化的闭环系统，有时称为“人造胰腺”，仍在评估之中且尚未上市。