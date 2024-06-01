儿童可能天生有听力问题，或者出生后发病。
在新生儿中，遗传缺陷是听力障碍的最常见原因
在既往听力良好的儿童中，最常见的原因是耳部感染和耳垢积聚
听力下降的婴儿对声音无反应
大一点的孩子可能难以学习说话
医生会定期检查新生儿的听力
医生会治疗导致听力下降的原因
如果无法解决导致听力下降的原因，则您的孩子可能需要助听器或进行人工耳蜗植入术
是什么导致儿童听力下降？
听力下降的常见原因取决于孩子的年龄。
在新生儿中，最常见的原因是：
基因缺陷（由父母遗传给孩子）
在婴儿和儿童中，最常见的原因是：
耳部感染伴耳内积液
耳垢堆积
在较大孩子中，其他原因包括：
颅脑损伤
听到响亮的噪音
某些感染
某些药物
物体卡在耳朵里
儿童听力下降的症状是什么？
非常严重的听力下降的症状
对声音没有反应
说话不清楚或开始说话的时间迟于预期
轻度至中度听力下降的症状
似乎无视与他们交谈的人
在家谈话和听力正常，但由于公共场所有背景噪音，在户外或在学校时则否
医生如何判断我的孩子是否有听力下降？
回家之前，新生儿的听力已在医院接受测试。
医生使用手持设备，可从婴儿的耳膜反射声波
如果设备提示听力有问题，医生会进行更复杂的检查，其中包括：
监测婴儿的脑电波，同时在每只耳朵内播放声音
对于可以回答问题的大一点的孩子，医生可以进行标准听力测试。
如果检查显示听力有问题，医生会进行其他检查以找出造成听力下降的原因。他们还会检查您的孩子的语言能力发育情况。
医生如何治疗儿童的听力下降？
如果可能，医生将治疗听力下降的原因。例如，您的孩子的医生可能会：
用药物治疗感染
清理耳垢
如果您的孩子听力下降的原因无法解决，医生可能会建议：
助听器
语言和交流方面的特殊培训，包括学习手语
植入人工耳蜗
助听器甚至适用于婴幼儿。
人工耳蜗是一种使用电信号帮助听力的装置。它是通过外科手术植入。
耳蜗植入