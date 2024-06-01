医生如何判断我的孩子是否有听力下降？

医生如何判断我的孩子是否有听力下降？

回家之前，新生儿的听力已在医院接受测试。

医生使用手持设备，可从婴儿的耳膜反射声波

如果设备提示听力有问题，医生会进行更复杂的检查，其中包括：

监测婴儿的脑电波，同时在每只耳朵内播放声音

对于可以回答问题的大一点的孩子，医生可以进行标准听力测试。

如果检查显示听力有问题，医生会进行其他检查以找出造成听力下降的原因。他们还会检查您的孩子的语言能力发育情况。