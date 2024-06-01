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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童听力问题

（儿童听力下降）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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儿童可能天生有听力问题，或者出生后发病。

  • 在新生儿中，遗传缺陷是听力障碍的最常见原因

  • 在既往听力良好的儿童中，最常见的原因是耳部感染和耳垢积聚

  • 听力下降的婴儿对声音无反应

  • 大一点的孩子可能难以学习说话

  • 医生会定期检查新生儿的听力

  • 医生会治疗导致听力下降的原因

  • 如果无法解决导致听力下降的原因，则您的孩子可能需要助听器或进行人工耳蜗植入术

是什么导致儿童听力下降？

听力下降的常见原因取决于孩子的年龄。

新生儿中，最常见的原因是：

  • 基因缺陷（由父母遗传给孩子）

婴儿和儿童中，最常见的原因是：

较大孩子中，其他原因包括：

  • 颅脑损伤

  • 听到响亮的噪音

  • 某些感染

  • 某些药物

  • 物体卡在耳朵里

儿童听力下降的症状是什么？

非常严重的听力下降的症状

  • 对声音没有反应

  • 说话不清楚或开始说话的时间迟于预期

轻度至中度听力下降的症状

  • 似乎无视与他们交谈的人

  • 在家谈话和听力正常，但由于公共场所有背景噪音，在户外或在学校时则否

医生如何判断我的孩子是否有听力下降？

回家之前，新生儿的听力已在医院接受测试。

  • 医生使用手持设备，可从婴儿的耳膜反射声波

如果设备提示听力有问题，医生会进行更复杂的检查，其中包括：

  • 监测婴儿的脑电波，同时在每只耳朵内播放声音

对于可以回答问题的大一点的孩子，医生可以进行标准听力测试

如果检查显示听力有问题，医生会进行其他检查以找出造成听力下降的原因。他们还会检查您的孩子的语言能力发育情况。

医生如何治疗儿童的听力下降？

如果可能，医生将治疗听力下降的原因。例如，您的孩子的医生可能会：

  • 用药物治疗感染

  • 清理耳垢

如果您的孩子听力下降的原因无法解决，医生可能会建议：

  • 助听器

  • 语言和交流方面的特殊培训，包括学习手语

  • 植入人工耳蜗

助听器甚至适用于婴幼儿。

人工耳蜗是一种使用电信号帮助听力的装置。它是通过外科手术植入。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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