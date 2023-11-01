NEC 可以进展为影响整个肠壁，导致：

液体和细菌渗漏到您的孩子的肚子中，并导致严重感染，称为腹膜炎。

在 NEC 治愈后，您的孩子的肠道可能在患处出现瘢痕。几个月后，瘢痕会部分堵塞肠道，使消化的食物难以通过（肠梗阻）。