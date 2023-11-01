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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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坏死性小肠结肠炎 (NEC)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是坏死性小肠结肠炎 (NEC)？

坏死性小肠结肠炎 (NEC) 是一种危及生命的新生儿疾病，其肠道内膜部分发炎和死亡。

  • NEC 最常发生于早产儿或病情很重的婴儿

  • 您的孩子可能会出现腹胀、呕吐和血样便（大便）

  • 医生通过停止喂食、在胃中使用抽吸管、给予喂养和静脉 (IV) 注射抗生素治疗 NEC

  • NEC 危及生命，但 4 名婴儿中有 3 名可存活

  • 在患 NEC 后，婴儿可能出现肠道狭窄并需要手术

是什么导致了 NEC？

医生不知道是什么原因导致了 NEC，但是可能涉及：

  • 肠道血流不足

血流不足可使肠道正常细菌攻击肠道内壁。粘膜发炎和出血。

NEC 的最大的风险因素是：

增加 NEC 风险的其他因素包括：

  • 您的羊水太早破裂（胎膜早破），且您的孩子感染

  • 婴儿太小（小于胎龄

  • 婴儿出生前、出生期间或出生后血流量不足或氧含量低（围产期窒息

  • 心脏出生缺陷

NEC 的症状是什么？

患有 NEC 的婴儿通常看起来病得很严重。他们通常还有：

  • 腹部肿胀

  • 喂食不佳

  • 吐出血液或绿色、黄色或红色液体

  • 便中带血

NEC 的并发症是什么？

NEC 可以进展为影响整个肠壁，导致：

液体和细菌渗漏到您的孩子的肚子中，并导致严重感染，称为腹膜炎。

在 NEC 治愈后，您的孩子的肠道可能在患处出现瘢痕。几个月后，瘢痕会部分堵塞肠道，使消化的食物难以通过（肠梗阻）。

医生如何分辨我的宝宝是否患有 NEC？

医生根据您的宝宝的症状怀疑 NEC。他们通过以下措施来确认：

  • 宝宝的腹部 X 线检查

医生如何治疗 NEC？

医生通过以下方式治疗 NEC：

  • 停止规律喂养，让肠道休息和愈合

  • 静脉补充液体和营养

  • 将抽吸管放入您宝宝的胃中，吸出消化液并使之远离炎症区域

  • 静脉注射抗生素

  • 如果您的宝宝肠道出现穿孔，则手术

之后，如果您宝宝的肠道狭窄且有瘢痕，医生会做手术以切除狭窄部分。

如何防止我的孩子出现 NEC？

以下措施可能有助于预防 NEC：

  • 早产儿喂养母乳，而不是配方奶

  • 避免高浓缩配方奶

  • 避免您宝宝血液中的含氧量低（医院将监测这一点）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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