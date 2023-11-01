什么是坏死性小肠结肠炎 (NEC)？
坏死性小肠结肠炎 (NEC) 是一种危及生命的新生儿疾病，其肠道内膜部分发炎和死亡。
NEC 最常发生于早产儿或病情很重的婴儿
您的孩子可能会出现腹胀、呕吐和血样便（大便）
医生通过停止喂食、在胃中使用抽吸管、给予喂养和静脉 (IV) 注射抗生素治疗 NEC
NEC 危及生命，但 4 名婴儿中有 3 名可存活
在患 NEC 后，婴儿可能出现肠道狭窄并需要手术
是什么导致了 NEC？
NEC 的症状是什么？
患有 NEC 的婴儿通常看起来病得很严重。他们通常还有：
腹部肿胀
喂食不佳
吐出血液或绿色、黄色或红色液体
便中带血
NEC 的并发症是什么？
NEC 可以进展为影响整个肠壁，导致：
肠道孔洞（肠穿孔）
液体和细菌渗漏到您的孩子的肚子中，并导致严重感染，称为腹膜炎。
在 NEC 治愈后，您的孩子的肠道可能在患处出现瘢痕。几个月后，瘢痕会部分堵塞肠道，使消化的食物难以通过（肠梗阻）。
医生如何分辨我的宝宝是否患有 NEC？
医生根据您的宝宝的症状怀疑 NEC。他们通过以下措施来确认：
宝宝的腹部 X 线检查
医生如何治疗 NEC？
医生通过以下方式治疗 NEC：
停止规律喂养，让肠道休息和愈合
静脉补充液体和营养
将抽吸管放入您宝宝的胃中，吸出消化液并使之远离炎症区域
静脉注射抗生素
如果您的宝宝肠道出现穿孔，则手术
之后，如果您宝宝的肠道狭窄且有瘢痕，医生会做手术以切除狭窄部分。
如何防止我的孩子出现 NEC？
以下措施可能有助于预防 NEC：
早产儿喂养母乳，而不是配方奶
避免高浓缩配方奶
避免您宝宝血液中的含氧量低（医院将监测这一点）